ØKER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg besøkte Forsvarets spesialstyrker i juni. Nå øker de forsvarsbudsjettets andel av BNP – bare ved å justere budsjettet. Foto: Terje Bringedal, VG

Nye tall: Norge hopper oppover på NATOs to-prosent liste

Regjeringen har funnet budsjettposter på 5,2 milliarder kroner som nå tas inn i beregningen av Forsvarets andel av BNP. Dermed krymper avstanden til NATOs mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar.

Nå nettopp







– Regjeringen vil dermed bruke 1,8 prosent av BNP i 2019. Og prognosene sier at vi også vil bruke 1,8 prosent av BNP på forsvar i statsbudsjettet for 2020, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG.

I juni la NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fram nye tall som viste at Norges andel var 1,7 prosent – og dermed mange milliarder kroner opp til NATOs felles mål om å bevege seg mot to prosent av BNP i 2024.

Det er ikke bevilget en krone mer til forsvar i Norge siden. Men Stoltenberg har oppfordret medlemslandene til å gå grundig gjennom sine budsjetter for å gjøre sammenligningen mer korrekt.

– Under gjennomgangen oppdaget vi at Norge har rapportert for lave pensjonsutgifter, blant annet, sier forsvarsministeren.

les også Norge faller bak på NATOs to-prosent liste

Regner på nytt

Ny regnemåte gjør også at Bakke-Jensen kan regne inn redningshelikoptrene som Forsvaret opererer på vegne av Justisdepartementet, og også anskaffelsen av nye redningshelikoptre.

Det samme gjelder utgifter over statsbudsjettet til NATOs sivile programmer, og til FNs fredsbevarende operasjoner.

Til sammen er dette en økning på 5,2 milliarder kroner i NATOs regnestykke.

STORTINGETS ÅPNING: Solberg-regjeringen var på plass i stortingssalen da kong Harald foretok den offisielle åpningen av Stortinget onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten, VG

Øker mer enn Norge

– Styrker som er deployerbare og som står i en militær kommandolinje, kan tas med. Redningshelikoptrene har en anti terror-funksjon og er bemannet av personell fra Forsvaret, sier Frank Bakke-Jensen.

NATOs anslag for 2019, publisert i juni, var at Norge bruker 1,70 prosent av BNP på forsvar. Det plasserer landet på 13. plass i NATO-alliansen, ned fra plass nummer 10 i 2017. Dersom andre NATO-land omregner tilsvarende, er det ikke sikkert at Norge hopper oppover denne listen.

– De fleste andre land øker mer enn Norge. Derfor faller vi nedover på listen over dem som bidrar, sa Stoltenberg til VG i sommer.

les også Forsvarssjefen: Norge klarer ikke å innfri NATOs forventninger

Lang vei fram

Men fortsatt er veien lang opp til to prosent-målet, erkjenner den norske forsvarsministeren:

– Veien til to prosent er ikke blitt mindre utfordrende, sier han.

– Men i bestillingen av det fagmilitære rådet fra forsvarssjefen, som kommer 8. oktober, er det satt et mål om at vi skal bevege oss mot to-prosentmålet i 2024, legger han til.

Statsrådens egne tall er at regjeringen bruker 12,7 milliarder kroner mer på forsvar årlig, siden 2013.

les også Forsvarets operative sjef: Kan ikke forsvare Norge til alliert hjelp kommer

Behov for økt kapasitet

– Så vi bruker stadig mer penger på forsvar, samtidig som Forsvarets fremste ledere sier at Sjøforsvaret er under kritisk minimum og Hæren er for liten?

– Å holde i gang gamle kapasiteter kan være dyrere enn nye. Teknologien har gjort Forsvaret dyrere, så er det ingen tvil om at vi vrir ressurser til Luftforsvaret. Så er det behov for økt kapasitet, derfor øker vi antallet besetninger i Marinen, og vi flytter folk ut i operativ tjeneste.

– Er du enig med FOH-sjefen i at Hæren er for liten?

– Forsvarssjefen sier at vi nok må ha en større hær, og 8. oktober regner jeg med at vi får kvalifiserte råd fra forsvarssjefen og hans ledergruppe, om hva vi trenger, sier Bakke-Jensen.

Mer penger neste år

Forsvarsministeren vil ikke svare på om det kommer mer penger til Forsvaret i statsbudsjettet for 2020, som kommer mandag.

Men at den nye andelen av BNP på 1,8 prosent står fast gjennom 2020, tyder på at Bakke-Jensens budsjett får en realøkning. Forklaringen er at BNP vokser sterkere enn prisstigningen.

Publisert: 02.10.19 kl. 21:27







Mer om