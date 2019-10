MANGLER FOLK: Et av stedene hvor kompetansemangelen nå er kritisk er organisasjonen i Statens vegvesen som er byggherre (som enkelt sagt administrerer) entreprenørene som strør og brøyter norske veier. Foto: Webkamera/Statens vegvesen / Statens vegvesen

Slår alarm om kompetansemangel i Vegvesenet: – Det er kritisk

Ansatte har sluttet i hopetall når Statens vegvesen nå splittes opp og fylkene skal få ansvaret for fylkesveiene. Veidirektøren sier situasjonen er kritisk og risikobildet høyt.

Fra 1. januar er det fylkeskommunen som skal sørge for at fylkesveiene der du bor blir brøytet og strødd. Det gjelder også i de flunkende nye fylkene – som Viken og Troms og Finnmark.

Statens vegvesen rapporterer i disse dager om situasjonen til regjeringen. De vurderer nå risikoen for å miste kjernekompetanse som svært stor – med alvorlige konsekvenser.

Så langt i år har rundt 600 ansatte i faste stillinger sluttet i Statens vegvesen, av totalt 6800 ansatte ved inngangen av året.

– Hva er det som er kritisk?

– Vi har nå en turnover som nærmer seg 10 prosent. Det som er kritisk, er at vi innenfor enkelte fagområder, i enkelte geografiske områder mangler den kompetansen som både vi og fylkeskommunen trenger videre, sier konstituert veidirektør Bjørne Grimsrud til VG.

RAPPORT: Konstituert veidirektør Bjørne Grimsrud leverer i disse dager andre tertialrapport til Samferdselsdepartementet, hvor han beskriver situasjonen i veivesenet. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Mangler folk som administrerer brøyting og strøing

1800 jobber skal før nyttår overføres fra veivesenet til fylkene – i tillegg til at Statens vegvesen selv skal organiseres helt annerledes.

FAKTA: Dette rapporterer de om * Vegdirektoratet leverer nå for tiden sin andre tertialrapport for 2019 Veidirektøren slår fast følgende overfor VG: * Det samlede risikobildet for etaten er høyt, hovedsakelig på grunn av en turnover på 10 prosent. * Risikoen for ikke å ha riktig kompetanse nærmer seg kritisk høy innenfor noen områder. * Rundt 600 faste stillinger har sluttet i dag. Rundt 30 prosent av dem gikk til pensjon, sier veivesenet. To tredjedeler av avgangene er fra vei- og transportområdet.

Det er usikkerheten rundt hva som nå skjer med jobbene deres, som har gjort at så mange slutter.

Et av områdene hvor Vegvesenet sliter på grunn av oppsigelser, er avgjørende nå som vinteren kommer.

NY STRUKTUR: Statens vegvesen har i dag fem regioner (øst, vest, sør, midt og nord) i tillegg til Vegdirektoratet. Nå skal de bli til seks divisjoner – hvor oppgavene er geografisk fordelt. F.eks. så skal divisjonen for vei ligge i Tromsø, mens divisjonen for utbygging skal ligge i Bergen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Et veldig sentralt område er dette med driftskontrakter, for drift av veien. Der har vi entreprenører som gjør alt av brøyting, strøing og måling. Men vi har en organisasjon som følger opp dette som byggherre, og for byggherreorganisasjonen ser det kritisk ut, sier konstituert veidirektør.

– Har det fått reelle konsekvenser for tilbudet ut til folk?

– Nei, det har det ikke. Og det håper vi at det ikke får. Men vi må prioritere hvilke oppgaver vi gjennomfører i en slik omstilling. Det var det som hadde skjedd i Rogaland, at vi måtte utsette noen byggeprosjekter, sier den konstituerte veidirektøren.

Stavanger Aftenblad har tidligere skrevet om hvordan kompetansemangelen kan slå ut i praksis. Vegvesenet i Rogaland måtte nemlig avlyse byggeprosjekter fordi de ikke hadde nok folk til å håndtere anbudene. Regionavisen meldte om frustrerte entreprenører som ikke kunne bygge de planlagte gang- og sykkelstiene likevel.

– I Rogaland hadde vi rett og slett ikke tilstrekkelig bemanning i prosjektorganisasjonen til å lyse ut planlagte oppdrag. Det er ikke sånn at vi driver og flytter. Vi har rett og slett ikke folk til stede, sier Grimsrud.

les også Raser mot splitting av Statens vegvesen: – Dette ser ut som en veldig dårlig idé

Og løsningen?

– Der vi ser at vi mangler kompetanse, vil vi i større grad måtte dele på de interne ressursene våre slik at vi utnytter dem på best mulig måte. Vi har også fått økt mulighet til å leie inn folk som kan hjelpe til med å utføre nødvendig oppgaver, sier Grimsrud.

