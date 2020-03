STORT TRYKK: Siden corona-viruset kom til Norge, har Akershus Universitetssykehus hatt flest pasienter til intensivbehandling. Foto: Jan Petter Lynau

Nye retningslinjer ved Ahus: Vil hindre at corona-pasienter lider

Pasienter som dør av corona-viruset, responderer ikke like godt på vanlig smertelindring i livets sluttfase, ifølge seksjonsoverlege Siri Steine på Ahus. Hun vil hindre at flere dør med store lidelser.

Nå nettopp

Dette har helsepersonell på Akershushus Universitetssykehus, som har hatt det høyeste trykket av corona-pasienter til intensivbehandling i Norge, fått erfare de siste ukene. Ahus er Norges nest største sykehus.

Sykehuset har nå laget nye retningslinjer for hvordan corona-pasientene skal behandles i livets siste fase – også kalt palliativ behandling.

– Pasientene må slippe å dø med store lidelser, sier seksjonsoverlege på Palliativt senter på Akershus Universitetssykehus (Ahus), Siri Steine til VG.

les også Akershus Universitetssykehus om corona-pasienter: – Noen av dem burde kommet til sykehuset tidligere

Hun har ledet arbeidet med de nye retningslinjene, som VG har fått tilgang på. Her beskrives det at tilstanden til disse pasientene endrer seg svært raskt, og at den siste tiden kan være preget av tungpust, angst og respirasjonssvikt.

Hovedbudskapet i de nye retningslinjene er å gi tidligere, og høyere doser av medisiner enn det som er vanlig ved palliativ behandling.

I retningslinjene står det at pasienter må slippe å oppleve en følelse av å bli kvelt i våken tilstand, slik den siste fasen er blitt beskrevet i rapporter fra andre land. Poenget med å gi høyere doser, er å hindre dette.

Så langt har 16 personer mistet livet som følge av corona-viruset i Norge. Gjennomsnittsalderen på disse er 84 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

NYE RETNINGSLINJER: Dette er informasjonsskrivet som nå går ut til de ansatte på ahus og i flere nærliggende kommuner. Målet er å sikre corona-pasientene bedre palliativ behandling.

– Kan bli veldig skremmende for pasienten

– Noen av disse pasientene kan få et veldig høyt symtomtrykk mot slutten av forløpet. Når symptomtrykket kommer såpass akutt, kan det bli veldig skremmende for pasienten, sier Steine.

– Å dø av for lite luft til lungene er en veldig angstpreget død. Ahus har erfart dette selv, og lest om det i internasjonale medier.

Med symptomtrykk menes den samlede mengden utfordringer og smerter som viruset utsetter kroppen for.

Hos noen av pasientene slutter lungene å fungere, og fylles med væske. Pasienten får ikke luft, og det blir en opplevelse av desperasjon.

– En slik død skal ikke pasienter måtte oppleve, sier Steine.

Dette er forskjellen på vanlig palliativ behandling og palliativ behandling av corona-pasienter:

Ved vanlig, palliativ behandling kan forløpet som regel planlegges i god tid. Medisindosene kan økes sakte men sikkert, etter behov. Ofte har et palliativt team lagt en plan i forkant, sammen med de pårørende. Både de pårørende og behandlende helsepersonell har en forventning om hva som skal skje.

Med corona-pasientene er det annerledes. Endringene i sykdomsforløpet skjer svært fort, og helsepersonell må derfor være enda tidligere ute med palliativ tankegang. Disse pasientene kan få multi organsvikt, og må derfor ha en høyere dose medisiner raskere. Medisinene som gis er gjerne morfin og midazolam, som lindrer smerte, pustebesvær og virker beroligende.

les også Coronaviruset: Flere dødsfall blant menn

– Noen må ha mye medisiner for å slippe smerte, mens andre må ha mindre. Vi må ha en beredskap for disse pasientene, slik at vi kan gi en høyere dose enn det vi er vant til, sier Steine.

Hun vil ikke betegne de nye prosedyrene som aktiv dødshjelp:

– Det er ingen etiske dilammer knyttet til dette, fordi retningslinjene i Norge sikrer at helsepersonell kan gi tilstrekkelig medisiner for å lindre smerter, selv om det kan forkorte livet til pasienten noe, sier Steine.

VIL LINDRE SMERTENE: Overlege Siri Steine sier palliativ avdeling på Ahus har som mål å gi pasientene og pårørende mest mulig støtte i en vanskelig tid. Foto: Ahus

– Han kjempet og kjempet

Mandag fortalte VG historien til Line, som mistet faren (73) til corona. Han døde på Ahus søndag forrige uke.

– Han kjempet og kjempet imot. Det var forferdelig å se på hvordan kroppen hans kjempet for å få puste. Jeg unner ikke noe menneske å måtte kjempe den kampen pappa gjorde. Jeg håper ingen får oppleve det samme, sa Line Nilsen til VG.

Steine forteller at hennes historie er noe av grunnen til at palliativ avdeling har jobbet på spreng for å få på plass nye retningslinjer denne uken:

– Det hun forteller er i tråd med vår erfaring, og dette ønsker vi å unngå. Jeg tror beskrivelsen hennes er riktig, og at de pårørende her opplevde at lindringen ikke var god nok, sier Steine.

les også Line mistet faren (73) til corona: – Han kjempet og kjempet

– De pårørende må slippe å oppleve den maktesløsheten og den smerten det er å se en av sine nærmeste dø slik. Det kan sitte igjen i lang tid etterpå. For pårørende er det viktig å vite at vi har gode muligheter til å hindre lidelsen, også i denne epidemien.

Overlegen forteller at flere sykehus i Norge nå jobber med nye retningslinjer. Ahus har sendt sine prosedyrer til alle kommunene som sogner til sykehuset.

Ahus har også opprettet en egen covid-10 palliativ rådgivningstelefon, som helsepersonell og kommunene kan bruke.

Publisert: 27.03.20 kl. 20:21

Mer om Coronaviruset Sykehus Folkehelseinstituttet Akershus Medisin Corona-dødsfall

Fra andre aviser