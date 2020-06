VG-Peil-Logo Skal oppgradere 700 studentboliger Regjeringen setter av 250 millioner til oppgradering av studentboliger. Kjempepositivt, mener studentledere. Men de ønsker en mer permanent ordning Maria Rud Halvorsen Av Publisert 25. juni, kl. 16:28 Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Regjeringen skriver i en pressemelding at for å få fart på norsk økonomi igjen og sørge for aktivitet i byggebransjen, er det satt av 250 millioner til oppgradering av studentboliger. Det tilsvarer rundt 700 hybler. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 25. juni, kl. 16:28 Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

700 studentboliger oppgraderes

I mars 2019 hadde regjeringen kun fått inn søknader om å bygge under halvparten av boligene de hadde satt av penger til, men mange ville ha penger til rehabilitering.



Daværende utdanningsminister Iselin Nybø sa at regelverket begrenser muligheten for at det brukes statlige penger på rehabilitering, og at samskipnadene skulle dekke vedlikehold selv med leieinntekter.

VIL HA MER: Leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, mener regelverket må endres slik at det blir mulig å gi tilskudd til rehabilitering av studentboliger videre også. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Leder av Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, synes det er kjempepositivt at regjeringen nå bevilger penger til oppgradering.



– Det er mange studentboliger som har et behov for rehabilitering, og dersom man ikke bevilger til å rehabilitere, går den kostnaden utover studentene ved at man øker husleien. Så dette er absolutt noe det er behov for og som vil hjelpe studentene.

Det er imidlertid slik at bevilgningen ikke er en endring av regelverket, men en engangsutlysning, som en del av regjerings coronatiltak for å holde aktiviteten i byggenæringen oppe.

– Det er jo veldig positivt at de gjør det som et engangstilfelle, men det er fortsatt viktig at de gjør den endringen slik at det er mulig å gi penger til rehabilitering videre også, mener Øien.

ØKT LEIE: Styreleder i SiO, Jonas Virtanen, mener at dersom man ikke gir bevilger penger til å rehabilitere, går den kostnaden utover studentene ved at man øker husleien. Foto: Thorstein Diesen/SiO

Styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo, Jonas Virtanen, synes også det er gledelig at det nå gis mulighet for oppgradering, men håper det snart kommer på plass en permanent ordning for tilskudd til oppgradering av studentboliger.

– For å sikre fremtidige studenter gode boliger er det viktig at vi både bygger nytt og at vi oppgraderer de eldre til dagens standarder.

PRINSIPP: Henrik Asheim forteller at det har vært et viktig prinsipp at samskipnadene betaler for vedlikehold, mens regjeringen gir penger til nye studentboliger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at ansvarsdelingen mellom staten og studentsamskipnaden er slik at de gir penger til nye boliger, mens samskipnaden må sørge for vedlikehold.

– For å holde hjulene i gang i byggenæringen har vi gitt en engangssum for å oppgradere noen boliger nå i år. Samtidig har vi mottatt en rapport fra en arbeidsgruppe som har sett på studentboligenes tilskuddsordning. De foreslår at det bør åpnes for å gi tilskudd til oppgradering av studentboliger. Alle forslagene, inkludert det, ligger i departementet til vurdering så jeg må komme tilbake til hva vi lander på senere, forteller han.