Pasientreiser endrer retningslinjer for corona-transport

Etter at det ble kjent at et eldre ektepar ble bedt om å frakte en coronasmittet mann til legevakten selv, har Pasientreiser lagt til en presisering i sine retninglinjer.

VG omtalte i går en sak om et ektepar på 65 år som fredag ringte legevakten i Sandefjord for å få ambulanse til sin bror og svoger på 62 år. Mannen skal ha hatt alvorlige pusteproblemer og klare coronasymptomer etter alpinferie i Østerrike. De skal likevel ha blitt bedt om å frakte ham til legevakten selv.

Ifølge familien ligger nå mannen i medisinsk koma koblet til respirator på Vestfold sentralsykehus, med påvist coronavirus.

Kommuneoverlege Henrik Augestad sa mandag at han ikke kunne ikke kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten, men viste blant annet til at legevakten følger anbefalingene som er beskrevet på pasientreiser.no – der det blant annet sto:

«Koronavirusutbruddet: Midlertidig rettighetsendring for pasientreiser: Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.»

Etter at VG og Dagbladet omtalte saken, har Pasientreiser HF, lagt til en presisering der de skriver at pasienten ikke skal bli kjørt av andre om det er mistanke om coronasmitte:

«Ved mistanke om at en pasient er smittet av koronaviruset, eller det er bekreftet smitte, skal ikke pasienten bli kjørt av andre. Da må pasienten kontakte helsepersonell for veiledning til reisen sin.»

Kommunikasjonsansvarlig ved Pasientreiser HF, Guri Brenden Lønnerød, bekrefter at de har valgt å legge til en presisering i retningslinjene.

– Saken som ble belyst i Sandefjord er alvorlig. Det var derfor viktig for oss å understreke at endringen som er gjort for pasienter som kan kjøre bil, er for å unngå smitte. Da må forholdsregler tas som vanlig, når det gjelder mistanke om smitte. For Pasientreiser HF er det viktig å understreke at det er helsepersonell som er ansvarlige for å vurdere pasientens helsetilstand, sier Guri Brenden Lønnerød til VG.

Hun forteller at etter coronautbruddet, endret de rretningslinjene for transport midlertidig nettopp for å unngå smitte.

– Begrunnelsen for endringen er slik: «Dette er både for å forhindre smitte av coronavirus via offentlig og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger dette mest i tiden fremover.» Denne teksten er ikke endret, og har vært lik hele tiden, men vi har nå lagt til en ytterligere presisering om at man ikke bør bli kjørt av andre om man mistenker coronasmitte, sier Brenden Lønnerød, som understreker at det ikke er Pasientreiser som vurderer pasientenes helsememessige behov for å få tilrettelagt transport.

– Dette gjøres av pasientens ansvarlig behandler. Dette er ikke endret som følge av coronaviruset, og gjelder for alle reiser når pasienten av helsemessige årsaker ikke kan organisere reisen sin selv.

Etter at VG omtalte saken mandag, sendte også kommuneoverlege et mer utfyllende tilsvar etter episoden ved legevakten i Sandefjord.

– Vi har stor forståelse for at det kan oppleves vanskelig og krevende å bli bedt om å ordne transport til legevakten på egenhånd, ikke minst i disse tider med begrensinger på bruk av annen transport, som for eksempel taxi, sier Henrik Augestad.

Han opplyser at de nå venter på at spesialhelsetjenesten skal gi legevakten et nytt tilbud om alternativ transport for mistenkt smittede pasienter.

– Vi ser at privat transport av mulig coronasmittede kan innebære smitterisiko. Per nå har imidlertid ikke legevakten noen egen transportmulighet, og retningslinjene er klare på at ambulanse er forbeholdt pasienter som trenger behandling under transport, sier kommuneoverlegen.

– Det er også slik at legevakten for tiden opplever et enormt trykk. Antall henvendelser har aldri vært større, og det vil nødvendigvis oppstå situasjoner og vurderinger som må tas raskere enn normalt. Vi tar naturligvis alle tilbakemeldinger fra pasienter på alvor og gir alltid tilbud om både møte og skriftlige tilbakemeldinger når eventuelle klagesaker skal gjennomgås. Taushetsplikten hindrer oss i å kommentere enkeltsaker som dette, men vi forsøker alltid å ivareta de involverte på best mulig måte.

