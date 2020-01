KRAFTIG ØKNING: Store deler av Nordlands kystbefolkning fikk bakoversveis da de nye ferge- og hurtigbåtprisene trådte i kraft 1. januar. Her er fergen på sambandet Igerøy-Horn. Foto: Ronny Johansen

Kraftig opprør mot skyhøye fergepriser - nå snur fylkeskommunen

Bare ni dager etter at den nye prisøkningen trådte i kraft vil Nordland fylkeskommune nå kutte i ferge- og hurtigbåtprisene igjen.

Kystbefolkningen i Nordland fikk hakeslepp da ferge- og hurtigbåtprisene gjorde et kraftig prishopp over natten ved årsskiftet.

På enkelte strekninger i Nordland var økningen opp mot 40 prosent.

Målet: Å tjene 25 millioner kroner ekstra i året.

Nå får VG bekreftet at Fylkesrådet kutter billettprisen igjen, på grunn av fergeopprøret i Nordland.

– Vi har lyttet til folket langs kysten, og vil redusere takstøkningene betydelig. Men dette gjør vi ikke uten risiko for Nordland fylkeskommunes økonomi, og risikerer å gå med underskudd, sier samferdselsråd i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp)i en e-.post til VG.

Foreløpig er det ikke klart hvor stor reduksjonen blir, eller hvilke fergesamband som får prisene kuttet igjen.

– Inntektene fra staten er på fem år redusert med nær en halv milliard kroner. Det gir seg selv at dette gir konsekvenser for Nordlands befolkning. Nå tar vi de grepene vi kan og reduserer fergetakstene. Men statsråd Jon Georg Dale må nå vise at Regjeringen også tar ansvar, sier Bentzen.

Endrer takstsonene

Han understreker at Nordland er et fylke som tilfører nasjonen Norge store inntekter.

– Dette handler ikke om at staten skal gi ekstra midler, men om å tilbakeføre noe av overskuddet som genereres av næringslivet her. Nå har fylkesrådet lyttet til kystfolket, og endrer på takstsonene, det håper jeg statsråden også kan gjøre, sier samferdselsråden.

Ann Hege Lervåg bor på Vega og opprettet mandag kveld facebook-gruppen «Protest mot de økte fergetakstene i Nordland».

Siden da har nesten 18.000 personer meldt seg inn i gruppen.

– Det er nesten så man blir helt stum. Det er ikke bare vi på Vega som er berørt, sier hun til VG.

Kraftig prisøkning

Hun forteller at de som bor på Vega, som henne, er blant dem som har fått høyest prisøkning. Strekningen Vega kommune til Brønnøy kommune på sambandet Igerøy-Horn har hatt en prisøkning på 45 prosent:

– Før nyttår kostet det 196 kroner med bil på strekningen. Nå koster det 285 kroner, sier, Lervåg.

Hun sier fylkeskommunens vedtak var offentlig, og at prisøkningen var ventet, men ikke at den skulle være så høy:

– Det er en ganske stor forskjell på 20–30 prosents økning og 40–45 prosent, sier hun.

– Jeg ble sjokkert. Hvis man regner på det vil det koste nesten 6000 kroner i måneden om man jobber på fastlande. Da kan man like gjerne leie seg en hybel, eller enda verre: flytte, sier hun.

SJOKKERT: Ann Hege Lervåg opprettet protestgruppen på Facebook. Foto: Privat

Ordførere protesterte

NTB meldte tidligere i uken at 45 ordførere fra hele landet har skrevet under et opprop hvor de ber staten innføre makspriser på fergereiser.

Prisøkningene gjelder også andre steder i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og på Vestlandet.

Fungerende ordfører Marianne Olsen Sjøset i Træna kommune er blant dem som har reagert kraftig, og har i et brev til samferdselsbyråden som er trykket i Rana Blad, krevd at takstøkningen blir reversert:

«Vi har ingen andre veier enn sjøveien, derfor krever vi denne takstøkningen reversert», konkluderer hun i brevet.

Pensjonist Svein Midtgård (71) er blant de mange tusen som har meldt seg inn i facebook-gruppen de siste dagene. Han bor på Hugløya utenfor Nesna, og reagerer kraftig på prisøkningen:

– Dette er Nord-Norges bompengeopprør. Men for oss blir aldri bompengene nedbetalt, sier han.

Han forteller at han denne uken deltok i et møte i lokalutvalget, som sammen vedtok en uttalelse om konsekvensene prisøkningen vil ha for lokalsamfunnet.

ENGASJERT: Svein Midtgård er blant de nesten 18.000 som har meldt seg inn i Facebook-gruppen de siste dagene. Foto: Privat

– Blant annet vil dagligvarene på øya bli dyrere, og på grunn av «fraktkostnader» vil det bli vanskeligere for folk å sende barna til fastlandet på fritidsaktiviteter, sier han.

Han reagerer på at fylkeskommunen har budsjettert for et overskudd som er høyere enn normen.

– En liten turistbedrift her på øya har allerede fått en kansellering av en busslast med 30 personer fordi det koster så mye med båten, og det er ikke mer enn et par kilometer til fastlandet, sier Midtgård til VG.

