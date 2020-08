ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Steinar Nilsen i Tromsø taxi. Foto: Terje Mortensen

Vurderer økonomiske krav mot Hurtigruten etter taxitransport av coronasmittede

TROMSØ (VG) Elleve sjåfører i Tromsø Taxi har måttet gå i karantene etter transport av Hurtigruten-passasjerer. Steinar Nilsen i Tromsø Taxi vurderer nå økonomiske krav mot Hurtigruten.

To biler fra selskapet, en personbil og en maxitaxi ble rekvirert og fraktet til sammen fire passasjerer fra Hurtigruten til UNN fredag formiddag.

Kort tid etter ble det kjent at to av besetningsmedlemmene var smittet. Nordlys skrev lørdag at det var to besetningsmedlemmer som var smittet som var blitt fraktet. Dette var ikke taxisjåførene informert om. Steinar Nilsen i Tromsø Taxi sier sjåførene selv fattet mistanke.

– Personene som kom hadde både munnbind og hansker på seg. Sjåførene ble skeptiske og spurte rett ut om det var mistanke om covid-19, men fikk det avkreftet, sier Nilsen til VG.

Det er han som uttaler seg på vegne av selskapet og sjåførene.

Nilsen sier han sitter igjen med mange spørsmål siden sjåførene ble varslet. Sjåførene har startet testingen i dag, og skal også retestes. For 11 sjåfører har det altså endt med tapt inntekt.

– Økonomiske forhold må vi diskutere og snakke med dem som har satt oss i en slik situasjon.

– Vurderer dere å kreve penger av Hurtigruten?

– Jeg vil si det sånn at det er helt naturlig at det er noe vi vil komme tilbake til Hurtigruten med når vi har klarlagt de økonomiske konsekvensene.

– Hvorfor er det viktig?

– Det er viktig først og fremst for menneskene det gjelder. Det er de som kommer skadelidende ut av det, og da er vi nødt til å se på dette på et senere tidspunkt, sier Nilsen.

VG har også vært kontakt med styreleder Bård Henrik Sørensen i Tromsøs andre taxiselskap Din Taxi. Han sier at det ut fra bestilte turer ikke ser ut som det har vært turer fra Hurtigruten-skipet.

– Men det kan ikke utelukkes, det kan være at passasjerene har gått et annet sted i byen og fått taxi. Hele Tromsø sentrum er plasser de kan ha tatt biler fra, men det virker ikke slik etter det vi har funnet ut.

Hurtigruten har ikke besvart VGs spørsmål.

BEVOKTET: Bilde fra foran MS «Roald Amundsen» da skipet lå til kai i indre havn i Tromsø søndag. Foto: Ingun A. Mæhlum

Tirsdag kveld har minst 35 personer fra mannskapet og ni passasjerer testet positivt for coronaviruset etter utbruddet. 69 norske kommuner er berørt av at passasjerer har vært om bord på cruiseskipet.

