ØNSKET FORSONING: Den tidligere motstandsmannen og Stutthof-fangen Johan Solberg (98) ønsket ikke hevn for grusomhetene i konsentrasjonsleiren. Foto: Gøran Bohlin, VG

Motstandsmann Johan Solberg er død

Den tidligere motstandsmannen og Stutthof-fangen Johan Solberg døde tirsdag, bekrefter bistandsadvokaten til VG. Han ble 98 år gammel.

Nå nettopp

Solberg var en av de aller siste overlevende fangene fra konsentrasjonsleiren Stutthof, den siste fra Norge.

– Jeg måtte felle noen tårer sammen med min kone da jeg hørte om dødsfallet. I dag tenner vi et lys for Solberg og familien hans, sier bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger til VG.

Unger har representert Solberg i nazi-rettssaken mot den tidligere SS-vakten Bruno Dey. I 2019 møtte han Solberg og fikk overlevert vitneforklaringen som ble lest opp i retten.

– For Johan var krigen ferdig, men han ville at jeg skulle fortelle hans opplevelser så vi ikke glemmer, sier Unger.

les også Johan Solbergs (97) vitnemål lest opp i nazi-rettssak – barna tok farens fangevokter i hånden

Ønsket forsoning

Mer enn 270 norske politifolk ble sendt til Stutthof i desember 1943, og i august 1944 ankom ytterligere 44 menn og 18 kvinner i en fangetransport med politiske fanger fra Grini – deriblant Johan Solberg.

Til sammen 26 nordmenn døde, de fleste under eller rett etter den forferdelige dødsmarsjen fra slutten av januar 1945. Mange av dem som kom hjem etter krigen var preget for livet, og slet med senskader.

I et VG-intervju fra desember var Solberg klar på at han ikke ønsket hevn for grusomhetene som fant sted i konsentrasjonsleiren.

– Jeg hater nazismen, men jeg hater ingen enkeltmennesker. Jeg har aldri følt noe behov for hevn, sa Solberg.

Solberg var 22 år gammel da han ankom leiren, 40 kilometer øst for dagens Gdańsk i Polen. De var alle arrestert for å ha drevet motstandsarbeid. Solberg og de andre sivile motstandsfolkene ble satt i hovedleiren – en dødsleir – sammen med blant annet jøder og sovjetiske krigsfanger.

Solberg var blitt arrestert av Gestapo under en opprulling av motstandsbevegelsen på Gjøvik våren 1944. Etter flere harde avhør, ble han sendt til Grini. 9. august var han blant fangene som ble ropt opp på kveldsappellen, og som skulle sendes til Tyskland. Fire dager senere sto han i Stutthof.

ENGASJERT: Bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger bisto Solberg under rettsforhandlingene i Foto: Gøran Bohlin, VG

Får ikke oppleve dommen

Dommen mot fangevokteren Bruno Dey er ventet å komme i august, og Solberg får dermed aldri selv oppleve slutten av rettssaken. Unger tror ikke at Solbergs vitnemål vil være forgjeves.

– I fremtiden kommer man til å referere til Solbergs vitnemål mot fangevokteren. Selv om han døde før dommen falt, er det viktig at vi aldri glemmer det grusomme som Solberg og medfangene opplevde, sier Unger.

Publisert: 24.06.20 kl. 08:43

Les også

Fra andre aviser