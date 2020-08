REISER TIL HJEMLAND: FHI har nylig trukket frem en utfordring med innvandrere som reiser til hjemlandet - som er rødt - og blir smittet. Foto: Vidar Ruud

41 prosent av de nye smittede er født i utlandet

Tall fra den siste måneden viser at nær halvparten av de nye smittede i Norge er født i utlandet. FHI peker på flere årsaker.

I to nylige rapporter har FHI pekt på følgende problemstilling: At innvandrere reiser på besøk til hjemlandet og tar med smitte til Norge.

I risikorapporten fra 12. august, der FHI lister opp hva økningen de siste ukene kan skyldes, er ett av fem punkter at «innvandrere til Norge smittet under besøk i tidligere hjemland utenfor EU/EØS».

Da FHI for noen uker siden anbefalte en pause i gjenåpningen av Norge, påpekte de at de kanskje hadde «undervurdert hvor mange personer bosatt i Norge som ville reise på besøk til tidligere hjemland som Serbia og Kosovo og derfra ta med seg smitte hjem til Norge».

Det har gjort at regjeringen har intensivert sitt arbeid med å forhindre slike reiser og få ut informasjon til miljøene.

Overlapp med dem som er smittet i utlandet

FHI vet ikke hvor alle som er registrert smittet er født. Men den statistikken de har, viser at 41 prosent av dem som ble registrert smittet de siste fire ukene var født i utlandet, mot 44 prosent i de fire ukene før.

– Hva er bakgrunnen for at en så stor andel av de registrert smittede i Norge er utenlandsfødte?

– I noen av tilfellene har utenlandsfødte vært på besøk i hjemlandet, blitt smittet der og så smittet andre som også er utenlandsfødte etter hjemkomst til Norge, skriver overlege Trude Margrete Arnsen i FHI i en e-post til VG.

– Det er altså betydelig overlapp mellom gruppen av utenlandsfødte og de som er smittet i utlandet, påpeker FHI-overlegen.

– Andre forklaringer kan være at personer som er utenlandsfødte har flere andre risikofaktorer, for eksempel trangboddhet og dårligere kjennskap til helsetjenester, skriver Arnsen i FHI.

Regjeringen har intensivert innsatsen

Helseministeren sier at de har intensivert noe av arbeidet for å forhindre slike hjemreiser, etter at FHI altså har trukket frem problemstillingen i to rapporter.

– Ja, dette er en viktig grunn til at vi har forsterket mottaket av alle som kommer til Norge fra utlandet, med både informasjon og tilbud om testing, og vi har bedt helsemyndighetene forsterke arbeidet med informasjon rettet mot innvandrerbefolkningen, skriver Høie.

FHI publiserer ukentlig statistikk for hvor mange av de smittede som er født i utlandet - og hvilke land som topper listen. Under NRKs dekning av tallene og et utbrudd i det somaliske miljøet i vår, meldte flere i miljøet om økt stigmatisering. Helseministeren er klar på følgende:

- Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, heller tvert imot. Fordømmelse kan føre til at færre tør å teste seg, og at færre tør å søke hjelp hvis de blir syke, understreker Høie.

– Mange står i førstelinjen

Helseminister påpeker at de fleste som blir smittet i Norge, blir smittet i sitt eget hjem av sin egen familie.

– Det å bo tett øker risikoen for å bli smittet. Mange med innvandrerbakgrunn jobber også i serviceyrker der de møter mange mennesker og står i førstelinjen. For eksempel i butikk, rengjøring og helsetjenesten. Jeg er glad for at mange nå tester seg og bidrar til å stoppe smitten fra å spre seg videre, skriver Høie i en e-post til VG.

MER TESTING PÅ FLYPLASSER: I forrige uke ble det åpnet en ny teststasjon på Oslo Lufthavn Gardermoen, for å kunne teste flere når de lander i Norge. Foto: Fredrik Hagen

Høie sier det er corona-informasjon på nærmere 30 språk på helse.norge og FHIs nettsider nå.

– Ved utbrudd i bestemte miljøer går kommunen tungt inn for å spre informasjon. Helsedirektoratet har hatt kampanjer om smittevernregler, testing og bruk av munnbind på en rekke språk, og de har tett dialog på tvers av sektorer og med frivillige organisasjoner og trossamfunn om spredning av informasjonsmateriell, skriver Høie.

Helsedepartementet anbefaler folk å unngå unødvendige reiser til utlandet. Reiser til land utenfor EU/Schengen har de frarådet siden mars. Men Høie påpeker samtidig:

– Det er åpnet for nødvendige reiser. Noen har tungtveiende grunner til å reise. Eksempler på dette kan være at en i nær familie utlandet har kort tid igjen, skriver helseministeren.

Publisert: 25.08.20 kl. 11:38

