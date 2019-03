Flere stengte veier

Uværet i Sør-Norge fører lørdag morgen til flere stengte fjelloverganger.

Flere fjelloverganger er stengt som følge av uvær lørdag morgen. Det gjelder riksvei 13 Vikafjellet, riksvei 7 Hardangervidda , fylkesvei 53 Tyin - Årdal og fylkesvei 50 Aurland - Hol .

Rett før 08.00 lørdag ble også riksvei 15 over Strynefjellet stengt, etter at det hadde vært forsøkt med kolonnekjøring.

Det kan bli kolonnekjøring på kort varsel på E134 Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedalsfjellet. E16 over Filefjell er åpen, men det er redusert sikt der og veien kan bli stengt på kort varsel, melder Vegtrafikksentralen.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet mellom Ringebu og Atna er åpen, men kan også bli stengt på kort varsel. E6 over Dovrefjell er imidlertid åpen, det samme er riksvei 3 over Kvikne.

Uværet herjer også i nord. Statens vegvesen melder ved 07.40-tiden lørdag at E6 over Saltfjellet i Nordland også er stengt. Det samme er E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp.

Uværet har også ført til at fergesambandet mellom Bodø og Lofoten er stengt.

Slik ser det ut i Vestredalen på Fv 50 mellom Hol og Aurland akkurat nå:

23.03.19 07:48 Oppdatert: 23.03.19 08:12