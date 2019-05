I MØTE: – Jeg ønsker fortsatt å jobbe, men det fremstår i dag ikke som noe alternativ jeg får, sier Eva Britt Søvdsnes Myklebust. Jonas Gahr Støre lytter. Foto: Frode Hansen, VG

Ap-leder Støre: – Regjeringen tvinger folk til å bli uføre

Færre får arbeidsavklaringspenger og flere blir uføre, viser revidert nasjonalbudsjett. Blant de uføre er Eva Britt Søvdsnes Myklebust. – Jeg har falt mellom alle stoler, sier hun.

– Regjeringen tvinger folk i arbeidsfør alder til å bli uføre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Han tar et generaloppgjør med innstrammingene i arbeidslivspolitikken, og viser til revidert nasjonalbudsjett, hvor det fremkommer at kostnadene til arbeidsavklaringspenger (AAP) har gått ned, mens antall uføre og antallet på sosialhjelp har gått opp.

– Det er egentlig først når revidert budsjett nå er lagt frem, at vi svart på hvitt ser de alvorlige konsekvensene av regjeringens bevisste politikk. I revidert budsjett bekrefter regjeringen at deres politikk har presset tusenvis over fra en fase hvor det er håp om at de kan jobbe, til å gå over på sosialhjelp eller å bli ufør. Mange er blitt skjøvet ut og blitt ufør, mot sin vilje. Andre står helt uten inntekt og må bli forsørget av familie, sier Støre.

– Jeg er dessverre en av dem, sier Eva Britt Søvdsnes Myklebust, som selv tok kontakt med Arbeiderpartiet.

Denne ettermiddagen har hun fått avtalt et møte med Støre på hans kontor.

– Det manglet ikke på advarsler

– NAV bekrefter dette til fulle. Etter at regjeringen fra 1. januar 2018 kuttet perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra fire til tre år, og kraftig innskrenket mulighetene for forlengelse ut over tre år, så er det blitt 15.700 færre som får AAP. Regjeringen kan da sole seg i glansen av at kostnadene til AAP har gått ned med 2,2 milliarder kroner, sier Støre.

– Men folk på arbeidsavklaringspenger forsvinner ikke sånn uten videre. Foreløpig viser det seg at 3100 er over på sosialhjelp. 4600 er blitt uføre, som alene gir 1,5 milliarder kroner mer i kostnader.

– Du sier at regjeringen bevisst presser folk til å bli ufør?

– Ja, det manglet ikke på advarsler da de strammet inn. Det sier seg selv at mange på arbeidsavklaring vil fortsette å jobbe, men det tar tid å bygge rammer som gjør det mulig. Når de mot sin vilje tvinges ut av AAP, er konsekvensene for mange svært negative.

Fra fisk til omsorg

Myklebust forteller at hun er blant dem. Hun begynte som produksjonsarbeider i fiskeindustrien i 1987.

– Jeg jobbet innen fiskeri i 16 år, til 2003, da armer og rygg sa stopp. Jeg ble sykemeldt og det ble mer enn antydet at jeg kunne bli ufør. Men det ville jeg ikke, så jeg omskolert meg og tok ny utdanning som helsefagarbeider.

– Fra 2004 til 2010 jobbet jeg ved ulike institusjoner innenfor hjemmehjelp, eldreomsorg og psykiatri. Så jobbet jeg i hjemmesykepleien til jeg igjen ble sykmeldt i 2013. Jeg har siden 1997 har diagnosen revmatisme/fibromyalgi.

Myklebust forteller at hun gikk sykemeldt i ett år og at hun kom over på AAP i 2014.

– Men i august i fjor var det bråstopp, da regjeringen strammet inn.

– Hva er din status nå?

– Jeg har falt mellom alle stoler: Jeg er for syk til å få AAP og har foreløpig fått avslag på uføretrygd fordi det formelt ikke er avklart om jeg kan jobbe. Siden mannen min jobber, så får jeg ikke sosialhjelp. Jeg sitter tilbake uten noen inntekt.

– Hva vil du?

– Jeg vil kombinere jobb med gradert uføretrygd: Jeg vil så gjerne fortsette å jobbe, i en mindre stillingsbrøk. Sykdommen min gjør at jeg ikke evner mer enn det, men jeg ønsker å beholde kontakten med arbeidsmarkedet og å jobbe.

– Vi kan ikke ha det sånn i Norge

Hun opplever situasjonen som rettferdig etter å ha betalt skatt og jobbet i 30 år gjennom sitt voksne liv.

– Jeg har mistet støtte fra folketrygden. For å holde sykdommen unna, så må jeg trene og bruke fysioterapi. Men det koster så mange penger at jeg ikke klarer å holde sykdommen i sjakk. Det blir en ond sirkel. Du blir ikke frisk av pisk, sier Myklebust som har engasjert seg i en aksjonsgruppe for endringer av AAP.

FORTALTE SIN HISTORIE: Eva Britt Søvdsnes Myklebust (i midten) møtte Jonas Gahr Støre og hans partikollega Lise Christoffersen i og utenfor Stortinget. Foto: Frode Hansen

– Jeg reagerer veldig sterkt på at vi i 2019 har organisert oss slik at folk som har jobbet i så mange år, faller gjennom alle våre sikkerhetsnett og står uten inntekt. Vi skal ikke ha det sånn i Norge, sier Støre.

– Regjeringen ønsker at de som kan jobbe, får jobbe

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forsvarer omleggingen.

– Det er meget spesielt, for å si det mildt, å se og høre Jonas Gahr Støre så opprørt over AAP-endringene nå, når man kjenner forhistorien. Har han fortalt Eva Britt hva hans egen nestleder Hadia Tajik og Aps programkomité gikk inn for? Jeg vet Ap-landsmøtet stemte det ned, men når han først har invitert henne på kontoret burde han i anstendighetens navn opplyse Eva Britt om at Tajik ville kutte AAP-perioden fra fire, til to år.

– Vi har endret reglene for arbeidsavklaringspenger fordi ordningen som ble innført da Støre satt i regjering, ikke virket. I praksis har altfor mange blitt gående på ordningen i årevis, uten å komme tilbake til arbeid, og uten å bli avklart, sier hun.

– Vi endrer ikke bare AAP-reglene; vi har også innført en ungdomsinnsats hvor unge som kommer til NAV får oppfølging innen åtte uker, vi har senket aldersgrensen på kvalifiseringsprogrammet til 18 år for dem med kompetansemangel, og vi har satt i gang en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb. At flest mulig har en jobb å gå til er det viktigste tiltaket mot fattigdom, utenforskap og ulikhet.

– Regjeringen ønsker at de som kan jobbe, får jobbe. Men ikke alle klarer å stå i jobb, og de skal få den hjelpen de trenger. Her er god behandling i helsevesenet og kvalifisering viktige stikkord. For dem som er varig syke, er det uføretrygd, og ikke AAP, som er løsningen. Det er viktig å minne om at uføretrygd ikke er til hinder for senere å gå tilbake i arbeid helt eller delvis, slik Eva Britt ønsker, og det er veldig bra at hun ønsker å ha en jobb å gå til, sier hun.

