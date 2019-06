SKREMMENDE OPPLEVELSE: Hundeeier Christin Straum Jakobsen fikk seg en skikkelig støkk etter at hunden Dexter fikk i seg amfetamin. Foto: PRIVAT

Hunden Dexter fikk i seg amfetamin: – En skremmende opplevelse

Golden retrieveren til Christin (26) vugget fra side til side og reagerte ikke på noen ting. En tur til legen viste at den hadde fått i seg amfetamin.

Nå advarer hundeeier Christin Straum Jakobsen (26) andre hundeeiere og småbarnsforeldre.

Det var Lofot-Tidende som omtalte saken først.

Hunden Dexter kom seg løs onsdag forrige uke da Jakobsens ektemann, Benjamin Straum Jakobsen, hadde tatt den med på jobb på Flakstad i Lofoten. Etter en stund fant han den igjen, mens den sto og spiste på noe.

– Vi merket ingenting på ham da. Men etter at vi kom hjem ble han svimmel. Han klarte ikke å stå på bakbeina, han sto og vugget, var fjern og reagerte ikke på noen ting. Vi skjønte at noe var galt, og tok ham med til veterinæren. Han konkluderte med at han var forgiftet, sier Christin Straum Jakobsen til VG.

BLE FORGIFTET: Hunden Dexter ble seg selv igjen etter noen dager. FOTO: PRIVAT

Etter to dager kom urinprøvene tilbake. De testet positivt på amfetamin, ifølge eieren.

– Det skal ikke gå an. Det er utrolig skummelt. Ekstra ille er det å tenke på at det kunne skjedd med en mindre hund eller et lite barn, som kanskje ikke hadde tålt det så godt, sier hun.

Etter noen dager har ble Dexter seg selv igjen. Men den vonde følelsen sitter i for hundeeierne.

– Vi var helt fortvilte, og hadde sagt farvel. Vi var sikre på at vi ville miste ham. Fra nå av kommer jeg til å følge mye mer med. Han kommer ikke til å få lov til å snuse rundt i grøften lenger, sier hun.

Publisert: 01.06.19 kl. 10:43