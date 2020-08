ÅSTEDET: Her jobber krimteknikere på åstedet i Sloraveien i midten av mai i år. Foto: Tore Kristiansen

Gåte for politiet: Hvor er Tom Hagens skospor?

Tom Hagen forklarte i avhør at han ikke tok av seg skoene i gangen før han saumfarte huset på leting etter kona. Politiet fant derimot ikke skoavtrykkene hans på det sentrale åstedet.

Det får VG opplyst.

I vitneavhør har Tom Hagen fått detaljerte spørsmål om hva han gjorde da han kom hjem til huset i Lørenskog dagen da kona Anne-Elisabeth forsvant 31. oktober 2018.

Den drapssiktede ektemannen har forklart at han gikk rundt i nesten hele huset før han åpnet toalettdøren, så det sentrale åstedet, og deretter fant det mye omtalte trusselbrevet på en rød stol i gangen. Han har forklart at han deretter skal ha satt seg inn i stuen for å lese brevet, får VG opplyst.

Et av spørsmålene gikk konkret på om han tok av seg skoene, og Tom Hagen svarte politiet at han beholdt dem på, får VG opplyst.

Krimteknikerne fant derimot ikke hans skoavtrykk på det sentrale åstedet. Dette har politiet omtalt som mistenkelig, og VG får opplyst at dette var et av indisiene politiet presenterte for domstolen da de forgjeves forsøkte å få Tom Hagen varetektsfengslet.

Det var TV 2 som omtalte fraværet av Tom Hagens skoavtrykk først.

SIKTET: 70 år gamle Tom Hagen er siktet for å ha drept Anne-Elisabeth Hagen, som har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Han nekter for dette. Foto: Privat

Ikke sikkert bevis

Kriminaltekniske funn står sentralt for å oppklare alvorlige voldssaker. Verdien av at man ikke finner spor, er derimot omdiskutert.

– Man kan ikke bruke fravær av skoavtrykk som noe sikkert bevis for at Tom Hagen eller andre ikke har gått med sko inne på åstedet på forsvinningsdagen, sier Per Angel, tidligere leder for Kripos’ åstedsgruppe, til VG.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Foto: Privat

Nedre Romerike tingrett mente det samlede bevisbildet mot Tom Hagen holdt for å varetektsfengsle ham.

Flertallet på to av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett ble derimot ikke overbevist av politiets fremlagte beviser, og mente det ikke forelå skjellig grunn til å mistenke milliardæren for drap. Dermed ble Tom Hagen løslatt.

Det er svært sjelden at politiet ikke får medhold i såkalte førstegangsfengslinger.

SKOSPOR: Skoavtrykk fra en Sprox-sko, avsatt på det sentrale åstedet i Sloraveien, har stått sentralt i etterforskningen av forsvinningssaken. Foto: Tore Kristiansen

I ettertid har politiet uttalt at de har gjort nye relevante funn på åstedet, og gitt uttrykk for at de støtter siktelsen mot Tom Hagen.

I forbindelse med at Nedre Romerike tingrett vurderte om politiet hadde lov til å fortsette ransakingen av Tom Hagens hus, skrev dommeren at han anså det som «klart» at det er skjellig grunn til mistanke om at et drap kan ha skjedd i boligen.

Tom Hagen nekter straffskyld for drap og nekter befatning med konas forsvinning. Forsvarer Svein Holden har vært klar på at Hagen har alibi, ettersom han var på jobb da politiet mener kona forsvant.

– På grunn av taushetsplikt er jeg avskåret fra å kommentere spørsmål rundt enkeltbevis i saken, sier advokaten.

Politiet ønsker heller ikke å kommentere opplysningene i denne saken.

KJØPT HER: Sprox-skoen er ifølge politiet kjøpt på Spar Kjøp i Norge. Foto: Helge Mikalsen

Sprox-sporet

Under etterforskningen av forsvinningssaken etablerte politiet tidlig et såkalt skoprosjekt. Politiet identifiserte et stort antall skoavtrykk i boligen, men klarte ikke å identifisere hvem som ha avsatt ni avtrykk i en Sprox-sko i størrelse 45 på det sentrale åstedet.

Politiet knytter personen som brukte skoen til den alvorlige voldshandlingen som ble begått mot Anne-Elisabeth 31. oktober 2018.

Skokjøpere ble etterlyst, men politiet skal til nå ikke ha kommet frem til hvem som har brukt den i Sloraveien 4.

