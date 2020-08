Cecilie Petrine (7) og Daniela (snart 10) på stasjonen i Bodø etter nesten en uke på reisefot med tog. Bak står mor Kjersti Myro som er by- og fylkesstyrerepresentant for MDG. Hun mener familierabatter på tog bør bli bedre. Foto: Privat

Togferie med familien i Norge er dobbelt så dyrt som i Sverige: – En skam

Familier må finne seg i langt høyere togpriser for tilsvarende reiser i Norge sammenlignet med i Sverige. Familien Myro har likevel trosset de ekstra kostnadene.

Norgesferien går på skinner for Cecilie Petrine (7) og Daniela (snart 10), som reiser sammen med mor Kjersti Myro (MDG). Hun er fylkesstyrerepresentant i Vestfold og Telemark.

Sammen har de tre tatt toget helt fra Porsgrunn til Bodø, med mange stopp underveis.

Det er langt ifra den billigste måten å reise på, og mangelfulle rabattordninger gjør at det er langt dyrere å reise med barn her til lands enn i nabolaget Sverige.

– Det en skam at vi ikke skal få til like gode rabattordninger i Norge, mener mor Kjersti Myro.

Sur kostnad verdt det

For familien gikk første etappe fra Porsgrunn til Oslo forrige lørdag. Deretter gikk turen videre til Oppdal, Trondheim, Namsskogan og til slutt Bodø.

Opplevelsene har stått i kø, og de har blant annet vært med på zipline og øksekast, bassengbesøk og en tur innom Nidarosdomen. Nå skal de være på hytta i Steigen fram til august.

Da tar de toget sørover, og stopper innom Hunderfossen familiepark på vei ned.

– Barna greier ikke helt å bestemme seg for hva som har vært morsomst, sier moren. Hun har hver dag holdt programmet hemmelig, slik at aktivitetene har kommet overraskende på barna.

Myro har betalt studentpris for sin egen billett hele veien. Likevel havner prislappen på togreisen for de tre totalt på hele 5.174 kroner.

– Hvorfor valgte dere å reise med tog, selv om det er å betrakte som en dyr fremkomstmåte?

– Først og fremst er det miljøvennlig, men det gir også en lavere stressfaktor når man reiser med barn. Den ekstra kostnaden er sur, men verdt det, svarer Myro.

– Bør se til Sverige

– Toget er den sikreste og mest miljøvennlige måten å reise på. Da må vi sikre at det også er det billigste, mener stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Han mener regjeringen bør stille krav til togselskapene om å importere svenske rabattordninger. og viser til at statseide SJ i Sverige tilbyr barnebilletter til fem kroner på regiontogene, viser SJs egen oversikt over barnepriser.

ØNSKER FAMILIERABATT: Lars Haltbrekken i SV mener familierabattene på norske togreiser bør oppgraderes til svensk standard. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– I Sverige har man lagt til rette for at barnefamilier kan reise miljøvennlig, fortsetter Haltbrekken. Videre hevder han dessuten at det i Norge koster nesten det samme for familier å fly som å ta toget.

– Jeg skjønner godt at barnefamilier velger de billigste reisealternativene. Da er tog et av de første som faller bort, til fordel for blant annet bil og fly.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet er enig i at rabatten i Sverige for «halvstore barn» er god, men at dette ikke er noe man så langt har prioritert i Norge.

SAMFERDSEL: Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) mener det har vært enighet i Norge om å prioritere kortere reisetid. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– I Norge har det vært bred enighet om at flere avganger og kortere reisetid har vært viktigst, også da SV satt i regjering, sier Aarset.

Han poengterer dessuten at jernbanebudsjettet har doblet seg etter at hans parti dannet borgerlig regjering i 2013. Ser man billettprisene under ett, er ikke forskjellen så stor mellom de to landene, mener han.

Tilsvarende reiser dobbelt så dyre

VG har undersøkt Haltbrekkens påstander om at tilsvarende togreiser er billigere i Sverige enn i Norge. Prisene er hentet fra SJ, VY og SAS’ nettsider sist søndag kveld.

Reiser to voksne og to barn med tog fra Oslo til Trondheim klokken 14.00 den 15. august, må familien betale 1789 kroner.

Om en tilsvarende familie bestiller billetter fra Göteborg til Stockholm til samme tidspunkt samme dag, koster billettene 623 norske kroner.

Et alternativ for familien i Norge er å reise tidligere på dagen, klokken 08.30 med et togbytte. Da betaler de fire til sammen 1292 kroner for reisen.

En rundt 500 km lang reise for en familie på fire med tog i Norge blir dermed på sitt billigste cirka dobbel så dyr som en tilsvarende reise i Sverige.

På samme dato og klokkeslett kan familien dessuten fly fra Oslo til Trondheim med SAS for 1159 kroner. Prisen er ikke medregnet transport til og fra flyplassen.

– Det er skandaløst at det er såpass dyrt å ta tog i Norge sammenlignet med nabolandet, mener Haltbrekken i SV.

Statssekretær John-Ragnar Aarset mener derimot at det er liberaliseringen av strekningen Göteborg-Stockholm, som gjør tilbudet såpass godt.

– Haltbrekkens parti ønsker ingen konkurranseutsetting, men samtidig det beste og billigste tilbudet. Det er vanskelig å få begge deler, sier han.

SJ: Forholder seg til norsk regelverk

På hver side av grensen er svenske SJ operatør på begge av de to tenkte reisene.

Kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge sier til VG at forskjellene i rabattordninger kommer av at SJ Sverige og SJ Norge er to forskjellige bedrifter som opererer i ulike markeder.

– Vi er forpliktet til norske retningslinjer, og forholder oss til norsk regelverk, ikke svensk, forklarer Nesteby.

Publisert: 02.08.20 kl. 07:48

