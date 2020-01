REDD: Skjoldheim har en sak som strekker seg langt tilbake i tid. Nå frykter han at han må møte i retten igjen. Foto: Hallgeir Vågenes

Hauglie beklager at hun ikke stoppet saken til Erik Skjoldheim: – De kunne spart meg for frykten

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch sier han ville stoppet rettssaken mot Erik Skjoldheim (38), dersom han hadde fått en telefon. Det fikk han ikke.

– De kunne spart meg for frykten for å møte i retten, og frykten for det som skulle skje videre. Den verste frykten var for hva som ville skje med familien og barna om jeg havnet i fengsel og ikke kunne stille opp for dem, sier Skjoldheim til VG.

Saken hans ble heftig diskutert under kontroll- og konstitusjonskomiteens høring i NAV-saken. Den aller tydeligste beskjeden kom fra tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, som sa at «saken burde vært stoppet».

– Det hadde vært fult mulig å stoppe denne saken. Det hadde bare vært å ta en telefon til riksadvokaten, sa Busch under høringen.

Anniken Hauglie fikk også spørsmål om saken, og beklaget at den ikke ble stoppet:

– Dessverre var det en sak som gikk for retten like etter møte, og vedkommende ble dømt, men ikke fengslet. Jeg beklager. Det må ha vært en belastning for vedkommende, sa Hauglie i høringen fredag.

Skjoldheim sier det er «rart og spesielt» med all oppmerksomheten. I dag har telefonen hans ringt konstant, men han er klar på at han ikke ønsker å være en «frontfigur» for saken.

– Jeg fikk med meg riksadvokaten og synes det han hadde å si var bra. Jeg ser på Riksadvokaten som en part som har stått på for de berørte. Det var få unnskyldninger, og mer fokus på å rydde opp, sier Skjoldheim.

Vågeng visste om saken – stoppet den ikke

Skjoldheim ble dømt 17. september, fordi han fikk arbeidsavklaringspenger mens han var i Ungarn. Han strever fortsatt med et tilbakebetalingskrav på til sammen 500.000 kroner.

VG har tidligere skrevet at saken til Skjoldheim ble diskutert på det første møte mellom departementet og NAV 13. september, der omfanget av skandalen ble kjent. NAV visste at Erik Skjoldheim (38) skulle møte i retten tre dager senere, men unnlot å ta kontakt med påtalemyndigheten for å stoppe saken.

Dette går også frem av NAVs interne granskingsrapport. Overfor VG bekrefter Vågeng at saken ble diskutert på det første møte.

– Vi var tydelige på at når NAV ble innkalt som vitne i rettssaken, så skulle vi opplyse om at det var diskusjon om en rettsanvendelsesfeil, sier Vågeng.

– Men så langt kom man aldri, fordi dette ble en tilståelsesdom.

Skjoldheim kan bekrefte at det ikke kom et vitne fra NAV til rettssaken:

– Det ble informert om at vitne fra NAV ble trukket, fordi politiadvokaten ikke mente det var en nødvendig, sier Skjoldheim.

Statsråd Anniken Hauglie tok også opp saken. I kontrast til Vågeng, husker hun ikke at enkeltsaker ble diskutert i det første møtet 13. september. Hverken hun eller Vågeng var til stede på møte, som VG har skrevet her.

Skjoldheim er kritisk til at ingen stoppet saken den påfølgende uken heller, mens han ventet på dommen.

– Det var en hel uke med muligheter til å stoppe saken, sier Skjoldheim.

KUNNE SLUPPET: Dersom riksadvokaten hadde fått en telefon, ville Skjoldheim kanskje sluppet rettssak. Foto: Hallgeir Vågenes

Skjoldheim: Frykter ny rettssak

Skjoldheim er tydelig på at det å måtte gå gjennom en rettssak, har preget ham. Skjoldheim har tidligere fortalt til VG at han følte seg som en kriminell gjennom hele prosessen. Han trodde at han var skyldig, og var derfor bestemt på å tilstå.

Skjoldheims sak gjelder tiden både før og etter 2012. Mens tilbakebetalingskravet fra 2012 og fremover er blitt stoppet, har NAV fortsatt å kreve tilbake penger for perioden før 2012.

– Jeg har i det siste hatt en del frykt for at jeg må opp til en ny rettssak. I verste fall at NAV krever pengene frem til 2012, men ikke anmelder meg. Da mister retten til fri rettshjelp. Dette er synsing fra min side, men jeg frykter det, sier han og legger til:

– For meg spiller det ingen rolle om jeg må betale tilbake 200.000 eller 500.000 kroner. Jeg har uansett ikke mulighet til å betale.

– Er ikke nok

Skjoldheim har en alvorlig nyresykdom og må til dialyse fire ganger i uken på Haukeland universitetssjukehus. Han kan ikke jobbe, og venter for tiden på en nyretransplantasjon på Rikshospitalet.

Han setter pris på beklagelsen fra Hauglie, men sier det ikke er nok:

– Jeg setter pris på det, men jeg vil heller vite hva de skal gjøre i fremtiden for å hindre at det skjer igjen. En unnskylding er flott, men hvis man gjør samme feil igjen, så har ikke unnskyldningen noe å si.

