VENTER: Beredskapssykepleier Madelen Foss Smedholen på et isolat på Ullevål universitetssykehus. Foto: Hallgeir Vågenes

Folkehelseinstituttet: 70 prosent kan bli corona-smittet i Norge

Uten tiltak kan opp mot 70 prosent av den norske befolkningen rammes av det nye coronaviruset, ifølge en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet.

FHI betegner risikoen for import av coronasmitte som høy i dag og forventer at risikoen kan bli svært høy. Konsekvensene vurderes nå som moderate.

– Vi tror nok at vi før eller senere får en større spredning i Norge. Og får vi først en epidemi av dette viruset i Norge, vil det ramme en stor del av befolkningen. Om det er 20, 30, 40, 50, 60 eller 70 prosent, vet vi ikke, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Preven Aavitsland til VG.

– Det er et dramatisk budskap?

– Ja, det er det.

Da VG onsdag morgen skrev at en Harvard-professor anslår at 40 til 70 prosent av verdens befolkning vil bli smittet av covid-19-viruset, uttalte FHIs smitteverndirektør Frode Forland at anslaget høres helt urimelig ut.

Nå offentliggjør Folkehelseinstituttet en risikovurdering der det heter at en stor del av befolkningen vil kunne rammes når smitten kommer til Norge – og aktuelle tiltak for å begrense spredningen har begrenset effekt.

Spredningen blir mindre om kontakthyppigheten mellom smittede og usmittede reduseres. Overlegen ved FHI sier at han håper at det ikke skal så mye til for å redusere smittespredningen ganske mye.

Folkehelsa mener at sannsynligheten for at smittede kommer til Norge, vil øke betydelig når epidemien tar av i land som mange nordmenn reiser til eller land som sender mange turister til Norge.

Bekymret for Thailand

– Vi er særlig bekymret for Thailand, som er et populært reisemål. Videre er det påvist lokal spredning i deler av Italia, et land med betydelig norsk turisme, heter det i rapporten fra utbruddsgruppen ved FHI.

100 er testet for coronasmitte i Norge, men ingen er hittil rammet. De fleste som smittes, får en mild luftveisinfeksjon. Et mindretall får lungebetennelse. Risikoen for å dø av lungesvikt utløst av viruset, antas å være under én prosent.

PÅ VEI: Reisende fra Kina ankommer Milano. Foto: Carlo Cozzoli / IPA Milestone

Vanskelig å oppdage

Mange reisende som bærer smitte, vil bli fanget opp tidlig. Men fordi infeksjonen kan være svært mild og også milde tilfeller trolig kan smitte videre, blir det vanskelig å oppdage alle corona-smittede som kommer til landet.

Ett uoppdaget tilfelle i Oslo vil seks uker senere bety noen titalls smittede. Femti tilfeller som ikke oppdages og isoleres, vil gi flere hundre smittede seks uker senere, viser de foreløpige og usikre beregningene fra FHI.

– Når først lokal spredning er i gang i Norge, regner vi det som umulig å fjerne viruset fra landet. Uten tiltak vil en stor del av befolkningen rammes, kanskje opp mot 70 prosent, skriver Folkehelseinstituttet i risikovurderingen.

Toppen nås etter fire md.

Selv om et utbrudd for pasientene vil være moderat alvorlig, vil den samlede sykdomsbyrden bli stor fordi så mange smittes. FHI anslår at toppen av hovedbølgen vil nås etter om lag fire måneder.

– Smitteverntiltak vil kunne bremse spredningen noe, avflate toppen og føre til at færre rammes. Helsetjenesten vil kunne få betydelige belastninger, heter det i rapporten fra FHI.

Aavitsland sier at FHI satser på tiltak som er praktiske gjennomførbare.

– Vi vil be folk som er syke om å holde seg hjemme og de som har hatt nærkontakt med syke, om å begrense sin sosiale omgang. Når epidemien er i gang, må vi fortløpende vurdere hvilke råd vi skal gi, sier overlegen ved FHI.

ISOLAT: En sykepleier gir vann til en pasient i isolat på sykehus i Wuhan i Kina. Foto: CHINATOPIX

Ikke screening eller karantene

FHI anbefaler ikke screening, altså rutineundersøkelser av reisende som kommer til Norge. Konklusjonen er at den lille, mulige nytten ikke oppveier de uheldige sidene ved et slikt tiltak.

Heller ikke innreisekarantene av personer som kan ha vært utsatt inntil det er klart om de er smittet, anbefales. FHI påpeker at innreisekarantene blir meningsløst, når epidemien først er i gang i Norge.

Så lenge antall tilfeller er lite, åpner FHI for moderat og frivillig hjemmekarantene for familie og andre som har hatt nærkontakt med den smittede, med lokale tilpasninger i regi av kommuneoverlegen.

SCREENING: Medisinsk personell sjekker om passasjerer har feber på Malpensa-flyplassen i Milano. Foto: VG

Høy terskel for drastiske tiltak

FHI anbefaler ikke tiltak som å stenge barnehager, skoler og arbeidsplasser, begrense forsamlinger, begrense innenlandske reiser eller å isolere områder, slik det er gjort i Wuhan i Kina, der viruset først ble registrert.

– Gitt at disse tiltakene har ukjent eller sannsynlig begrenset nytte og at de medfører store praktiske og til dels etiske utfordringer, vil vi ha høy terskel for å anbefale at kommunene iverksetter dem, heter det i rapporten.

AVSTENGT: En kvinne går gatelangs i Beijing i Kina. Foto: WU HONG / EPA

Den foreløpige strategien for smittevernet handler om mikrobiologisk testing av alle som har vært i epidemisk område – altså Kina – de siste par ukene eller har symptomer. Smittede vil bli isolert hjemme eller i sykehus.

Dessuten vil nærkontakter og andre med betydelig eksponering mot smittede få grundig informasjon av kommuneoverlegen, slik at de daglig følger med på tegn til luftveissykdom og symptomer som feber og hoste.

Publisert: 26.02.20 kl. 13:12

