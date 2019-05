TOK TIL MOTMÆLE: Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese tok et oppgjør med vold, hets og trusler i bompengedebatten. Foto: Kent Skibstad, NTB Scanpix

Følelsesladet bompengemøte: – Ikke greit å be ordfører se seg over skulderen

Ordfører Ane Mari Braut Nese (H) fortalte om vold, hets og trusler som følge av hennes standpunkt i bompengedebatten under kommunestyremøtet.

– La det være helt klart: Man kan ikke true ordfører eller andre folk til å stemme sånn som man vil selv, sa Braut Nese fra talerstolen under kommunestyremøtet.

Hun fortalte om at folk hadde oppfordret andre til å ta med steiner i lommene fordi kniver er ulovlig.

– Det er ikke greit å be ordføreren se seg over skulderen til neste sommer, som forsåvidt nærmer seg.

– Det er ikke greit å stå og spionere på ordføreren når hun går inn og ut av rådhuset, for så å parkere bilen og herje med en bil som de tror er min.

Ordføreren fortalte at familien var utsatt for ubehagelige hendelser for å få henne til å snu i saken.

Rogalandskommunen er en av dem som nå har måttet ta en ny runde om bompenger.

Avstemningen endte med 21 stemmer mot og 10 for bompengefinansiering.

Braut Nese har tidligere sagt til VG at hun syns det ville være synd dersom bompengefinansiering ble stemt ned. Hun forklarte det med at det er et stort behov i lokalmiljøet for å få på plass bedre veiløsninger, blant annet en trasé som vil løse gods- og tungtrafikken bedre lokalt.

