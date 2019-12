DOMFELT: Den tidligere advokaten Amir Mirmothari ble avslørt av VG i juni 2016. Nå er han dømt til fengsel av Oslo tingrett. Foto: Kristiansen, Tore

Eks-advokat dømt til 10 år i fengsel

Amir Mirmothari (42) er dømt for å ha inngått avtaler om å drepe en tidligere klient og kidnappe et voldtektsoffer.

Den knusende dommen mot den tidligere advokaten ble offentliggjort fredag formiddag.

Oslo tingrett peker på at det er skjerpende at flere av de straffbare forholdene er begått i egenskap av at Amir Mirmotahari var offentlig oppnevnt forsvarer:

«Tiltalte har på den måten motarbeidet den garantisten for rettsikkerhet som han skal være, og det er svært alvorlig når en av rettens aktører har opptrådt på denne måten. Det er svært ødeleggende for tilliten mellom aktørene, og for

tilliten til alle de som opptrer som forsvarere.»

Publisert: 20.12.19 kl. 10:54

