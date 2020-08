MASKE-KRAV: Det store utbruddet i Aarhus kommune har ført til nye innstramninger, blant annet krav om munnbind på kollektivtrafikken. Foto: BO AMSTRUP / RITZAU SCANPIX

Massiv smitteøkning i danske Midtjylland – ligger skyhøyt over FHIs smittekrav

Smitteutbruddet i Aarhus har brakt regionen Midtjylland skyhøyt over norske myndigheters smittekrav.

Regionen ligger mildt sagt i faresonen for å bli farget rødt av norske myndigheter.

Det fordi kravet er at de skal ha under 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste to uker. Og ferske tall fra danske myndigheter viser at de nå har skutt opp til 42,3.

Også Sjælland har steget lenger inn i rød sone, opp til 26,5.

Per nå er alle danske regioner farget grønne av norske myndigheter. Men disse to henger altså i en tynn tråd når reiserådene skal oppdateres denne uken.

Munnbind-påbud i Aarhus

Av de 76 nye smittetilfellene i Danmark det siste døgnet, står Aarhus for over halvparten. Aarhus-borgermester Jacob Bundsgaard understreket fredag at de står i en alvorlig situasjon.

Den store smitteøkningen i kommunen bekymrer både lokale myndigheter og det danske FHI.

Før helgen lanserte kommunen en rekke tiltak, i et forsøk på å få bukt med spredningen. Det blir blant annet påbudt med munnbind på kollektivtransporten helt frem til 1. september, i tillegg til at innbyggerne oppfordres til å unngå kollektivtransport, jobbe hjemme, begrense trengselen i butikken og holde mer avstand.

Slakteri stenger i Sjælland

Den store økningen i Sjælland skyldes et utbrudd på slakteriet Danish Crown i Ringsted. Så langt er 142 av medarbeiderne registrert smittet og slakteriet skal holde stengt denne uken, skriver NTB.

Alle de ansatte på slakteriet har fått beskjed om å være i karantene.

Det er i hovedsak utbruddene i Ringsted og Aarhus som driver de danske smittetallene oppover:

