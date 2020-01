NEKTER: Terrorsiktede Philip Manshaus (22) har erkjent drapet på stesøsteren og angrepet mot moskeen i Bærum, men han erkjenner ikke straffskyld for handlingene. Foto: Frode Hansen

Psykiatrirapport om terrorsiktet: Følte seg utvalgt etter å ha lest manifest

Hvis terrorsiktede Philip Manshaus (22) beholder sine tanker om en fremtidig rasekrig, så er det høy risiko for at 22-åringen begår nye voldshandlinger.

Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i den rettspsykiatriske rapporten som de sakkyndige leverte til Asker og Bærum tingrett før jul i fjor.

VG kan nå offentliggjøre detaljer fra den 71 sider lange rapporten, som blant annet inneholder flere samtaler med siktede og psykiatriske tester av ham.

Resultatene fra samtalene og testene la grunnlaget for de sakkyndiges konklusjon: At Manshaus var tilregnelig da han drepte stesøsteren (17) og angrep Al-Noor-moskeen i august i fjor.

Rapporten: Ville bli bonde

I rapporten kommer det frem at Manshaus mistet moren og bestemoren på tragisk vis da han var i barnehagealder. Han skal ha fått begrenset oppfølging etterpå.

To nære familiemedlemmer har beskrevet 22-åringen som en ung mann med ekstremt fokus på det han foretar seg, som da han for noen år siden var veganer.

Senere skal han ha vist interesse for landbruk. Han ønsket å bli bonde og å leve sunt, ifølge rapporten. Interessen var kortvarig.

Kommentar: Rasekrig for Dummies

I løpet av tiden på folkehøyskole skal rasehatet ha fanget mer og mer av Manshaus’ oppmerksomhet. Faren og stemoren var vitner til en sønn i endring, og de la også merke til det gryende hatet mot svarte – uten at de så for seg vold og terror.

Manshaus mente at en rasekrig ville bryte ut i USA innen åtte år, uten å gå mer i detaljer, ifølge rapporten.

22-åringen skal ikke ha vært spesielt skoleflink og det er heller ikke funnet spor etter rusproblemer.

TATT I LØGN: I forbindelse med en personlighetstest ble Philip Manshaus tatt i løgn av de sakkyndige, ifølge rapporten. Den noe manglende sannferdigheten påvirket ikke resultatet av testen, hvor han scoret innenfor normalen. Foto: Tore Kristiansen

Sakkyndige: Han viser ingen anger

Ifølge rapporten, har Manshaus tilpasset seg livet ved Ila fengsel godt. Han klager ikke, og de sakkyndige satt igjen med et inntrykk av at han heller ikke angret på hverken drapet eller terroren.

De mener isteden at han fremstår lite reflektert og lite gjennomtenkt.

Når de sakkyndige har kontret med motforestillinger til Manshaus’ ideologi, så skal han ha gitt få eller ingen svar. På et tidspunkt fikk han spørsmål om hva som var idealsamfunnet.

Da svarte han Adolf Hitlers «tredje rike» i mellomkrigstidens Tyskland, ifølge rapporten. Manshaus ble da bedt om å utdype, men viste kun til dokumentarer han hadde sett på TV og fra samtaler med anonyme likesinnede på Internett, får VG opplyst.

Radikalisering

Manshaus hevdet overfor de sakkyndige at hans ideologiske grunnfjell var den såkalte «14 ord»-ideologien: «Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn.»

Disse ordene ble formulert av den amerikanske terroristen og separatisten David Lane som var organisasjonens grunnlegger. Lane ble dømt til 190 års fengsel i USA og døde i 2007.

Manshaus skal ikke ha hatt noe spesielt hat mot én enkelt religion, men et hat mot alle ikke-hvite, ifølge rapporten.

I politiavhør har 22-åringen også forklart at han også ble inspirert av New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, som drepte 51 og såret 49 mennesker i et terrorangrep i mars i fjor.

Tarrant skal igjen ha vært inspirert av massemorderen Anders Behring Breivik og skrev også et manifest i forbindelse med terrorangrepet.

I RETTEN: Fengslingsmøtene i Oslo tingrett har Manshaus beskrevet som en scene og arena for ham selv, iføle rapporten. Foto: TORE KRISTIANSEN

Rapporten: Utsatte terrorangrepet

Åtte dager før terrorangrepet 10. august i fjor leste Manshaus manifestet til Tarrant, «Den store utskiftningen», ifølge rapporten.

22-åringen forklarte at han ikke hadde hatt noen planer om terror, men at han følte seg utvalgt av Tarrant etter å ha lest manifestet.

Manshaus skal også ha følt at det da hastet med å gjennomføre et angrep.

I avhør har 22-åringen sagt at han ønsket å angripe moskeen fredag 9. august, under EID-feiringen. Men siden foreldrene var hjemme den dagen, så utsatte han til lørdag.

Da var foreldrene borte, samtidig som det var vesentlig færre mennesker i moskeen.

«Det var godt å komme i gang.»

Politiet mener drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) fremstår som en ren henrettelse. I avhør har Manshaus fått spørsmål om hva han tenkte da han skjøt og drepte 17-åringen.

«Det var godt å komme i gang.», svarte 22-åringen. Han mener drapet var nødvendig for å verne foreldrene, siden stesøsterens asiatiske bakgrunn gjorde at de var spesielt utsatt i en fremtidig rasekrig.

I denne perioden skal 22-åringen også ha søkt om medlemskap i Norsk motstandsbevegelse, men siden han ble pågrepet stoppet prosessen opp.

DREPT: Stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Foto: PRIVAT

I de psykologiske og psykiatriske testene scoret Manshaus godt innenfor normalen, ifølge rapporten. Testene tok blant annet for seg personlighet, IQ og kognitive egenskaper.

De sakkyndige konkluderte med at Manshaus ikke har noen former for personlighetsforstyrrelser. De beskriver ham imidlertid som en ung mann med «et svakt jeg» og at han er «formbar», altså lett påvirkelig.

VG har vært i kontakt med Manshaus’ forsvarer og politiet. Ingen av dem ønsker å kommentere saken nå.

Publisert: 13.01.20 kl. 21:01 Oppdatert: 13.01.20 kl. 21:11

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser