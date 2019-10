FRIKJENT: Lagmannsretten har kommet frem til den beslutting at advokat Morten Andreassen ikke med hensikt har motarbeidet politiets etterforskning ved å bidra til planting av bevis. Foto: Helge Mikalsen, VG

Morten Andreassen frifunnet

Advokat Morten Andreassen som i februar ble dømt til 30 dagers betinget fengsel, er frifunnet i lagmannsretten.

Nå nettopp







Avgjørelsen i Agder lagmannsrett var enstemmig.

– Det var en klok vurdering så fort man så hele sakskomplekset i sammenheng, sier hans forsvarer Anders Brosveet til TV 2, som først omtalte frifinnelsen.

Til VG sier forsvareren at hans klient selvsagt er veldig lettet.

– Selv om vi ut ifra bevisbildet var ganske trygge på dette utfallet.

Advokat Morten Andreassen jobbet for advokatfirmaet Elden da han i februar ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha bidratt til å plante bevis i en straffesak med den hensikt å motarbeide politiets etterforskning.

les også Advokat tiltalt for å ha bedt om planting av bevis

Retten mente den gang at advokaten ringte broren til en ranssiktet klient og ba ham om å plante 37.000 kroner hjemme hos brødrenes felles mor.

Andreassen erkjente ikke straffskyld og anket dommen til lagmannsretten, hvor han nå er frifunnet.

Av dommen har lagmannsretten, etter en samlet vurdering, kommet frem til at det ikke finnes bevis for at Andreassen med vilje har motarbeidet politiets etterforskning ved å bidra til planting av bevis.

Lagmannsretten slår fast at telefonsamtalene og de øvrige opplysningene i saken ikke gir «et forsvarlig grunnlag for å trekke en slutning om at tiltalte holdt det for sikkert eller mest sannsynlig at utbyttet av ranet ikke var blitt lagt i skuffen av den ranssiktede»

Den tidligere Elden-advokaten er også kjent både for sine tette bånd til kronprinsparet og for å ha vært manager en rekke store norske artister. I 2013 sto han som arrangør da kronprins Haakon feiret 40 år, da det ble arrangert musikkfestival.

Andreassen startet som manager for popbandet Briskeby i år 2000 og har senere jobbet med blant andre Turboneger, Lene Marlin, Marit Larsen – og Cecilia Brækhus.

Frem til april i 2017 var han manager for suksessduoen Karpe Diem. Han gikk deretter over til å være advokat for Karpe, og eier halvparten av PR- og managementbyrået Little Big Sister.

Publisert: 03.10.19 kl. 21:00







Mer om