ROPTE VARSKU: Politibetjenten varslet flere ganger om det han mente var manglende inngripen fra politiets side i alvorlige menneskehandelsaker, men disse henvendelsene ble ikke tatt alvorlig av ledelsen, skrev advokat Birthe Eriksen i varselet i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes

Politimann varsler sak mot staten etter tvangsflytting

Politietterforskeren varslet om manglende innsats mot grov menneskehandel i Vest politidistrikt. Like etter ble han tvangsflyttet til en annen avdeling. Nå går han til rettssak mot staten

NTB

Shazia Majid

Oppdatert nå nettopp







Politimannen jobbet ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt da han høsten 2017 varslet om grov svikt i etterforskningen av menneskehandelssaker. Deler av kritikken var rettet mot ledelsen.

Mannen krever økonomisk oppreisning og mener seg utsatt for gjengjeldelse da han ble omplassert til en annen avdeling etter å ha varslet, skriver TV 2.

– Nå går vi til sak mot staten. Vi mener han er utsatt for ulovlig gjengjeldelse og ser fram til å få dette belyst i rettssalen, sier politimannens advokat Birthe Eriksen til BT.

Politidirektoratet (POD) har gjennomgått saken og mener omplasseringen var lovlig. De retter imidlertid kritikk mot ledelsen i Vest politidistrikt for blant annet å ikke ha overholdt sin undersøkelsesplikt om påstander om mobbing.

Advokat Birthe Eriksen opplyser til TV 2 at politimannen går til sak for å få en uavhengig og grundig vurdering av måten han mener han er blitt behandlet på av sin arbeidsgiver.

Til BT sier politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt at de er glade for at Politidirektoratet har foretatt en grundig gjennomgang av saken, og at de skal gjennomgå rapporten nøye.

Til VG understreker POD at det er Stamina Census som har fått i oppdrag fra POD å gjennomføre faktaundersøkelsen for å vurdere om gjengjeldelse har funnet sted. Det er altså ikke POD som har laget rapporten.

26.03.19 19:06 Oppdatert: 26.03.19 20:07