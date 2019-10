FÅR MOTSTAND: Leder for Barne- og familieetaten i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, vil fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Det reagerer Høyre og Frp på. Foto: Frode Hansen

Høyre ut mot Thorkildsen (SV): Feil å forby kommersielle aktører i barnevernet

Leder for Helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune, James Stove Lorentzen (H), mener bystyret må ta selvkritikk – i stedet for å rette blikket mot private aktører.

Søndag fortalte byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) at hun vil jobbe for at Oslo kommune skal fase ut alle private kommersielle barnevernsaktører innen 2021.

Leder av Helse- og sosialkomiteen i bystyret, James Stove Lorentzen (H), mener det er organiseringen av den offentlige barnevernstjenesten som er problemet i dag.

– Inga Marte legger vekt på å fremheve og gi inntrykk av at det største problemet er at private aktører driver mesteparten av disse enetiltakene. Det mener jeg er helt feil fokus, sier han.

Stove Lorentzen påpeker at det er kjøperne – bydelene i Oslo kommune og Bufetat – som til slutt bestemmer hvordan barn skal bo.

– Hvis det er mangler på kapasitet eller kompetanse må vi rydde opp i eget hus og sørge for at våre bydeler gjør den jobben på en ordentlig måte, sier han og fortsetter:

– Vi kan ikke skyte feil, vi må ta selvkritikk.

VIL REDUSERE ENETILTAK: Leder for Helse- og sosialkomiteen James Stove Lorentzen (t.h.), her sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stove Lorentzen understreker at barn må få det beste tilbudet tilgjengelig, uavhengig om det er en kommersielt eller offentlig.

– Hvis det er et ønske om at vi skal bruke færre private aktører, må vi bygge ut vårt eget tilbud. Men vi kan ikke begynne med å forby kommersielle. Det er ikke det som er hovedutfordringen, sier han.

Høyre har foreslått en reform, som blant annet vil omorganisere hele barnevernet i Oslo kommune der Barne- og familieetaten overtar flere oppgaver fra bydelene.

– Vi vil jobbe aktivt for å redusere antallet enetiltak og vi må sørge for at de som tar disse avgjørelsene har dem riktige kunnskapen og de riktige ressursene, sier Stove Lorentzen.

– Korstog mot de private

At Oslo kommune ønsker å fase ut kommersielle aktører, provoserer familiepolitisk talsperson i Frp, Silje Hjemdal.

– Inga Marthe dytter barn foran seg i en ideologisk kamp. Jeg tror det er en feil virkelighetsforståelse her, sier hun, og fortsetter:

– I utgangspunktet er jeg selvfølgelig enig i at hvis noe ikke er bra i barnevernet, så skal man ta grep. Det jeg reagerer på er korstoget mot de private.

PROVOSERT: Familiepolitisk talsperson i Frp Silje Hjemdal. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hjemdal mener det er en stor feil å avvikle private aktører i barnevernet.

– Vi må tenke på omsorgen for barna og barnas beste. Ikke overkjøre dem med sosialistisk ideologi, sier hun.

– Men er det ikke opp til kommunene å bestemme hva slags tilbud de vil benytte seg av?

– Jo, kommunene står ganske fritt til å velge selv. Men kommunene har ikke et godt nok tjenestenettverk. Jeg vil ikke risikere at et barn ikke får hjelp bare fordi det ikke står riktig navn på lønnsslippen, sier Hjemdal.

– Fokuset forsvinner fra barna

Lørdag kunne VG avsløre at private aktører i flere tilfeller også har vært pådrivere for at barn skal bo isolert i barnevernets dyreste tiltak.

– Hva tenker du om den private aktørens rolle i disse sakene?

– All problematikk innenfor barnevern skal man ta tak i, uansett om det er ideelle, private eller kommunale, sier Hjemdal.

Hun mener barnevernstjenesten i Oslo og andre kommuner må se annerledes på hvordan de skal bruke de private aktørene.

– Men det er feil å bruke det som et påskudd i en ideologisk krigføring mot private aktører., sier Hjemdal og fortsetter:

– Fokuset forsvinner fra barna, det handler bare om ideologi.

Byråd Inga Marte Thorkildsen mener uttalelsene til Hjemdal er merkelig.

– Også Landsforeningen for barnevernsbarn er blant dem som ønsker å unngå profitthensyn i barnevernet. Skyver de også barna foran seg?, spør hun og fortsetter:

– Jeg skulle ønske alle partiene kunne gått sammen om å skjerme barnevernet mot marked og profitt. Det handler om tilliten til barnevernet, og om muligheten til å bygge opp god kvalitet i det offentlige og ideelle barnevernet med ordentlige arbeidsvilkår for dem som jobber der. Utsatte barn er ikke varer som noen skal tjene seg rike på.

