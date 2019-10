HALSHUGGET: Katten Trixie ble funnet drept bare 60 meter fra hjemmet i slutten av august. Foto: Katter i nød/ Grethe Bøhnsdalen

Jakter kattemorder på Romerike: Trixie ble funnet uten hode

Det er stor frykt blant dyreeiere på Romerike etter at flere katter er funnet mishandlet. Katten Trixie ble funnet død bare 60 meter hjemmefra.

Det er nå utlovet dusører på til sammen 50.000 kroner etter at flere katter er blitt funnet mishandlet på Romerike, skriver Romerikes Blad.

Avisen skriver at mange katteeiere velger å holde kattene inne – i frykt for at noe skal skje dem når de er utendørs.

– Jeg tror det er lurt. Å utvise en sunn fornuft i dette tidsrommet vi er i nå, er å anbefale samtlige, sier politiadvokat Elisabeth Kaspersen i dyrekrimgruppen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

På Facebook-gruppen «Katter i Nød» har organisasjonen delt historien om katten Trixie, som søndag 25. august i år ble sluppet ut av hjemmet på Skjetten.

FUNNET DØD: Katten Trixie var en adoptiv-katt, og hadde bare bodd hos de nye eierne siden oktober 2018. Foto: Katter i Nød

Da familien ikke fikk tak i katten gikk de ut for å lete. 60 meter fra huset fant de den døde katten. Den var halshugget, og hodet er fortsatt ikke funnet.

Ifølge organisasjonen har veterinær bekreftet at det er utført av mennesker.

– Jeg tenker at dette er grusomme handlinger utført mot små forsvarsløse dyr. Det er skremmende mange katter som er savnet i området og dette er hjemmekjære katter som til vanlig holder seg i nærheten av hjemmet sitt, sier leder Grethe Bøhnsdalen i Katter i Nød til VG.

Hun oppfordrer katteeiere til å ha kattene inne om natten.

Åsted Norge hadde mandag et innslag om saken, og til programmet sier politiadvokat Kaspersen at det ble funnet et skoavtrykk like ved den døde katten, som nå er en del av politietterforskningen.

Hittil er det fire saker som er anmeldt til politiet, hvor katter har blitt funnet alvorlig mishandlet eller drept, skriver Romerikes Blad.

TV 2 skriver at en annen katt i samme område også ble funnet mishandlet.

Katten ble skutt med luftgevær og måtte avlives. Den siste anmeldelsen kom til politiet 19. september, og skjedde i Rælingen kommune.

Politiet sier til TV 2 at de ikke kan utelukke at det er samme gjerningsperson(er) som står bak alle hendelsene.

Flere dyrevernsorganisasjoner har utlovet dusør for tips som kan føre til at sakene blir oppklart.

Publisert: 07.10.19 kl. 23:36







