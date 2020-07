TETT I TETT: Slik så det ut i fergesalongen mellom Bodø og Moskenes i Lofoten fredag i forrige uke. Foto: Andreas Norem

Frykter coronasmitte i nord: – Vil være kjempeproblematisk

Ordføreren i Lødingen er urolig over de mange utenlandske turistene: – Jeg er bekymret for hva helsevesenet makter, om vi får et større smitteutbrudd, sier Hugo Bongard Jacobsen (Ap).

Oppdatert nå nettopp

Han sitter på Hinnøya innenfor Lofoten og Vesterålen og har aldri sett maken til fergekøer som i sambandet Lødingen-Bognes denne sommeren.

– Jeg er mest bekymret for dem som kommer fra utlandet, sier Jacobsen.

Han leder regionrådet i Vesterålen, som har etterlyst grensekontroll. Svenske, tyske og finske turister kommer kjørende på E10 over Bjørnfjell.

– For en uke siden stoppet de 250 på grensen på natten, sier Jacobsen.

Han trekker også frem den negative utviklingen i Nord-Sverige: Nabolänet Norrbotten har hatt nærmere 1400 smittetilfeller og 69 covid-19-dødsfall.

– Vi føler oss ikke sikre, så lenge grensekontrollen ikke er god, sier ordføreren.

Fergeturen utfordrende

Lødingen har 2000 innbyggere og tre fastleger. Jacobsen anslår at kommunen har omkring 1000 feriegjester. Mange kommer på smekkfulle ferger.

– I køen sitter folk i bilene, men fergeturen over kan bli utfordrende. Det blir tett i salongene og vanskelig å holde avstand, sier Jacobsen.

Statens vegvesen gikk onsdag ut og oppfordret fergereisende om å ha tålmodighet, vise hensyn og følge smittereglene.

Fungerende leder for veivesenets fergeavdeling Victor Størdal sier til NTB at køene kan bli et større problem nå som Norge åpner for utenlandske turister.

Kommuneoverlege Elisabeth Richter i Hamarøy, på andre siden av fjorden fra Lødingen, viser til anbefalingene om å holde en meter avstand på serveringssteder.

– Det er litt vanskelig for meg å forstå at reglene for å minske smitterisikoen ikke gjelder på offentlig transport, der folk sitter tett over lange avstander.

Venter mer smitte

Richter sier samtidig at hun med økt reiseaktivitet forventer mer smitte. Hun mener at det lokale helsevesenet er godt forberedt.

– Men jeg jobber i en veldig liten kommune med et skjørt helsesystem. Vi har lite reservekapasitet. Et større utbrudd vil være kjempeproblematisk.

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy sier at helsetjenesten er godt forberedt, men vedgår at det er en viss spenning knyttet til smitterisiko.

– Det ville være naivt å tro noe annet enn at vi kan forvente større sjanse for smitte, når vi får så mange gjester, sier ordføreren i Lofoten-kommunen.

OPPGITT: Magnar Nilsen og kona Tove sto 15 timer i fergekø på Forvik i Nordland tirsdag i forrige uke, Foto: Privat

Ordføreren i Rødøy er også forberedt på at Helgeland-kommunen kan få sitt første coronatilfelle, etter dem store økningen i antall turister.

– Jeg kjenner at jeg blir litt engstelig. Til tider har det vært veldig tett med folk på ferger, på spisesteder og i trappene til Rødøyløva, sier Inger Monsen.

Ansvarlig også på reise

Rødøy-ordføreren regner med at rederiene som opererer fergene i nord, tar ansvar for sine reisende og sørger for at smittevernet er forsvarlig.

Tre ferger går på kystriksveien mellom Jektvik og Kilboghamn. Monsen har inntrykk av at køene har avtatt etter en topp i starten av fellesferien.

– Jeg håper alle husker de enkle reglene om avstand og håndvask også i ferien. Hver og en må opptre ansvarlig, også på reise, sier Inger Monsen.

Ordføreren i Alstahaug tenker det samme. Per Talseth erklærer seg som betinget optimist, hvis folk oppfører seg og etterlever smittevernreglene.

– Men fergesambandene har vært en flaskehals, sier Talseth.

Fasit over sommeren

Køene har vært endeløse mellom Forvik og Tjøtta sør for Sandnessjøen.

– På fergeleiet kan folk sitte i bilene. Det har også vært praksis når det er mange på overfarten. Jeg tviler på at risikoen er større enn på en flyplass.

Alstahaug-ordføreren har en annen bekymring som er større:

– Det blir spennende når folk kommer tilbake fra ferie i utlandet. Det var der trøbbelet startet sist. Fasiten får vi først over sommeren, sier Per Talseth.

Publisert: 15.07.20 kl. 16:47 Oppdatert: 15.07.20 kl. 17:13

Les også

Mer om Coronaviruset Rødøy Lødingen Alstahaug Ferger Hamarøy Lofoten

Fra andre aviser