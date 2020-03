ANBEFALES: Så lange barnet er friskt, er den norske anbefalingen at det skal holdes sammen med mor. Foto: Science Photo Library / NEW

Eksperter: Nyfødte bør være hos mor - også om hun har covid-19

I et nytt innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening, argumenterer flere fra det nyfødtmedisinske fagmiljøet i Norge for at barn uten symptomer ikke må splittes fra smittet mor etter fødselen.

Overlegene Astri Lang, Claus Klingenberg, Margrethe Greve-Isdahl og Jannicke Hanne Andresen i interessegruppen for nyfødtmedisin står bak innlegget. De har også bidratt til den nyeste veileder-versjonen fra 18. mars for håndtering av barn født av kvinner med påvist eller mulig smitte.

De skriver at det kun er «et spørsmål om tid før første fødekvinne med pågående covid-19-infeksjon melder seg på en norsk fødeavdeling.»

– Vi leser og hører om dette fra andre land, så det kommer jo, sier Lang til VG.

NYFØDTEKSPERT: Astri Lang er seksjonsoverlege ved Avdeling for nyfødt intensiv ved Akershus universitetssykehus. Foto: Privat

Hun er seksjonsoverlege ved Avdeling for nyfødt intensiv ved Akershus universitetssykehus og nestleder i Norsk barnelegeforening. Hun og medforfatterne skriver at det har vært lite informasjon tilgjengelig om risikoen for smitte mellom mor og barn i nyfødtperioden.

– Det som er utfordrende for alle nå, er at kunnskapsgrunnlaget for covid-19 er tynt. Da vi begynte å lage anbefalinger for to uker siden, var nesten ikke noe skrevet i faglitteraturen i det hele tatt. I løpet av de to ukene har antall publikasjoner eksplodert, men det består i hovedsak av små studier, sier Lang til VG.

Det har blant annet vært en liten kinesisk studie av tre mødre som hadde testet positivt, og der kunne man «ikke påvise coronavirus i morsmelk, amnion eller navlesnorsblod.» I en annen studie av ni nyfødte av smittede mødre ble det ikke funnet noen holdepunkter for at covid-19-infeksjon førte til alvorlig sykdom hos nyfødte.

Virker som viruset skåner nyfødte

Én glad nyhet ser det ut til å være så langt:

– Basert på faglitteratur som finnes til nå, utbruddet i Kina som man vet en del om og rapporter fra Italia og USA, virker det som om dette viruset ikke er spesielt farlig for nyfødte, sier Lang og legger til:

– Vi er vant til å tenke at nyfødte er sårbare for luftveisinfeksjoner forårsaket av virus. Men i dette tilfellet, basert på det vi vet per nå, virker som det skåner barn generelt og også nyfødte.

Amerikanske Centers for Disease Control and Prevention anbefalte i starten av mars at man bør vurdere å holde mødre med covid-19 atskilt fra sine nyfødte barn i to-tre uker for å forhindre smitte. Disse anbefalingene er også gjengitt i skandinaviske publikasjoner, ifølge overlegene.

I midten av mars meldte britiske The Guardian om en nyfødt baby som ble testet bare minutter etter fødselen og var smittet av coronaviruset. Moren var rett før fødselen innlagt på sykehus med mistenkt lungebetennelse i Enfield, North Middlesex, men viste seg å ha covid-19. Der ble moren og barnet behandlet hver for seg.

I Bergen ble Linn Merethe og Steffen Berland sendt hjem fra Haukeland Universitetssykehus uten sine tvillinger født premature 7. mars, i frykt for at foreldrene hadde coronaviruset.

Natt til 16. mars ble Mikkel født i isolat på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Rundt ham var moren Kaja Sørbotten Nodeland, som man under fødselen mistenkte var corona-smittet, og flere helsearbeidere i fullt smittevernutstyr. Nodeland testet senere negativt, og både mor og sønn er friske.

Ingen sikre holdepunkter for at barn smittes i magen

– Kollegaer og fagmiljø i England, Sverige, Sveits, Italia, Canada, Australia og WHO sier at ut ifra det vi vet nå, er det trygt å la barnet være hos mor så lenge barnet fremstår som friskt, sier overlegen.

Lang understreker at om barnet har symptomer, vil man også i Norge skille mor og barn.

Hun sier det kom én rapport torsdag om ett barn som muligens er smittet i mors mage, men hun understreker at det fortsatt ikke er noen sikre holdepunkter for at barn kan bli smittet mens de er i magen.

De norske overlegene påpeker i sitt innlegg at det å isolere et nyfødt barn fra foreldrene er inngripende, meget belastende og kan virke negativt inn på både mulighet til tilknytning og etablering av amming.

Om et nyfødt barn skal isoleres fra den ene eller begge foreldrene, vil det ifølge innlegget kreve enorme ressurser fra helsevesenet, i tillegg til å være krevende psykologisk.

«Læringskurven omkring covid-19-sykdom har vært bratt de siste ukene, men heldigvis ser det fortsatt ut som om nyfødte barn ikke er den mest sårbare populasjonen. Rutinemessig atskillelse mellom covid-19-syk mor og hennes nyfødte barn er derfor et inngripende og ressurskrevende tiltak som etter vårt syn ikke kan forsvares ut ifra det vi per i dag vet om covid-19-infeksjon hos nyfødte.», konkluderer overlegene.

