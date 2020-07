FERIE: Her nyter folk varmen på en strand i Torrevieja i Spania. Foto: Klaudia Lech

Norsk familie i Spania må endre hjemreisedato for å rekke å sitte i karantene før jobb og skole

Fra og med midnatt fredag må du i karantene om du kommer hjem fra Spania. Flere nordmenn som er i landet, reagerer på at styresmaktene ikke skiller mellom de forskjellige regionene.

Jørgen Kjærnes og familien reiste til Spania etter at regjeringen åpnet for karantenefrie reiser til landet.

På telefon fra Mallorca er Kjærnes tydelig på at han synes regjeringen kunne ha regionalisert Spania slik de gjør med Sverige, der noen regioner er grønn og andre røde.

– Det er veldig dumt at rådene ikke er regionalisert for Spania. Spania er det viktigste ferielandet for nordmenn i sommer. Det er enkelt å regionalisere landet, sier han.

Kjærnes presiserer over VG at han ikke mener det er synd på dem.

– Vi har det kjempefint, men vi er veldig irriterte på at styresmaktene ikke kan behandle Spania regionalt.

Familien kommer ikke til å prøve å reise hjem før midnatt fredag for å unnslippe karantene. Planen var opprinnelig å være i feriehuset på Mallorca til 15. august, like før skolestart for barna og foreldrene må tilbake på jobb.

Nå er planene endret, og de tenker å reise hjem ti dager før for å rekke å sitte i karantene.

– Nå regner vi med på å dra hjem 5. august heller. Det gjør vi fordi vi ikke kan gå på jobb, skole eller gjøre noen ting når vi må i karantene.

Ifølge Kjærnes er smittesituasjonen på Mallorca under kontroll, og han sier at familien føler seg trygg.

– Det er veldig lavt smittetrykk og folk tar viruset ekstremt seriøst her og er mye mer forsiktige enn hjemme. Vi føler oss veldig trygge her, helt som hjemme. Vi har dessuten mindre omgang med folk når vi er her i feriehuset enn når vi er hjemme.

– Dumt at de ikke skiller på regioner

Flere familier VG har vært i kontakt med velger å bli i Spania, til tross for at de vil få karantene ved hjemkomst.

Familien Dahlen Klevengen fra Hadeland som reiste samme dag Norge åpnet for karantenefrie reiser til Spania, er likevel skuffet over de nye norske rådene.

De er på ferie i Los Alcazares i Murica-regionen. Ifølge familien skal det være lite smitte her.

– Jeg synes det er veldig dumt at de ikke skiller på regioner i og med at det er lite smitte der vi oppholder oss, sier Camilla Dahlen (42).

Hun er i Spania med Kjetil Klevengen (47) og barna Norah Dahlen Klevengen (15) og Nicolai Dahlen Klevengen (12).

Familien skal være i Spania i neste to uker til, og håper at rådene kan endre seg innen de skal reise hjem.

– Vi håper at regjeringen kan se på Spania regionsvis ved neste vurdering, sier hun.

– Verdt ti dager karantene

Dahlen sier til VG at de har tatt med i betraktningen at rådene kunne endre seg mens de var der, og at de nå skal jobbe hjemmefra etter hjemkomst.

Hun innrømmer likevel at det vil bli litt kjedelig for barna å sitte i karantene.

– De var likevel klar over at dette kunne skje. Da vi hadde familieråd før vi dro, var de helt klare på at det var greit om vi måtte i karantene. De mener fremdeles at tre uker her på familiestedet i Spania, er verdt ti dager karantene. Det er vi voksne enige i.

Også familien Dahlen Klevengen sier at de føler seg trygge i Spania.

– Alle bruker munnbind og engangshansker på matbutikken. På restaurantene står alle bord langt fra hverandre, og alle er flinke til å holde avstand. I løpet av den drøye uken vi har vært her, har vi ikke vært redde for smitte eller følt oss utrygge, sier Dahlen.

Mener informasjonen har vært uklar

Mandag denne uken sendte Folkehelseinstituttet (FHI) ut en pressemelding om at den økte smitten i Spania betydde at landet kunne bli definert som rødt i slutten av uken.

«Karantenereglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men vil i så fall gjelde fra iverksettelsestidspunktet på fredag» het det videre i pressemeldingen.

Dagen etter gikk også assisterende helsedirektør ut i en pressemelding og sa «med dagens smittesituasjonen er det sannsynlig at nordmenn på reise i Spania vil få karanteneplikt fra og med fredag denne uken».

Heidi Sitara Fjeldvig og mannen Leif Arne var også blant dem som reiste til Spania da regjeringen åpnet for det. De skulle opprinnelig reise hjem onsdag 29. juli, men valgte å endre flyging da FHI og Helsedirektoratet varslet endrede råd tidligere denne uken.

Ifølge Fjeldvig tolket hun og mannen pressemeldingen til FHI som at de måtte i karantene om de kom hjem etter fredag.

– Så da booket vi om flygingen til fredag. Det kostet oss 4700,– kroner.

Hun sier videre at de deretter fikk med seg at rådene trolig ville gjelde fra og med og fredag, slik Nakstad opplyste i pressemeldingen tirsdag.

– Det meldte jo mediene også. Da ble vi litt redde for at vi måtte i karantene likevel. Vi endret billetten nok en gang, til torsdag, slik vi var hjemme før fredag. Det kostet oss nye 2700,– kroner.

Hun er oppgitt over at de endte opp med å punge ut for to ombookinger som følge av det hun kaller uklar og dårlig kommunikasjon fra styresmaktene.

– Vi visste at vi måtte risikere å reise hjem tidligere, men styresmaktene må kommunisere tydeligere når karantenene vil gjelde fra. Det er uklarheter og rotete kommunikasjon som er årsaken til at vi, og sikkert flere med oss, måtte skynde oss hjem tidligere enn vi egentlig behøvde og betale mye mer enn nødvendig, sier Fjeldvig.

Regjeringen endrer fra og med midnatt fredag reiserådene for nordmenn som returnerer fra Spania. Det kommer etter økende smittetall i landet de siste ukene.

Kommer du hjem fra Spania etter midnatt fredag den 24. juli, må du altså i 10 dager reisekarantene.

Publisert: 24.07.20 kl. 21:36 Oppdatert: 24.07.20 kl. 23:40

