INTENS OG STILLESTÅENDE: Slik vil nedbøren falle fra lørdag til søndag morgen ifølge prognosene. Foto: Kart: StormGeo

Spesielt regnfenomen: Varsler flom og jordskredfare på oransje nivå

Folk i Buskerud og Telemark må stålsette seg for en av årets våteste helger: Det er ventet styrtregn med inntil 100 mm nedbør på døgnbasis i helgen.

Nå nettopp







Ja, prognosene tilsier at det på to døgn kan komme hele 150 mm nedbør.

– De mest utsatte områdene vil være Notodden, Kongsberg og Rjukan og områdene rundt, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo .

les også Eksperter om skogbrannene: Derfor brenner det mer enn før

Flom, jordskred og sørpeskred

Meteorologisk institutt og NVE har sendt ut flomvarsel oransje nivå for både Buskerud og Telemark lørdag og søndag. I tillegg er det sendt ut flomvarsel for fylkene Aust-Agder, Vestfold og Oppland.

Samtidig er det send ut jordskredvarsel oransje nivå for Telemark og Buskerud, og her advares det mot jordskred, sørpeskred og flomskred.

Korneliussen forklarer:

– Det som skjer, er at en nedbørsfront er på vei inn mot Norge, hvor vi har hatt liggende mye varm luft. Og det er i møte mellom disse to værsystemene vi får den veldige nedbøren. Normalt vil en slik nedbørsfront passere, men her viser modellene at vi kan få intens nedbør som er saktegående, og således gir mye regn på samme sted.

les også Årets turistsesong på Nordpolen er avlyst

Vårvarmen er over

Etter en deilig og varm påske i Sør-Norge snur været helt rundt neste uke. Mai ser ut til å starte med nordavind og til dels noe regn – i kanskje flere uker.

– Ja, vi er nok veldig godt vant nå etter å kjent på temperaturer 5–6 grader over normalen i over en uke. Når vi etter hvert kommer ned mot normal temperatur for årstiden, og kanskje litt under det, vil nok det kjennes som en kontrast, sier meteorolog Roar Teigen i StormGeo.

Han produserer månedsvarsler for kraftbransjen i Norden, og fredagens varsel dekker hele mai – inkludert nasjonaldagen.

– Det vi ser, er at vi i dag ligger på om lag 12 grader i Norden, mens vi neste fredag er nede på et snitt på seks grader. Mange vil oppleve at dagtemperaturene synker med åtte grader, sier Teigen.

Ikke høstvær

En av årsakene er at det kommer et lavtrykk fra nord inn over Skandinavia i neste uke, som vil gi nordavind og betydelig kjøligere vær.

Men vi snakker ikke full høst, trøster han:

– Vi får en periode med lette lavtrykk og med litt nordavind innimellom. Men altså et mye kjøligere værregime enn vi har sett i deler av april, selv om normaltemperaturen nå stiger uke for uke.

Hans månedsvarsel gir tilsvarende kjølig vær for nasjonaldagen 17. mai – men Teigen advarer mot økt usikkerhet når vi kommer så langt fram:

– Prognosene er nokså entydige i dag for de to første ukene, men vil ikke ha samme treffsikkerhet så langt fram.

Publisert: 26.04.19 kl. 13:42