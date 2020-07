MÅ ORDNES: Freddy André Øvstegård (SV) mener lovverket må endres for å gjøre det lettere å bli medmor. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Krever endringer i barneloven: – Dette må ryddes opp i

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) ber konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) om å se på lovverket for stebarnsadopsjoner.

Mandag fortalte ekteparet Anne Bleiklie og Marthe Øidvin Burgess om problemene de har møtt for å sikre at begge mødrene har juridisk foreldrerett til deres felles barn. Lovverket tillater ikke at Anne kan være medmor til deres yngste sønn, fordi de kjenner identiteten til donoren.

– Det er ingen grunn til at det skal være vanskeligere for skeive familier å få juridisk foreldreskap over barna sine. Dette må ryddes opp i, sier Freddy André Øvstegård (SV).

Stortingsrepresentanten fra Østfold har nå sendt et skriftlig spørsmål til konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) om saken.

Der spør han om statsråden vil sørge for at foreldre til barn i regnbuefamilier kan få juridisk tilknytning til barna sine.

FAMILIE: VG har skrevet om familien til Anne Bleiklie og Marthe Øidvin Burgess. Lovverket gir ikke Bleiklie foreldrestatus for hennes yngste sønn, selv om hun er gift med kvinnen som fødte ham. Foto: Privat

– Det jeg spør er om regnbuefamilier, slik som denne, vil få like gode muligheter til å få en juridisk tilknytning til barna sine slik som andre, enten gjennom å sikre at stebarnsadopsjon går like greit som det gjør for andre familier, eller at man får føre inn forelder i fødselsattesten selv, slik mor kan gjøre dersom mannen er steril og barnet ble til ved hjelp av donor, sier Øvstegård til VG.

I dag blir mors ektemann automatisk ført opp som far til barnet på fødselsattesten, med mindre man skriver inn noen andre. Dette gjelder også i tilfeller der barnet er unnfanget ved sæddonasjon, men ikke når det er snakk om medmorskap.

– Det er ikke holdbart, og det er helt ubegripelig at vi ikke har kommet lenger i Norge i 2020. Dette viser at foreldrepolitikken i Norge ikke er tilpasset det mangfoldet vi har, og det får drastiske konsekvenser for barn og foreldre, sier han.

I desember 2018 satte regjeringen ned et utvalg som skal gjennomgå barneloven. Målet er at utvalget skal legge fram forslag til en ny og moderne barnelov til høsten.

Venter på utvalget

Konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) skriver i en e-post til VG at hun har stor forståelse for at avslaget på Annes søknad om stebarnsadopsjon oppleves fortvilende for familien.

– Dette er en problemstilling som engasjerer meg, fordi jeg er opptatt av at alle barn skal ha en trygg oppvekst og trygge og gode foreldre sikrer dette, uavhengig av om foreldrene er av samme eller motsatt kjønn. Det er viktig å sikre barn juridiske foreldre, og barneloven og adopsjonsloven skal sikre at etablering av foreldreskap skjer på en god måte, skriver Lindtveit Røse.

HAR FORSTÅELSE: Konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) forstår at familien synes situasjonen er vanskelig. Foto: Helge Mikalsen

– Sikrer dagens lovverk rettighetene til mangfoldet av familier i Norge?

– Barneloven og adopsjonsloven, og reglene om medmorskap og muligheten for stebarnsadopsjon, tar hensyn til ulike konstellasjoner foreldre og barn og ivaretar mangfoldet i dagens familier. Dette er en problemstilling som vi kan se nærmere på i det videre arbeidet på dette området, forteller hun.

Barnelovutvalget skal levere en utredning av barneloven innen 1. november 2020. Statsråden forventer at utvalget kommer med forslag til en tidsriktig barnelov.

– Det er blant annet behov for at det ses mer overordnet på forholdet mellom menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og reglene i barneloven, særlig sett i lys av nye samlivsformer og familiestrukturer, likestilt foreldreskap, barns rettigheter og økt samhandling på tvers av landegrenser, skriver Lindtveit Røse.

Skal se på loven

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen følger arbeidet med å utrede den nye barneloven. Hun er klar på at den nye barneloven må inkludere løsninger for familier som Anne og Marthes.

– Vi kan alle være enige om at de har gjort en fantastisk ting. De har valgt en donor som vil være en del av barnets liv, men ikke juridisk far, og det tenker jeg er en fin ting. Dette barnet får tre fantastiske voksenpersoner, og to juridiske foreldre, og det burde vi legge til rette for, mener Trettebergstuen.

Hun reagerer på at søsknene blir behandlet annerledes i lovverket fordi to av de ble til på klinikk og en ble til hjemme.

– Det virker ganske høl i huet at denne gutten skal ha dårligere rammer enn søsknene. Det at folk velger å gjøre det hjemme og spare hundretusenvis av kroner må vi legge til rette for, sier hun.

Flere har spørsmål

FORSKJELLSBEHANDLING: Tuva Moflag (Ap) mener dagens lovverk ikke gir likhet for loven for de tre søsknene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Også Tuva Moflag (Ap) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) har sendt skriftlig spørsmål til ministeren om saken.

– Hvordan kan man forsvare, ut ifra et likebehandlingsperspektiv, at ett av tre barn til et likekjønnet par får avslag om stebarnsadopsjon? spør Moflag.

For henne handler denne saken om forskjellsbehandling av søsken.

– Det er veldig ulogisk at to barn får adopsjon mens det tredje ikke får det. I Norge skal du likebehandles, så hvordan kan det ene barnet bli forskjellsbehandlet fra sine søsken? Barna er til og med biologiske søsken, og da blir det veldig rart at det barnet ikke skal få de samme rettighetene.

