SOT: Det var tydelige spor på innsiden av verandadøren etter brannen. Foto: Frode Hansen

Mann omkom i brann

Én person døde etter en brann i en leilighet på Tveita i Oslo mandag formiddag.

Nå nettopp

Mannen er ifølge politiet i 60-årene og pårørende er varslet.

Han ble hentet ut fra den røykfylte leiligheten og kjørt på sykehus med omfattende brannskader. Like etter hendelsen ble tilstanden betegnet som livstruende.

– Han ble bekreftet død da han kom til sykehuset, sier Oscar Støversten, fungerende leder for avsnittet for spesiallovgivning i Oslo politidistrikt, til VG.

Han forklarer videre at de gjør taktiske og tekniske undersøkelser på stedet, men at de inntil videre ikke vet hva som er bakgrunnen for brannen.

– Det er ikke holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart, sier han videre.

Operasjonsleder i Oslo-politiet, Christian Krohn Engeseth, sa mandag til VG at det var for tidlig å si noe om brannårsaken.

– Det var mye røyk og svært varmt da vi kom til stedet, men vi vet foreløpig ikke noe om bakgrunnen for brannen. Nå har brannvesenet stort sett luftet ut leiligheten, men vi kan ikke sende inn eget mannskap enda grunnet branngasser, sa han da.

Brannen skal ifølge Støversten ikke ha vært stor, og det var aldri noen spredningsfare.

– Det var snakk om et lite slukningsarbeid for brannvesenet, sier han.

Publisert: 17.12.19 kl. 11:29

Mer om

Flere artikler