Torpedoen om møter med Røkke: – Han virket så redd

Jan Erik Iversen (62) hevder at Kjell Inge Røkke (60) var så redd da de møttes høsten 2017 at torpedoen måtte gi milliardæren en klem – for å vise at han ikke skulle gjøre ham noe.

Torpedoen er tiltalt for forsøk på utpressing av milliardæren. Politiet mener den tiltalte 62-åringen truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Kjell Inge Røkke dersom han ikke fikk utbetalt et tosifret millionbeløp.

Jan Erik Iversen, kjent under kallenavnet «Jannik», forklarer seg om flere møter han hadde med milliardæren i løpet av høsten 2017.

Politiet har i forkant av rettssaken uttalt at møtene er svært sentrale i saken.

Første møtet skal de to ha hatt etter at torpedoen oppsøkte Røkke i nærheten av hovedkontoret til Aker på Fornebu utenfor Oslo:

– Jeg sier at vi må ta oss en gutteprat. Han virket så redd at jeg sier han kan få en klem for å vise at jeg ikke skal gjøre ham noe – og det får han. Han sier han har betalt for oppdraget, og jeg svarer at det er historie og at det ikke er derfor jeg er her. Jeg forteller at jeg ønsker et oppklaringsmøte på grunn av det som har kommet frem i VG, forklarer Iversen.

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

Forbannet etter VG-oppslag

Den utpressingstiltalte torpedoen har i Oslo tingrett forklart seg om angivelig kontakt med Røkke siden år 2000. Ifølge Iversen fikk han oppdrag om å «fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal (50).

Tidligere er det kommet frem at Iversen mener Røkke burde klart å stoppe publiseringen av dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» i VG sommeren 2017.

FORSVARER: Advokat Benedict de Vibe er torpedoens forsvarer. Her avbildet i rettssal 227 i Oslo tingrett tirsdag morgen. Foto: Gisle Oddstad

I Oslo tingrett er det også kommet frem at 62-åringen var forbannet over hvordan han ble omtalt av Røkke i lydopptak som han ikke hadde hørt før VG publiserte dem i dokumentaren.

– Det som gjør meg forbannet er at Kjell Inge Røkke bruker meg som tredjeperson i samtale med Per Orveland, som ikke jeg har noe med. Jeg hadde ikke snakket med Kjell Inge Røkke siden 2005. Men på båndene snakker han nedsettende om meg, sier Iversen.

La igjen mobiltelefoner på gangen

Utover høsten 2017 ble det arrangert tre hemmelige møter mellom torpedoen og milliardæren i lokalene til Advokatfirmaet Elden i Oslo sentrum. Det første møtet skal ha funnet sted 20. november dette året.

Møtene ble arrangert av torpedoens daværende advokat, partner i Advokatfirmaet Elden, Arild Holden.

Iversen forteller om en ny klem og god stemning da Røkke kom inn i møterommet. Holden la jakkene og mobiltelefonene på gangen utenfor.

Holden har ikke ønsket å kommentere noe rundt møtene i forkant av rettssaken. Advokaten skal etter planen forklare seg i retten onsdag.

FLERE MØTER: Høsten 2017 hadde Jan Erik Iversen og Kjell Inge Røkke flere møter i lokalene til Advokatfirmaet Elden, som har 8. og 9. etasje i dette bygget i Oslo sentrum. Foto: Mattis Sandblad

Hevder han truet advokat for Røkke

Under møtet skal enken etter advokat Birger Nielsen ha blitt tema. Advokaten, som døde av kreft i 2002, spilte en sentral rolle og var advokaten til båtmegler Erik Øye i den mye omtalte «båtsertifikatsaken».

Tidligere har Iversen hevdet at Øye og Tromsdal skal ha hatt ett eller flere lydopptak som ikke var bra for Røkke.

Under møtet mellom Iversen og Røkke skal det angivelig ha kommet frem at milliardæren hadde kjøpt et lydopptak fra enken til Birger Nielsen.

– Jeg truet ham (Birger Nielsen) for deg, hevder Iversen at han forklarte milliardæren under møtet.

Dommeren avbryter tiltalte og gjør ham oppmerksom på at han kan bli straffeforfulgt ved å forklare seg om straffbare forhold.

Enken var opprinnelig stevnet som vitne i saken, men torpedoens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, opplyser at hun ikke lenger er aktuell som vitne.

– Røkke har en ubehagelighetskonto

De to hadde et nytt møte hos Advokatfirmaet Elden 29. november 2017. Ifølge Iversen var Røkke i dårlig humør fra første stund.

Torpedoen forklarer:

– Han drar frem et A4-ark og en kulepenn. Det første han spør meg om er «Jannik, jeg ba deg ikke om å skyte Tromsdal»? Jeg sier at «nei, det stemmer, men du ba meg om å fjerne ham, og du vet jeg går all in».

Iversen hevder at Røkke forsøkte å ta opp samtalen på møterommet, noe han sier at han oppdaget.

VITNER SENERE: Kjell Inge Røkke skal etter planen forklare seg i retten etter lunsj tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg kjenner det bruser inni meg, og jeg tenker: «skal jeg grisebanke han her, eller skal jeg ta kulepennen og kjøre den inn i øyet hans?». Jeg hadde aldri trodd han skulle sette opp en ny felle for meg, forklarer Iversen.

Torpedoen forklarer at han tar frem kortstokker med millionbeløp og år på, og at Røkke kan velge hva han vil betale.

Den utpressingstiltalte 62-åringen hevder at han aldri forsøkte å presse milliardæren – men at de to forsøkte å finne en løsning på møterommet.

– Røkke har en «ubehagelighetskonto», og han sier at de kan finne en løsning der, men at de må ta det på neste møte, forklarer Iversen.

Nektet å betale

I desember 2017 møttes de to på nytt.

Ifølge tiltalte fortalte Røkke at han ikke ønsket å betale ham noe mer penger, noe tiltalte angivelig svarte at var «helt OK». Iversen fortalte at de deretter ønsket hverandre god jul.

På nyåret 2018 begynte Iversen igjen å oppsøke Røkke ved hovedkontoret til Aker på Fornebu utenfor Oslo.

Ifølge politiet ventet han ved ett tilfelle, 5. januar 2018, i fem-seks timer på milliardæren i garasjeanlegget. Iversen forteller at planen var å ta med Røkke til politiet.

– Hva hvis han ikke ville være med, spør aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i retten.

– Jeg er mye kraftigere enn ham, så tar meg nøyaktig fire-fem sekunder å putte ham i bilen, svarer tiltalte.

Advokaten til Røkke svarer

Røkke skal etter planen forklare seg i retten klokken 13 tirsdag, trolig blir forklaringen hans utsatt noe.

Milliardærens advokat, John Christian Elden, svarer følgende på påstanden om at Røkke hadde gitt Iversen i oppdrag om å «fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal «for godt»:

– Røkke svarer nok på det i retten. Første gang jeg hører en slik påstand, skriver Elden i en e-post til VG.

