FORSVANT: 31. oktober er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad

Lørenskog-forsvinningen: Fant Anne-Elisabeths blod i huset

SKI (VG) Under åstedsundersøkelsene i Hagen-boligen fant kriminalteknikerne små mengder blod som stammer fra kvinnen som har vært borte i snart ett år. Det bekrefter politiet.

– Vi kan bekrefte at det er funnet mindre mengder blod fra Anne-Elisabeth i boligen. Jeg velger å kommentere dette nå, slik at vi unngår ytterligere spekulasjoner. Funnet er ikke nødvendigvis spesielt oppsiktsvekkende, siden hun bodde der. Men det er en naturlig del av vår jobb å finne ut av hvilken betydning sporet har for saken vi etterforsker, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

– Hvor i boligen er blodsporet funnet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Brøske.

Etter det VG forstår er ikke politiet ferdig med å analysere blodsporene.

Blodet er ifølge VGs opplysninger av en slik karakter at politiet mener det er vanskelig å tolke hva det betyr for hendelsesforløpet på formiddagen 31. oktober i fjor.

– Hvordan er det å etterforske en drapssak uten et lik?

– Det er alltid en utfordring for en etterforsking av en mulig drapssak å ikke ha et lik, sier Brøske.

Kan ikke tidsbestemmes

Etter det VG kjenner til har blodfunnet så langt gitt flere spørsmål enn svar for politiet. De prøver nå å finne ut av hvordan blodet havnet der og om det stammer fra den formiddagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

VG har vært i kontakt med flere eksperter på rettsmedisin og kriminalteknikk som forteller at det ikke finnes noen kvalifiserte metoder for å tidfeste når et blodspor er avsatt.

Det forskes på om det er mulig, men det er stor usikkerhet på området. Usikkerheten skyldes blant annet at det er vanskelig å tolke hvilken innvirkning for eksempel underlag, temperatur og luftfuktighet har for aldersvurderingen.

Kriminalteknikere kan imidlertid tolke blodsporets form og utseende og videre danne seg et bilde av om den eventuelle forutgående voldshandlingen var voldsom eller ei, og hvor voldshandlingen eventuelt fant sted.

Å etterforske en mulig drapssak uten et lik, bringer åpenbart med seg en rekke utfordringer. Man har ingen obduksjonsrapport å støtte seg på.

Kan være åsted for drap

VG har tidligere skrevet at en av politiets teorier er at Hagen-boligen kan være et åsted for drap. Tekniske spor i huset, deriblant blodfunnet og slepespor i inngangspartiet, kan tolkes slik at kvinnen ble utsatt for vold før hun eventuelt ble fraktet ut av boligen av ukjente gjerningspersoner.

Ifølge VGs opplysninger var det ingenting som tydet på at Anne-Elisabeth Hagen ville forlate hjemmet sitt frivillig, og i brevet som ble funnet, trues det med at dersom ikke ektemannen Tom Hagen betaler løsepengekravet på nesten 100 millioner kroner, vil en video av drapet på kona hans lastes opp på internett.

Isolert sett peker ordlyden i brevet på at den eller de som står bak forsvinningen er personer med betydelig voldskapasitet.

Politiet har imidlertid vært klare på at brevet og åstedet kan være en del av et opplegg for å forlede politiet og et forsøk på å skjule et drap som en økonomisk motivert kidnapping.

Venter på viktige svar

Nylig uttalte politiet til VG at de har en målsetting om å løse saken i løpet av året.

Så langt har politiet fått svar på en rekke undersøkelser av gjenstander funnet på åstedet.

Brevpapiret og en konvolutt er kjøpt på Clas Ohlson. En strips er kjøpt på Biltema. Det mye omtalte skoavtrykket som knyttes til en gjerningsperson er avsatt med en Sprox-sko i størrelse 45, sannsynligvis kjøpt kontant hos butikkjeden Spar Kjøp.

De tre butikkene har utsalgssteder i nærheten av åstedet i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog, men det er ikke kjent om noen av gjenstandene er kjøpt i akkurat disse forretningene.

Publisert: 24.10.19 kl. 15:10 Oppdatert: 24.10.19 kl. 15:21







