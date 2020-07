KAN GJENFORENES: – Jeg skjelver og gråter. Det er nesten uvirkelig, sier Atle Johansen om at ektefellen Ayla Rubenstein fra USA nå kan komme på besøk. Foto: Privat

Åpner opp for ektefeller fra USA: – Jeg er i lykkerus

Atle Johansen (26) kan nå få besøk av sin amerikanske kone etter å ha vært fra hverandre i flere måneder.

Kjærester og familiemedlemmer fra såkalte røde soner i EØS og tredjeland får nå komme på besøk til sine nære i Norge, opplyste justisminister Monica Mæland på pressekonferansen i dag.

Det betyr at Atle Johansen endelig kan få besøk av sin amerikanske kone Ayla Rubenstein etter å ha vært fra hverandre i flere måneder.

Han fulgte pressekonferansen tett:

– Jeg skjelver og gråter. Det er nesten uvirkelig. Jeg trodde ikke de kom til å åpne, sier Johansen til VG.

– Når smittesituasjonen er som den er i Norge, gir det oss mulighet til å åpne opp litt mer, og når vi ser at innreiserestriksjonene som er innført på grunn av coronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt, er jeg glad for at vi nå kan gjøre ytterligere lempninger for land utenfor EU og EØS, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Tredjeland betyr personer fra ikke-europeiske stater som USA, Kina, Afghanistan, Marokko, Chile, Vietnam og så videre.

Det skal opprettes et eget kjæresteskjema som blir tilgjengelig på FHIs nettsider.

Der stilles det blant annet krav om at paret fysisk har møtt hverandre og at forholdet har hatt en varighet på minst ni måneder.

Levd i usikkerhet

Atle Johansens kone har vært alene i USA uten jobb og fast bosted siden Johansen dro til Norge i midten av april.

– Nå kommer hun neste helg. Det er helt fantastisk, sier han.

VG har skrevet tidligere om Johansen og andre med ektefeller eller forlovede fra USA som ikke har kommet seg til Norge på grunn av innreiserestriksjonene.

Johansen og kona bodde i USA i fem år, men skulle flytte til Norge i april.

De sa opp jobb, leilighet og kvittet seg med eiendeler, men to uker før de skulle reise, brøt pandemien ut.

– Vi snakker sammen på telefon i timevis hver dag, hun gråter og føler seg ikke velkommen i Norge. Det vanskeligste er å ikke ha en dato å forholde seg til, sa Johansen til VG i juni.

Ifølge VGs opplysninger har det gått ut en beskjed om at visumkontorene i USA vil åpne, bortsett fra ett i Houston som vil holde stengt på grunn av høye smittetall.

Til vanlig kan personer fra USA reise til Norge og være i 90 dager uten visum. Dette er ikke mulig på grunn av innreiseforbudet. Det har heller ikke vært mulig å søke om besøksvisum fra utlandet.

Under dagens pressekonferanse offentliggjorde myndighetene at det fra og med 15. juli er åpent for nordmenn å reise til store deler av Europa.

Kun reiser til seks land i EØS/Schengen-området vil fortsatt medføre karantene, slik situasjonen er nå:

Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria, Luxembourg og store deler av Sverige.

Ellers er andre land nå åpne for utreise uten at man må sitte i karantene når man kommer hjem, offentliggjorde justisminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø fredag.

De fleste landene i Europa er i gang med å fire på de mange restriksjonene etter coronaviruset.

Egne regler

Landene praktiserer derimot visse regler fortsatt. Under fredagens pressekonferanse understreket myndighetene at det er viktig å følge med på lokale variasjoner dersom man skal ut å reise i sommer:

– Landene er preget av corona, selv om de er grønne på vårt kart. Det er viktig å sette seg inn i situasjonen dit man velger å reise, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– På kort sikt har vi valgt å ikke vurdere enkelte regioner, men vi er opptatt av at folk må følge med på lokale retningslinjer og lytte til smittevern. Det er mange regioner å holde styr på, og man må være forberedt på at noen regioner kan være særlig rammet, sa fagdirektør i FHI, Frode Forland fredag.

Publisert: 10.07.20 kl. 15:42 Oppdatert: 10.07.20 kl. 15:52

