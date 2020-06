OPPGITT: Atle Johansen fra Norge er gift med amerikanske Ayla Rubenstein. På grunn av norske coronaregler, får ikke kona hans flytte til Norge. – Det er urimelig at EU/EØS-borgere bosatt i Norge har flere rettigheter til å få familien sin utenfor EU/EØS hit enn norske statsborgere, sier Atle Johansen. Foto: Privat

Nordmenn med utenlandske kjærester og familie fortviler over innreisereglene

Danmark åpnet opp landegrensene for kjærester i mai. Nå krever flere å få retten til å møte sine utenlandske kjærester og ektefeller, også utenfor EU og EØS.

Nærmere 1800 personer, både norske statsborgere og utenlandske kjærester eller familiemedlemmer av norske statsborgere har meldt seg inn i Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjærester i utlandet under covid-19 2020».

De er oppgitt over de norske reisereglene som gjør at de ikke kan møte sine kjære.

Alte Johansen (26) fra Oslo er en av dem. Han stiller seg uforstående hvorfor han ikke får sett sin amerikanske kone bare fordi hun ikke er en statsborger av EU eller EØS.

– Det er ikke mulig å søke om oppholdstillatelse i Norge eller i USA nå, så nå sitter min kone helt uten inntekt og uten leilighet i USA, helt alene. Det er psykisk krevende å være i en slik situasjon, sier Johansen til VG.

EØS-borgere får reise inn

Justisministeren presiserte 14. mai at EØS-borgere som jobber i Norge, ektefeller, samboere, forlovede, barn og stebarn som er mindreårige kan reise inn i Norge.

Men det hjelper ikke de parene som har knyttet et kjæresteforhold på tvers av Norge og EU/EØS eller et tredjeland, det vil si land som ikke er tilknyttet EU eller EØS. Heller ikke ektefeller kan møtes, dersom den ene bor i et tredjeland.

Sa opp jobb og leilighet

Johansen og ektefellen Ayla Rubenstein (24) bodde i USA i fem år, men skulle flytte til Norge i april.

De sa opp jobb, leilighet og kvittet seg med eiendeler, men to uker før de skulle reise, brøt pandemien ut.

– Vi snakker sammen på telefon i timevis hver dag, hun gråter og føler seg ikke velkommen i Norge. Det vanskeligste er å ikke ha en dato å forholde seg til, sier Johansen.

Dersom han hadde vært EØS-borger, hadde hun kunnet komme til Norge, siden paret hadde planlagt å bosette seg her. Men reglene er ikke like for EØS-borgere som for norske statsborgere.

– Det oppleves urimelig å ha så lite rettigheter i sitt eget land.

– Psykisk hardt

Ole Kirkeng (26) fra Oslo har også fått kjenne på den internasjonale kjærligheten.

Etter et studieopphold i USA, ble han kjæreste med Dylan Zack (23) fra Portland, Oregon. Da pandemien kom, måtte han reise hjem, mens Dylan ble værende for å fullføre studiene.

– Vi har ikke sett hverandre på flere måneder, det er en innmari stor påkjenning, sier Ole Kirkeng til VG.

FØLER SEG ALENE: Ole Kirkeng (26) føler at det er sårt å ikke kunne få se igjen sin kjæreste Dylan Zack (23) fra USA. – Jeg har vært helt alene, sier Kirkeng. Foto: Privat

For hver dag som går, blir det tyngre og tyngre, sier han, ettersom de lever i en uvisshet.

– Hun er ikke en vanlig turist, men kjæresten min. Jeg vet hun vil være villig til å teste seg og sitte i karantene om hun hadde kommet hit, sier Kirkeng.

Dette er regelverket for innreise for ektefeller og forlovede EØS-borgere som har norsk ektefelle i Norge, kan reise inn.

EØS-borgere som har ektefelle som er EØS-borger i Norge, kan reise inn.

Borgere av land utenfor EØS som er ektefelle med en EØS-borger bosatt i Norge, kan reise inn for å bosette seg. Vurderingen av om vilkårene for videre opphold i Norge er oppfylt vil bli vurdert i forbindelse med søknad om registrering eller søknad om oppholdskort.

Borgere av land utenfor EØS som er ektefelle med norsk borger, må ha oppholdstillatelse før de kan reise inn. De kan imidlertid reise inn før oppholdstillatelse er gitt, hvis de har felles barn.

EØS-borger som er forlovede til norsk borger kan komme til Norge på besøk, men de må ha en plan om å gifte seg innen seks måneder.

Forlovede til EØS-borger kan ikke komme på besøk, de må ha en plan om gifte seg innen seks måneder og bosette seg her sammen. Dette gjelder både om den som ønsker er komme til Norge er EØS-borger eller fra et land utenfor EØS.

Forlovede/ektefelle til en EØS-borger trenger ikke søke om oppholdskort før innreise til Norge, men dersom vedkommende er visumpliktig må man ha et visum.

Når UDI bruker begrepet «EU/EØS-borger», mener de en statsborger av et av EU-landene, Island, Liechtenstein eller Sveits. Borgere fra Storbritannia blir regnet som EU/EØS-borgere ut året . Norske statsborgere blir altså ikke regnet som EU/EØS-borgere.

12. juni endret regjeringen reiserådene til Norden, og åpnet for fritidsreiser mellom Norge, Danmark, Island og Finland og Gotland i Sverige fra 15. juni. Det betyr at også kjærester kan gjenforenes. Kilde: Utlendingsdirektoratet Vis mer

– Føler seg ikke velkommen

1. juli planlegger medlemmene i facebookgruppen å demonstrere foran Stortinget i håp om at politikerne skal åpne grensene for kjærester og familie.

– Danmark har fått det til

Rogaland Venstre mener det er på tide å sette ned foten. De har spesielt lagt merke til utfordringen ettersom Stavanger er en internasjonal by, grunnet ulike næringer.

– Det gjør at vi har mange internasjonale gjester her som gjør at mange nordmenn danner kjæresterelasjoner, bemerker Lunde.

De har nå sendt inn en uttalelse til Venstre-politikerne i regjeringen for å ta opp debatten nasjonalt.

Ifølge uttalelsen, bes regjeringen om å slippe inn kjærester og familie fra alle verdens land.

– Vi har nesten daglig kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, jeg kommer til å ta opp innspillet med helseministeren ved første anledning, men jeg kan ikke love noe på vegne av noen, sier Venstres stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.

Han viser til Danmarks positive politikk på denne fronten.

Vårt nordiske naboland besluttet 18. juni at kjærester, besteforeldre og barnebarn av danske statsborgere, fra 27. juni vil få lov å reise inn i landet for å besøke sine kjære. Dette gjelder alle verdens borgere. Kravet til slik innreise er fremvisning av negativ covid-19 test, foretatt tatt senest 72 timer før innreise.

LØSNINGER ER MULIG: Venstres stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad sier all menneskelig kontakt krever fysisk kontakt. – Det handler om å finne løsninger og organisering, Danmark har jo fått til det, de har funnet en løsning på et vanskelig menneskelig problem, sier han. Foto: Sandblad, Mattis

Justisdepartementet holder igjen

Statssekretær Hilde Barstad i Justisdepartementet sier til VG at regjeringen vurderer fortløpende lempinger i innreiserestriksjonene.

– Fra 15. juni er det åpnet for innreise for alle familiemedlemmer som gis oppholdstillatelse i Norge. Oppholdstillatelse til familiemedlemmer kan blant annet gis til ektefeller, samboere og barn, samt til forlovede og eldre foreldre, sier Barstad.

Regjeringen prioriterer å gjeninnføre den frie bevegeligheten innen EØS. Familiemedlemmer fra land utenfor EØS kan foreløpig ikke komme på besøk.

– Vi ser selvfølgelig hen til familiemedlemmers behov for kontakt med hverandre. Åpning for flere grupper må imidlertid skje gradvis og kontrollert, og basert på smittevernfaglige vurderinger, sier Barstad.

Justisdepartementet informerer ikke om når en eventuell gjenåpning for borgere utenfor EØS vil skje.

Publisert: 25.06.20 kl. 11:09

