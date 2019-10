VÆR: Været kan ha innvirkning på hvor mye Ruter må betale i drosjerefusjoner, da det kan føre til forsinkelser og innstillinger. Bildet er fra 26. mars 2015, da Ruter stoppet busstrafikken i Oslo på grunn av snøværet. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Så mange millioner har Ruter refundert i drosjeutgifter

Forsinkelser og innstillinger i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus har siden 2011 resultert i drosjerefusjoner på nærmere 20 millioner kroner. Til tross for den høye kostnaden, mener Ruter at reisegarantien er viktig for selskapet.

Nå nettopp







Reisegarantien gjør at Ruter dekker drosjeregninger på inntil 550 kroner dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket på grunn av forsinkelser, innstillinger eller andre ikke-planlagte avvik.

VG har fått tilsendt en oversikt over disse kostnadene fra 2011 og frem til i dag. Tallene viser at Ruter har refundert totalt 19.753.048 kroner.

– Vi skal ikke kimse av en slik sum, men omsetningen vår i 2018 ligger på nesten ni milliarder kroner. Hvis man ser de to tallene opp mot hverandre, og tenker på hva reisegarantien tilfører kollektivtrafikken, kan refusjonsutgiftene forsvares, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun til VG.

Betaler ikke hele beløpet selv

Det er imidlertid ikke Ruter som utbetaler alle refusjonene. Hvert år blir det satt av rundt 300.000 kroner til reisegarantien i selskapets budsjett, opplyser Bruun.

– En hovedvekt av refusjonskravene videresender vi til våre operatører, da det er de som skal levere tjenesten vi betaler for. Men det er enkelte ting som ikke operatørene skal betale, og som går fra vårt budsjett. Den totale kostnaden for Ruter som selskap, har jeg ikke tall på, sier hun.

Fakta om reisegarantien Da reisegarantien ble innført av Oslo Sporveier i 1994, gjaldt den hovedsakelig Oslo. I 2008 ble Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk slått sammen til kollektivselskapet Ruter. Siden Stor-Oslo Lokaltrafikk hadde dekket Akershus, ble reisegarantien utvidet til å gjelde også dette fylket fra 1. februar 2012.

Snøfall ga flere avvik

Det laveste beløpet som har blitt refundert siden 2011, var i 2012 på 1.340.377 kroner. Det er fjoråret som topper listen, med et beløp på 3.598.751 kroner.

– En rask kikk viser at vi hadde en del avvik i forbindelse med snøfall i januar i fjor. Jeg tror også at det var et par større avvik på T-banen, sier Bruun.

– Det er større avvik som gjør at beløpet varierer. Dersom avviket skjer i rushtiden og berører store reisestrømmer, så genererer dette flere refusjoner.

Bruun påpeker at det er noen begrensninger i reisegarantien, for eksempel ved streik og planlagte avvik. Her kan du lese mer om når du har rett på refusjon.

Fikk du med deg denne? Ruter betalte 74 millioner mer for å gjennomføre billettkontroll enn det som ble innbetalt

Videresender refusjonskrav

Bruun sier at ved hjelp av reisegarantien kan Ruter tilby passasjerene en nødløsning i de tilfellene hvor selskapets egne reisemuligheter plutselig kommer til kort.

– Pålitelighet er en viktig verdi for kollektivtrafikken, og ved hjelp av reisegarantien kan vi strekke oss litt lengre i situasjoner med ikke-planlagte avvik. Vi tenker reisegarantien på denne måten gjør det litt tryggere å velge kollektivt.

Janne Legreids fobi hindrer henne fra å ta T-bane, trikk, tog eller fly. VG+ ble med når hun skulle gjøre noe av det hun frykter aller mest.

Publisert: 30.10.19 kl. 07:18







Mer om