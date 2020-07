DROPPER RABATTEN: Vibeke Thunold Ludvigsen og familien må ut med 14.300 kroner før de får fergerabatt på bobilferie. – Dette er såpass horribelt at vi velger å droppe fergekort og heller betale full takst de gangene vi tar ferge, sier hun. Her står hun med sønnen Matias Johan foran sin tidligere bobil. Foto: Privat

Må betale 14.300 for å få rabattert fergeferie: – Det er galskap

For å få rabatt på ferger i Norge, må du sette inn store summer før du reiser. Vibeke Thunold Ludvigsen og familien finner seg ikke i å betale tusenvis av kroner før de drar på sommerferie med bobil.

Vibeke Thunold Ludvigsen fra Ålesund har tenkt seg på bobilferie med familien i sommer. Det blir ikke billig.

Før de er på veien, må de nemlig fylle på et Autopass-kort for å få halv pris på ferger. Summen for deres bobil: 14.300 kroner.







– Det er galskap, sier Ludvigsen.

– At vi vanlige, dødelige, må sette inn så mye før vi får dra på ferie.

Hvis de ikke har brukt hele beløpet innen året, får de resten av pengene tilbake.

SOMMERFERIE: FamilienLudvigsen er usikre på hvor de skal dra på ferie i år. De leter etter strekninger som har lite ferger. Bildet viser deres tidligere bobil. Foto: Privat

Ikke råd til rabatten

De som tar ferge i Norge har alltid betalt en sum på forskudd for å få rabatter. Det nye er at fergekortene utfases til fordel for den nye Autopass-ordningen.

Summen bestemmes ut ifra hva slags kjøretøy du har. Taksten for en personbil er 3.600 og 14.300 kroner for biler over åtte meter – som familien Ludvigsens bobil.

Ordningen kom på plass under coronakrisen, med rabatterte priser. Stortinget bestemte da å redusere takstene med rundt 70 prosent.

Fra 1. juli er det tilbake til ordinære takster.

Familien har valgt å droppe ordningen og velger å betale full pris på alle enkeltturer med ferge.

Slik fungerer AutoPASS for ferge: For å oppnå maks rabatt må det opprettes en AutoPASS-fergekonto hvor man betaler inn på forskudd. Forskuddsbetalt avtale gir 50 prosent rabatt for privatkunder og 40 prosent rabatt for firmakunder

På fergene vil man nå ta betalt via AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, og betalingen blir trukket fra innbetalt forskudd på din AutoPASS-fergekonto. Forskuddsbeløpene er satt til: Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0–8 meter) kr 3.600

Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01–17,50 meter) kr 14.300

Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr 27.100 Kilde: Autopass.no Vis mer

I 2019 var det registrert 49.000 bobiler i Norge, dobbelt så mange som for ti år siden, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

I mai var det salgsrekord av bobiler. Det ble solgt 2194 brukte bobiler og 564 nye bobiler, en økning på 725 bobiler fra mai i fjor, ifølge bransjebladet Motor.

Fergepriser skutt i været

Samtidig har fergeprisene skutt i været over hele landet, og sinnet og opprøret har kommet hakk i hæl. Opprørerne frykter fraflytting fra øyene og rasering av lokalsamfunn.

I fergefylket Møre og Romsdal er mange helt avhengig av ferger for å komme seg på jobb eller for å besøke andre.

– Horribelt

Vibeke jobber som pedagogisk leder i barnehagen, mens mannen er skiftleder natt på flyterigg.

Hun mener det er sprøtt at myndighetene mener man må betale disse summene for å få rabatt. Det er nemlig ikke mulig å fylle på mindre.

– Dette er såpass horribelt at vi velger å droppe fergekort på bobilen og heller betale full takst de gangene vi tar ferge. Vi får heller legge reisene så langt det går utenom ferger.

Hun sier at en tre ukers tur med bobilen i sommer kommer på rundt 13.000 kroner, inkludert drivstoff, camping, bompenger og fergebilletter. Strekninger de hadde tenkt seg å ta er Solevåg-Festøy, som koster 397 kroner, mens Molde-Vestnes ligger på 608 kroner.

Med Autopass ville fergeprisene vært halvparten, men da må man altså ha mulighet til å forhåndsbetale 14.300 kroner.

FERGEOPPRØR: Møre og Romsdal fylkeskommune har økt billettprisene for å få høyere inntekter. Foto: Gisle Oddstad

Fergeopprør langs Kyst-Norge

VG har tidligere skrevet om fergeopprøret i Møre og Romsdal.

Et par VG møtte har regnet seg frem til fergeutgifter på 130.000 i året.

Det er fylkene selv som har økt billettprisene. Men de igjen skylder på store utgifter og for lite penger fra staten.

Økningen handler i hovedsak om en ting: innføring av elferger.

Staten skulle dekke kostnadene ved å bytte til utslippsfrie ferger, men fylkene mener de ikke tok med alle utgifter i regnestykket.

Instituttet Menons utregninger for KS viser at fylkene vil få 500 millioner kroner for lite i år.

Et tall samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fullstendig avviste flere ganger, også overfor VG et par dager før regjeringen gikk av. Nå er det Knut Arild Hareides (KrF) pult. Statsminister Erna Solberg mener fylkespolitikerne har ansvaret selv.

Møre og Romsdal regner med et tap på nærmere 100 millioner kroner, og henter inn over halvparten med prisøkningen.

I FRONT: Lars Hagseth (t.v.) og Joachim Orvik står bak gruppen «Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal» på Facebook. Foto: Gisle Oddstad

Derfor øker fergeprisene Møre og Romsdal hevet fergene opp to takstsoner de siste årene for å få høyere billettinntekter. De har nå gått over til Autopass – den lille brikken i bilvinduet som erstatter billettsystemet. Da får passasjerer reise gratis, men bilbillettene øker med 30 prosent. Elbil 75 prosent avslag med rabattkort og elbilfordeler.

Men det er flere grunner. Staten skulle ta kostnader med nye elferger, men fylkene mener de ikke har blitt kompensert nok. Derfor øker fylkene taksten.

Fylker som mener de trenger en bedre fergekapasitet enn statens standard må selv betale prisen Vis mer

– Behold rabatten!

Regjeringen har i år oppfordret nordmenn til å bruke sommeren til å oppleve Norge. Ludvigsen skjønner derfor ikke hvorfor regjeringen går bort fra coronarabatten på ferger.

Ludvigsen påpeker også at 14.300 kroner er en snau månedslønn for mange.

MÅ PLANLEGGE: Vibeke sier de må legge ferien i sommer til strekninger uten for mange fergeturer. Her er mann og barn på Voss Camping. Foto: Privat

Ludvigsen sier at de har råd til å betale summen, men velger å ikke gjøre det fordi de mener det er idiotisk å låse 15.000 kroner for å bruke ferger noen få ganger i sommer.

– Vi er heldige som ikke er permitterte, men det er mange hundretusener som er det. Jeg skjønner ikke at regjeringen oppfordrer til norgesferie, men i praksis gjør det umulig å reise noe sted på grunn av høye fergepriser, sier hun.

Hun er klar på hva hun mener myndighetene burde gjort:

– De burde beholdt rabatten, kuttet bommer og redusert fergetakstene. Da hadde kanskje folk hatt lyst og råd til å ta Norgesferien som de maser på at vi bør ta.

– Hvis dere først valgte å ha en så stor bobil, er det ikke da rimelig at dere betaler for å ha den også?

– Bobilen vi har nå er halvparten så dyr som den forrige vi hadde, som var mye mindre. Vi kjøpte bobilen vi har nå fordi vi ville ha plass til barn og hund også.

Hun er ikke den eneste som reagerer på ordningen. Facebook-gruppen «Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal» har over 25.000 medlemmer. Der samles de som protesterer mot prisøkning opp mot 50 prosent flere steder i landet, og det mange medlemmer kaller en ufleksibel Autopass-ordning.

En annen bobilregel har også skapt furore den siste tiden. I juni gikk Listhaug ut og sa at hun ler av rigide bobilregler. Nemlig at det er antall sengeplasser i bobilen, og ikke antall sitteplasser, som avgjør hvor mange du kan ha med deg på tur.

– Omvendt Robin Hood

Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Tove Lise Torve (Ap), mener det er urimelig at de med dårlig råd i praksis blir utestengt fra Autopass-ordningen:

–Denne økningen er usosial. Vi som har råd til det får mye rabatter. De som har mest behov for rabattene, har ikke råd til å sette inn den store engangssummen. Det er en slags omvendt Robin Hood.

Fergesystemet i Norge er delt opp i to: riksveiferger, som er underlagt staten, og fylkesveiferger, underlagt fylkeskommunen.

BER MINISTEREN ORDNE OPP: Tove Lise Torve er fylkesordfører i Møre og Romsdal, og sier hun flere ganger har bedt samferdselsminister Knut Arild Hareide å holde på fergerabatten i forbindelse med coronakrisen. Foto: Gorm Kallestad

– Kan endre med et pennestrøk

I Møre og Romsdal er det flest fylkesferger, med 22 såkalte fylkesfergesamband og fire riksveifergesamband.

Fylket har bestemt å ha rabatterte fergepriser ut året, og mener staten burde gjort det samme med Autopass-ordningen.

– Vi har fortsatt en coronakrise, folk har mistet jobben og næringslivet sliter. Vi håper staten ordner opp i dette snarest, sier Torve.

– Dette kan samferdselsministeren endre med et pennestrøk.

Samferdselsdepartementet: Kan føre til økte fergepriser

I en e-post til VG skriver statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingvild Ofte Arntsen, at lavere inngangssummer bare var ment som en del av Stortingets krisepakker under coronakrisen.

– I tråd med Stortingets vedtak opphører dette nå da det var en del av krisepakken og ikke ment å være permanent. Å gjøre dette permanent vil ha en kostnad og kan i verste fall også føre til økte billettpriser, og er uansett noe som eventuelt må tas i de ordinære budsjettprosessene.

IKKE PERMANENT: Ingvild Ofte Arntsen i Samferdselsdepartementet (KrF) sier at de ikke vil redusere inngangssummene igjen: – Å gjøre dette permanent vil ha en kostnad og kan i verste fall også føre til økte billettpriser. Foto: Torbjørn Tandberg

Høyre: – Vil ta dette opp

Stortingsrepresentant Helge Orten (H), sier at den høye inngangssummen er en sikkerhet for betaling for dem som drifter fergene. Det kan være både rederier, stat eller fylker. Men han innrømmer at ordningen kan virke gammeldags.

– Jeg skjønner at flere sliter med å betale disse summene. Jeg er åpen for å diskutere om beløpet kunne vært lavere.

– Et overgrep

Frank Sve er leder i Møre og Romsdal for Frp. Han sier folk han snakker med er så forbanna at de nesten har gitt opp.

–Autopass-ordningen låser pengene til folk. Dette må være en lov som ble laget av en som sitter med tøfler på et kontor i Oslo, og som aldri har sett en ferge før.

– Det er et overgrep mot befolkningen som er avhengig av å ta ferge for å komme seg noe sted.

«ET OVERGREP»: Leder for Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, mener Autopass-ordningen er et overgrep mot folk som er avhengig av å ta ferge. Foto: Krister Sørbø

