JEG HAR EN PLAN: Trygve Slagsvold Vedum har en listig plan for å hjelpe norske verft og leverandørindustri. Han vil gi pengene til oljeselskapene, men gjenytelsen er aktivitet i industrien på land. Foto: Trond Solberg

Sp-Vedum vil gi 5,9 milliarder mot oljekrise

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil kutte kostnadene til oljeselskapene med 5,9 milliarder kroner. For å hjelpe verft og bedrifter på land.

Nå nettopp

– Det høres litt rart ut, men ved å gi oljeselskapene disse lettelsene, så vil vi hjelpe verftene og leverandørindustrien på land, sier Vedum til VG.

– Vi vil kreve at regjeringen i forbindelse med den nye økonomiske tiltakspakken som kommer fredag, tar kostnaden for CO2-avgiften som oljeselskapene betaler, 5,9 milliarder kroner i år. Men for å få de lettelsene, vil vi stille noen helt konkrete krav, sier han:

– For å slitte de kostnadene må oljeselskapene forplikte seg til å fatte beslutningsvedtak de neste to årene, som gjør at de satser på eksempelvis vindmøller til havs og elektrifisering av rigger. Poenget er ikke å gi oljeselskapene lettelser, men at pengene utløser prosjekter som norske verft og leverandørindustri kan bygge.

– Er ikke et toårsperspektiv lenge som tiltak i den nåværende krisesituasjonen?

– Nei, det er nettopp nå vi bør iverksette slike tiltak, slik at leverandørindustrien kan være sikret oppdrag når smittekrisen er over. Det tar tid å opp aktiviteten igjen, og dette vil kunne sikre arbeidsplasser langs kysten vår.

Han sier de vil presse på for å få gjennomslag for dette kravet i forhandlingene som vil komme til helgen, om regjeringens nye økonomiske tiltakspakke, som legges frem fredag.

Det kan bli båret frem av flere enn Senterpartiet.

Dropping av CO2-avgiften var en av sakene Frp-leder Sylvi Listhaug onsdag trakk frem som ett av de fem kravene Frp vil fremme overfor regjeringen.

– Godt utgangspunkt

Hun vil gi midlertidig fritak for hele CO2-avgiften til alle bransjer:

– CO₂ avgiften utgjør 8,7 milliarder kroner i året og når både luftfarten og industrien sliter, mener vi må redusere denne avgiftsbyrden for næringslivet. Jeg håper at man nå legger kjepphester til side og ser nødvendigheten av at dette tiltaket nå må få flertall til det beste for industrien og luftfarten. Vi fikk ikke gjennomslag for det i forrige runde, men mener tiden er inne nå, sa hun.

– Det er et veldig godt utgangspunkt for å finne mulige løsninger i de forestående forhandlingene. Vi greide å få til store forbedringer av den forrige pakken og denne gangen tror jeg at vi skal få gjort noe med CO2-avgiften, sier Vedum.

Han legger til:

– Vårt forslag har også en klimaside, som er viktig. Gjør vi det på vår måte, bidrar vi til at vår leverandørindustri begynner å vri sin teknologi over på havvind og andre fremtidsrettede prosjekter. Det er svært viktig at vi kommer med tiltak som sikrer tusenvis av arbeidsplasser i denne for Norge helt avgjørende industrien, sier Vedum.

Publisert: 26.03.20 kl. 18:03

