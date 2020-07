ETTERLYSER INFORMASJON: Bendik Meling Samuelsen slapp ikke inn på flyet som skulle ta ham tilbake til Oslo. Han mener informasjonen fra Hurtigruten har vært helt på trynet. Foto: PRIVAT

Hurtigruten-passasjer slipper ikke inn på fly: – Surrealistisk

Hurtigruten ga i kveld beskjed til passasjerene om at det bare er å reise hjem. Kommuneoverlegen i Tromsø sier de ikke skal reise hjem. Passasjerene sitter igjen rådville.

Fire ansatte om bord hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» er bekreftet smittet med covid-19 og innlagt på sykehus.

Til sammen må 337 personer i karantene. Hurtigruten opplyser at 177 er passasjerer og 160 er besetningsmedlemmer.

Det har ikke Bendik Meling Samuelsen fått beskjed om. Han kom fra «Roald Amundsen»-skipet i dag tidlig og skulle reise hjem til Oslo i ettermiddag.

– Det er helt surrealistisk. Rundt meg sitter det barnefamilier, vi vet ikke hva vi skal gjøre.

Samuelsen sier de ikke fikk komme om bord på SAS-flyet fordi de kom fra Hurtigruten-båten. De ansatte i SAS skal ha sett at noen personer hadde en Hurtigruten-tag på bagasjen, og koblet sammen to og to. Ifølge Samuelsen får de heller ikke være inne i terminalen og ventet utenfor i over fem timer.

– Den første formelle informasjonen vi har fått som passasjerer fikk vi nå i en epost kl 18.11 om at det bare var å reise hjem. Det jeg vil ha er mer informasjon. jeg kan ikke forholde meg til det rådet Hurtigruten gir i eposten. Det høres ikke forsvarlig ut å bare sette oss på en buss tilbake til Tromsø nå, sier Samuelsen på telefon til VG.

– Det er helt på trynet. All informasjon jeg har om dette har jeg via media. Jeg har prøvd å ringe coronatelefonen, de hadde ingen gode råd på hva vi skulle gjøre.

Samuelsen fant ut av smitten via en kamerat som sendte en snap av nyhetsoppslaget av at det var smitte om bord og lurte på ikke han var på den båten.

I eposten som VG har fått tilgang til, står det at «Vi anbefaler at alle gjester reiser hjem som planlagt, følger med på helsen og setter seg selv i karantene for de neste 10 dagene.»

HER ER E-POSTEN FRA HURTIGRUTEN: Kjære gjest, Vi kontakter deg i dag for å informere om utviklingen om den pågående pandemisituasjonen på din seiling med MS Roald Amundsen. Vi har dessverre fått bekreftet at noen i besetningen om bord har testet positivt for COVID-19. Vi anbefaler at alle gjester reiser hjem som planlagt, følger med på helsen og setter seg selv i karantene for de neste 10 dagene. Vennligst følg retningslinjene for Nasjonale helsemyndigheter, og har du spørsmål vedrørende dette kan du lese følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/ Har du symptomer på COVID-19, er det svært viktig at du søker medisinsk konsultasjon hjemme. Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss per telefon +47 81 50 37 36 eller mail emergency.no@hurtigruten.com Med vennlig hilsen Hurtigruten Vis mer

Pressekontakt Rikard Steinholtz i SAS kan ikke bekrefte til VG at passasjerene ble nektet adgang på flyet.

– Det har vi ingen informasjon på, det er opptil vårt fly-personale. Vi følger våre retningslinjer, dersom det er folk som er syke og viser symptomer kan noen nektes ombordstigning.

Kommuneoverlegen i Tromsø, Kathrine Kristoffersen, avviser at alle kan reise hjem som planlagt.

– De skal i karantene og ikke bruke offentlig transport. Ifølge vår dialog med Hurtigruten skal de sørge for karantenested og transport.

Etter at VG var i kontakt med Samuelsen første gang, ble Samuelsen og tre-fire andre familier hentet av en buss rundt 20.15 og innkvartert i leiligheter i Tromsø sentrum, i regi av Hurtigruten.

Kommuneoverlegen sier også at Hurtigruten skal ha sendt ut SMS til alle passasjerene. Den har verken Samuelsen eller andre passasjerer VG har vært i kontakt med, mottatt.

– Nå vet vi at vi har et sted å sove og at vi kan få oss mat. Vi vet ikke om vi skal testes, hvem som har ansvaret, hvilke planer Hurtigruten har for å få oss hjem. Vi kommer jo ikke hjem, sier Samuelsen.

VG har vært i kontakt med Hurtigruten, men foreløpig ikke fått svar på denne konkrete saken.

Tidligere fredag sa Hurtigruten at de ikke hadde noen mistanke om coronasmitte om bord på MS «Roald Amundsen» før passasjerene ble sluppet av skipet.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege sier noen av mannskapet hadde blitt isolert på grunn av annen sykdom, og at to personer ble sendt til sykehuset da skipet kom til land. Alarmen skal ha gått etter at det ble foretatt rutinemessige coronatester ved sykehuset.

– Det var ingen tegn til coronasmitte, hverken blant gjester eller mannskapet, før dette. Da prøvesvarene kom, hadde de fleste gjestene allerede reist, sier Ege.

