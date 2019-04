NY KRF-SJEF: På KrFs landsmøte denne helgen skal partiet velge ny leder. Det blir mest sannsynlig Kjell Ingolf Ropstad, som i fjor høst vant kampen om KrFs veivalg. Her på KrFs landsstyremøte høsten 2018. Foto: Helge Mikalsen

KrF blør medlemmer: 500 færre enn i 2018

Når Kjell Ingolf Ropstad etter all sannsynlighet velges til KrFs nye leder denne helgen, tar han over et parti med både svekkede medlemstall og oppslutning. Bare i år har KrF blitt rundt 500 færre medlemmer.

– Vi har kanskje vært gjennom det mest krevende halvåret i partiets historie, sier Kjell Ingolf Ropstad , som er enstemmig innstilt til å ta over som KrF-leder, i en pressekonferanse før partiets landsmøte til helgen.

Etter en opprivende intern strid i høst, gikk partiet inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp i januar. Helgens landsmøte blir partiets første landsmøte som et regjeringsparti på 14 år.

På veien hit, har de mistet både oppslutning og medlemmer. Innen utgangen av desember, hadde partiet en medlemsreduksjon på 2147, og flere har sagt farvel etter at KrF trådte inn i regjeringen. Blant dem tungvekteren Odd Anders With, tidligere nestleder og statssekretær i KrF.

Fra 2016 til 2017 tapte KrF 1173 medlemmer. Da var det kun 172 som spesifiserte at de meldte seg ut av politiske årsaker. I 2018 var bildet et helt annet: Hele 1861 oppga politiske årsaker som grunnen til at de meldte seg ut (se faktaboks).

Siden desember, har antall medlemmer gått ned med ytterligere 500, får VG opplyst tirsdag.

Partiet sliter også på meningsmålingene, både nasjonalt og i VGs lokale målinger – bortsett fra i Kristiansand.

– Krevende

Fungerende leder Olaug Bollestad og nestleder Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse tirsdag, i forkant av det første landsmøtet på 14 år der KrF er i regjering.

– 2018 var et krevende år for partiet, men i 2018 hadde vi også ikke bare et veivalg, men også et felles politisk prosjekt i KrF. Et politisk prosjekt som hele KrF står bak, sier Bollestad.

Hennes makker Ropstad sier seg enig i dette:

– Vi har vært gjennom en krevende tid som parti, og det å samles og diskutere politikk, det er enighet om og vårt politiske prosjekt, det tror jeg blir bra, sier Ropstad.

Han anerkjenner at han har fått, og vil fortsette å få, mange spørsmål om hvorfor KrF denne våren ligger på rundt 3,5 prosent på målingene og hvordan de skal løfte partiet.

– Dette er ikke et enmannsprosjekt, det er hardt lagarbeid. Derfor må vi stå sammen. Det er bare gjennom politiske saker og løsninger vi klarer å løfte partiet.

På spørsmål om hvilken regjering KrF ønsker å være en del av etter valget i 2021, er Ropstad klar på at høstens veivalg ikke blir en kortvarig flørt:

– Samarbeidsvalget er tatt. Vi har en tydelig retning og det er en fordel for partiet frem mot 2021. Ting kan endre seg i politikk og vi er et sentrumsparti, men vi har valgt en retning, sier Ropstad.

KrFs medlemstall: Ved utgangen av 2017 hadde KrF 25.949 medlemmer. Dette var en nedgang fra 2016 på 1173.

I løpet av 2017 ble det registrert 825 innmeldinger i partiet, mens 1998 ble meldt ut av partiet.

Av utmeldelsene i 2017 skyldes 601 dødsfall, alder og sykdom, 172 ble utmeldt av politiske årsaker, 439 på grunn av ikke betalt kontingent, og 786 medlemmer av ikke oppgitt årsak.

Ved utgangen av 2018 hadde KrF 23.802 medlemmer. Dette er en nedgang i forhold til året før på 2147.

I løpet av 2018 ble det registrert 2893 innmeldinger i partiet.

Medlemstallet ble redusert med 6883 hvorav om lag halvparten skyldes en opprydding hvor 3361 medlemmer ble strøket etter endrede rutiner for når sletting av medlemmer skal skje

på grunn av manglende betaling (GDPR).

på grunn av manglende betaling (GDPR). 715 ble strøket på grunn av dødsfall, alder og sykdom, 1861 av politiske årsaker og 946 medlemmer oppga ingen årsaker. Kilde: KrFs årsrapport for 2018. Vis mer vg-expand-down

Velger ny leder

Etter at Knut Arild Hareide gikk av som partileder etter å ha tapt den harde striden om KrFs veivalg i høst, skal partiet nå velge en ny leder. En samlet valgkomité har innstilt Kjell Ingolf Ropstad som ny partileder. Det blir hans jobb å samle partiet.

– Det blir et spesielt landsmøte for min del, jeg er veldig takknemlig for den tilliten valgkomiteen har vist meg, og ser frem til valget på landsmøtet, sier Ropstad tirsdag.

Han sier også at han mener det er bra at partiet skal velge både nytt sentralstyre og ny ledelse, etter å ha vært gjennom et retningsvalg.

Valgkomiteen har også innstilt fungerende leder Olaug Bollestad som nestleder, og Ingelin Noresjø, som i dag er fylkesleder i Nordland KrF, som andre nestleder.

Noresjø sto på Hareide-fløyen under KrFs veivalg-strid, som endte med at KrFs landsmøte i november sa ja til å gå inn i regjering.

– Hovedgrunnen er at jeg ikke klart å slå meg til ro med tanken på å skulle gå inn i regjering med Frp, sa Noresjø til VG.

Men hun var også en av de fire delegatene som skiftet side i siste liten under det dramatiske landsstyremøtet om regjeringsplattformen som varte i syv timer i januar.

