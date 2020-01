TROR IKKE DE HAR TID TIL DET: Professor Finn Arnesen, leder i regjeringens NAV-granskingsutvalg, sier de vil få problemer med å se på forhold før 2012. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Åpen strid om regjeringens NAV-gransking

Høyre vil at regjeringens NAV-granskingsutvalg skal se på hva som skjedde i NAV-saken også før 2012. – Det kan vi få problemer med, sier leder av utvalget, professor Finn Arnesen.

Arnesen sier til VG at han er i tvil om de rekker å granske forhold før 2012.

– Ifølge vårt mandat skal vi vurdere om det er grunn til også å se på forholdene før 2012. Det skal vi gjøre. Med den tidsfristen vi har fått, ligger det i kortene at vi kan få problemer med rent faktisk å vurdere forholdene før 2012 like grundig som forholdene etter, og slik utvalget oppfatter mandatet er det forholdene knyttet til den nye trygdeforordningen utvalget skal vurdere. Vi prioriterer med andre ord å gjøre en skikkelig jobb på det mandatet ber utvalget om å gjøre, sier han.

– Kan ikke skjønne det

I mandatet fra Arbeidsdepartementet heter det følgende:

«Utvalget settes ned for å få gjennomført en grundig og fullstendig gjennomgang av saken, med sikte på å avdekke hvordan feilen har kunnet skjer og pågå over så lang tid. Utvalget bes vurdere alle relevante sider av saken».

Men det settes ingen tidsavgrensning - dette overlates til utvalget selv:

«Vurdere om praksis før 2012 også må gjennomgås», heter det i oppdraget fra Hauglies departement.

Nestleder i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, Svein Harberg (H) sa til VG torsdag at så mange under torsdagens Stortingshøring trakk tråder tilbake til før det nye EØS-regelverket trådte i kraft i 2012, at enten regjeringens granskingsutvalg eller kontroll- og konstitusjonskomiteen må granske forhold før 2012.

Etter uttalelsene til Arnesen, sier Harberg fredag ettermiddag til VG at han står på at tiden før 2012 også må undersøkes, og at han mener det faller innenfor det regjeringens granskingsutvalg har mandat til.

– Jeg har jo vært tydelig på at dette bør granskes lenger tilbake, og jeg mener det er granskingsutvalget som skal gjøre det.

Han viser til at det under den åpne NAV-høringen har blitt vist til en rekke ting som skjedde før 2012, fra da forordningen først ble diskutert i 2004, til spesialutvalget for trygd skulle vurdere den, før implementeringen i norsk lov i 2012.

– Jeg kan ærlig talt ikke skjønne at granskingsutvalget skal kunne vurdere implementeringen i 2012 uten å se på forholdene før 2012 – for nå er det så tydelig dokumentert at alle har vist til at det er da vurderingene ble tatt.

– Arnesen sier de trolig ikke får god nok tid til å vurdere forholdene før 2012?

– Da må de få tid til det. Jeg kan ikke skjønne at de ikke skal gjøre det etter alle svarene vi har fått her nå, sier Harberg.

Regjeringens uavhengige utvalg har blitt satt ned for for å granske alle aspekter av Norges feilpraktisering av EØS-regelverket. Dette skjer altså parallelt med at kontrollkomiteen på Stortinget gransker NAV-skandalen med utgangspunkt i Anniken Hauglies redegjørelse til Stortinget i sommer.

Publisert: 11.01.20 kl. 09:54

