Nye reiseråd: Frankrike, Sveits og Tsjekkia blir røde

Merk: Flere land som egentlig har passert den røde smittegrensen, ifølge tall for de siste 14 dagene, er fortsatt markert grønne av FHI og regjeringen. Det gjelder Malta, Nederland og Polen. Disse ligger akkurat nå over kravet, men du kan fortsatt reise dit karantenefritt. Belgia lå over smittekravet på 20 en hel uke før reiserådene dit ble endret.