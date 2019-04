FERDIG: Etter 30 år i partiet er Ulf Leirstein Leirstein ferdig i Fremskrittspartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ulf Leirstein melder seg ut av Frp - partiet har mottatt nytt varsel

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (46) melder seg ut av partiet etter 30 år. Samtidig bekrefter organisasjonsutvalget at det har kommet et nytt varsel mot ham.

– Jeg har i dag etter 30 år som medlem, meldt meg ut av Frp. Det har vært en tøff og lang prosess å komme til denne beslutningen, opplyser Leirstein i et Facebook-innlegg.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Leirstein opplyser at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere i media. I innlegget skriver han at det siste året har vært vanskelig.

Fredag formiddag melder NRK at det er levert et nytt varsel mot Leirstein.

– Jeg kan bekrefte at organisasjonsutvalget har mottatt et nytt varsel på Ulf Leirstein . Hendelsene varselet dreier seg om er fra samme tidsperiode som de tidligere varslene på Leirstein, og ligger 7-8 år tilbake i tid. Vi registrerer at Leirstein i dag har valgt å melde seg ut av Fremskrittspartiet. Organisasjonsutvalget behandler bare saker som omhandler partimedlemmer, skriver leder for organisasjonsutvalget Alf Erik Andersen i en tekstmelding til VG.

– Betyr det at varselet ikke blir behandlet?

– Det stemmer.

– En klok avgjørelse

Leder i Moss Frp, Michael Torp og lokallagsleder, Niklas Eriksen, støtter Leirsteins beslutning:

– Vi registrerer at Ulf Leirstein har meldt seg ut, og at han har postet en melding om dette på sosiale medier i dag. Med tanke på alle de alvorlige sakene rundt han av forskjellig karakter, mener vi dette var en klok avgjørelse, som vi respekterer. I tilfeller som dette er det alltid best at et medlem selv tar avgjørelsen om å gi seg. Det sparer både partiet og vedkommende for mye unødvendig støy. Vi takker Ulf for jobben han har gjort i politikken, og ønsker han lykke til videre, skriver Torp på vegne av seg selv og Eriksen, i en e-post til VG.

– Kjenner ikke til varselet

Erlend Wiborg i Frps stortingsgruppe har vært en god venn og tett på Ulf Leirstein i rundt 20 år. Han synes det er veldig leit at Leirstein har meldt seg ut.

– Dette synes jeg er vemodig. Ulf Leirstein har gjort en meget god jobb for Frp og Østfold i mange år. Jeg har respekt for det steget han nå har tatt, sier Wiborg som selv kommer fra Østfold Frp, til VG.

PARKERINGS-KØ: Erlend Wiborg (til venstre) stilte seg opp bak sin gode venn Ulf Leirstein og Hans Andreas Limi for å betale parkeringsavgift før presentasjonen av regjeringserklæringen på Thon-hotellet på Gardermoen 17. januar i år. Foto: Frode Hansen, VG

Han avviser at han selv har planer om å gå samme vei som sin venn og mangeårige partifelle.

– Nei, jeg har ingen tanker eller planer om å melde meg ut. Han begrunner sin utmeldelse med at han er sliten etter en tøff tid i partiet. Dette er en personlig beslutning fra Ulf, sier Wiborg.

Han tror derfor heller ikke det vil føre til at noen av Leirsteins støttespillere eller tilhengere i Østfold vil melde seg ut.

– Kan utmeldingen ha sammenheng med varselet mot Leirstein som ble kjent fredag?

– Det kjenner jeg ikke til.

Siv Jensen: – Har vært viktig for Frp

Leirstein sitter i kontroll og konstitusjonskomitéen på Stortinget.

Han mener han har vært utsatt for en heksejakt.

– Preget av stadige medieoppslag, som er knyttet til en periode i mitt liv mange år tilbake, som jeg gjerne skulle sett ugjort. Dette har jeg beklaget mer enn en gang. Heksejakten jeg og mine nærmeste har blitt utsatt for oppleves ikke å stå i forhold til hva jeg har gjort og hva jeg beskyldes for, skriver Leirstein på Facebook.

Partileder Siv Jensen bruker i likhet med Wiborg ordet vemodig om Leirsteins utmelding.

– Ulf Leirstein har vært en viktig politiker for Frp over lang tid. Jeg har kjent han siden 90-tallet og har samarbeidet godt med han. Det er derfor vemodig at han melder seg ut. Jeg forstår at det har vært en tøff tid for Ulf og at det var en krevende beslutning for han å melde seg ut, men jeg respekterer hans avgjørelse og ønsker han lykke til utenfor partiet, skriver partileder Siv Jensen i en sms til VG.

UTMELDT: Leirstein sammen med partileder Siv Jensen i stortingssalen. Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Sendte porno

I januar i fjor trakk Leirstein seg fra alle vervene sine i partiet etter at NRK avslørte unge FpU-medlemmer, deriblant en da 14 år gammel gutt, fikk tilsendt pornografiske bilder fra Leirsteins e-postadresse på Stortinget.

Leirstein skriver at det han opplever som «uthenging» i mediene har vært en stor påkjenning for familien.

– Jeg melder meg derfor ut av Frp og håper at dette kan roe situasjonen for partiet, for meg og for min familie.

Ifølge ham selv handler også utmeldingen blant annet om partiets regjeringspolitikk.

– Frp har fått til mye bra i regjering, men nå opplever jeg altfor mange kompromisser som svekker partiet for mye. Jeg mener Frp trenger en tydeligere Frp-profil, for at partiet skal stå seg som parti over tid. Jeg ønsker likevel Frp alt godt og håper man finner sterkere tilbake til det ekte Frp.

