FERGER: Trygve Slagsvold Vedum møter VG foran fergen fra Oslo til Nesodden. Foto: Eirik Røsvik

Vedum: – Ikke en krone mer til EU-systemet!

AKER BRYGGE (VG) Vedum krever mer til norske ferger og mindre til EU. Han ber Solberg-regjeringen bli tøffere mot Brussel.

– Vi bør ikke gi en krone mer til EU-systemet! Det må bli mindre, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

EU-landene ble nylig enige om en corona-krisepakke og unionens langtidsbudsjett for 2021–2027.

Regjeringen vurderer nå hvilke EU-programmer Norge skal delta i fremover. Ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er det foreløpig uklart hva de økonomiske konsekvensene blir for Norge.

– Vi betaler allerede helt enormt inn til EU-systemet, hvor det norske folk to ganger har sagt nei til å bli medlem. For gjeldende syvårsperiode har regjeringen forpliktet Norge til å betale i gjennomsnitt 4 milliarder kroner i året, sier Vedum.

– Nå åpner regjeringen ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide i et sommerintervju for at den summen kan øke. Da sier jeg at nok må være nok.

STATSRÅD: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Heiko Junge

Gratis ferger?

Vedum sier at Norge bruker stadig mer penger på EU.

Han sammenligner pengebruken med det staten bruker på ferger og sier at hele Norge trolig kunne hatt gratis ferger om vi heller brukte pengene der.

– Vi har spurt regjeringen hva det vil koste å gjøre alle riksveiferger gratis. De sier at det vil koste 1,7 milliarder kroner. Da har vi igjen 2,3 milliarder kroner årlig av det vi betaler inn til EU-systemet. Hadde vi brukt alle EØS-pengene på ferger kunne vi mest sannsynlig gjøre alle fylkesveiferger gratis også, sier han.

FERGE: Norgesferien i år involverte for mange fergeturer. Her fra en fergetur på Sunnmøre. Foto: Odin Jæger

Men Vedum vil likevel ikke love gratis ferger med Senterpartiet i regjering. Selv om han skulle spart stort på EØS og EU.

– Det vi har foreslått i Stortinget er å få ned prisene. Vi har også foreslått å få ned prisene på fylkesveisfergene. Vi har foreslått rundt en halv milliard kroner for å få ned fergekostnadene, sier han.

– Blir det gratis?

– Det skal jeg ikke love. Men det blir bedre tilbud og billigere.

Tøffere i klypa

Vedum vil at Norge skal forbedre avtalen sin med EU.

– Men er ikke dette egentlig en billig inngangsbillett til et av verdens største marked?

– Vår største handelspartner Storbritannia går ut, sier han.

– Så er det viktig å tenke på at Canada og andre land som har handelsavtaler med EU ikke har denne typen medlemsbidrag. Vi er gjerne med på noen programmer, som for eksempel støtte til flyktningleirer i Hellas. Men summene har økt så voldsomt og nå åpner regjeringen for å øke kostnadene enda mer. Regjeringen må bli mye tøffere i klypa mot EU, sier Vedum.

Fakta om EØS-avtalen * Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av EUs 28 medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. * EØS-avtalen er den største internasjonale avtalen Norge har inngått. Den ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. * Avtalen gir de tre EFTA-landene tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital er pilarene. * Avtalen forplikter Norge til å følge EUs regler for det indre markedet, men gir Norge ingen formell innflytelse på utformingen av reglene. Norge kan heller ikke vedta regler som strider med EUs regler * Fiskeri og landbruk er unntatt fra avtalen, både når det gjelder politikk og markedstilgang. (©NTB) Vis mer

Fakta om EØS og EU-midlene * Sammen med de øvrige to EØS/Efta-landene, Island og Liechtenstein, betaler Norge for å delta i EUs program- og byråsamarbeid. * I tillegg bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa gjennom EØS-midlene. * For perioden 2014 til 2021 har de tre landene stilt til disposisjon 2 801,8 millioner euro i EØS-finansieringsordningene. Norges andel utgjør om lag 95,3 prosent. Vis mer

– Blander to ting

Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet sier at han er svært glad i ferger, men at EØS-avtalen må gå foran.

– Som vestlending har jeg et dypt kjærlighetsforhold til ferger, men hvis jeg måtte velge, går EØS-avtalen foran, skriver Holte i en e-post til VG.

GLAD I FERGER: Statssekretær Jens Frølich Holte ville prioritert EØS-avtalen over gratis ferger. Foto: Berit Roald

– Den gir norske bedrifter tilgang til et enormt marked, den sikrer arbeidsplasser og finansiering av velferdssamfunnet vårt. Det er meningsløst med gratis ferger dersom hjørnesteinsbedriftene ved fergekaiene må legge ned fordi vi kaster EØS-avtalen over bord, skriver han.

Holte sier at Norge har tjent mye på et tett samarbeid med Europa, både økonomisk og ved rettigheter nordmenn i dag har i EU-landene.

– Når det gjelder norske bidrag, blander Vedum sammen to ting: diskusjonen om hvilke EU-programmer Norge skal delta i og forhandlinger om Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa (EØS-midlene). EØS-midlene er ikke gjenstand for diskusjon nå. Regjeringen vurderer nå hvilke EU-programmer Norge skal delta i fremover, sier Holte.

