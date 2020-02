PÅ STORTINGET: Nå som Frp er ute av regjeringen, vil Åshild Bruun-Gundersen gå inn for å endre bioteknologiloven om eggdonasjon. Foto: Gorm Kallestad

Frp vil sikre ja til eggdonasjon nå: Tør ikke vente på ny lov-runde

Frp vil sørge for at eggdonasjon blir tillatt i Norge allerede til sommeren. Nå ber de om innspill fra fagmiljøene til innrammingen av en ny lov – og det så fort som mulig.

– Vi har nå en historisk mulighet til å liberalisere bioteknologiloven på ordentlig, og få tillatt eggdonasjon en gang for alle. Jeg tør rett og slett ikke å utsette denne beslutningen. Vi vet ikke hvordan sammensetningen på stortinget ser ut etter 2021, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til VG.

Det ble ingen formulering om eggdonasjon i bioteknologiloven som har vært sendt ut på høring, etter at KrF trådte inn i regjering og fikk vetorett i bioteknologispørsmål. Et lovforslag om eggdonasjon er derfor ikke sendt ut på høring.

Men Bruun-Gundersen tør altså ikke vente på en ny høringsrunde for å finne ut på hvilken måte dette kan gjøres.

– En runde med lovarbeid tar normalt to år. Det er mulig at man kunne hatt raskere prosess i denne saken, men det har vi på ingen måte garantier for, ettersom regjeringen er negativ til lovendringen.

Etiske avklaringer

Venstre, Frp og Ap og SV har lenge vært for eggdonasjon, og Høyre vedtok med knapt flertall på sitt landsmøte for to år siden at de også sier ja. Fordi KrF har bioteknologi-vetorett i regjeringen, har det likevel hittil ikke vært flertall for det. Men nå har Ap, SV og Frp flertall på Stortinget alene.

Selv om prinsippet om eggdonasjon har vært diskutert, sier Bruun-Gundersen at en rekke etiske avklaringer gjenstår rundt praktiseringen

– Hvem kan få være donor og hvordan skal man prioritere hvis det er for lav tilgang på egg? Skal vi tillate import av egg fra andre land, i såfall fra hvilke?

Kan gjelde fra juli

Bruun-Gundersen sier Frp vil legge frem forslag om å tillate eggdonasjon i den ordinære behandlingen av bioteknologiloven som går i Stortinget nå.

– Fordi eggdonasjon aldri var lagt ut i lovarbeidet fra regjeringen så har man ikke fått konkrete innspill på innrammingen av et sånt lovvedtak. Så jeg vil gjerne invitere legeforeningen, jordmordforeningen, ønskerbarn og andre fagmiljøer til å komme med innspill til oss - gjerne veldig raskt, sier hun.

Dette er forslagene Frp ønsker innspill på: 1.1 Eggdonor må være myndig - 18 år, og det må på en egnet medisinsk og etisk måte vurderes andre kriterier; blant annet må ikke donor ha kjente alvorlig og arvelige sykdommer i familien, være ved god helse og være samtykkekompetent. Legen bør også ha mulighet til å legge vekt på de etiske begrunnelsene for å ønske å donere egg, at det er frivillig og at donor ikke er utsatt for utilbørlig press. 1.2 Det etableres et Skandinavisk samarbeid for dette tilbudet. I forbindelse med eggdonasjon er det avgjørende å sikre at donor har utført donasjon under etiske og forsvarlige omstendigheter. Å gjennomføre et slikt kontrollregime overfor andre land er vanskelig å håndheve. Derfor tillater Norge kun import av egg fra skandinaviske land. Kompensasjon til donor i Norge settes til samme nivå som i Danmark. Egg donert i Norge skal fortrinnsvis bruker til kvinner i Norge. Ved overtall tillates det eksport av egg til skandinaviske land. 1.3 Ved underskudd av egg, må det prioriteres til kvinner som er under 36 år. Begrunnelse: Kvinner over 36 år har forhøyet risiko for kromosonfeil hos fosteret. Ved prioritering av egg til kvinner, mener vi det er viktig å prioritere unge kvinner som av medisinske grunner aldri har hatt alternativet om å bruke egne egg. 1.4 Ved bruk av donor, må man stille med 50 % av genmaterialet selv. Det tillates altså da ikke at enslige kvinner får både bruke donoregg og donorsæd, og gå i retning av «designer-babyer». Eggdonasjon vil i praksis kun gjelde for par. 1.5 Det må gjøres endringer i folketrygdloven, slik at arbeidsgiver ikke belastes med kostnader i en eventuell sykemeldingsperiode som er en direkte konsekvens av hormonbehandlingen for kvinner som vil donere egg. Begrunnelse: Hormonbehandlingen er svært belastende for kvinner, og fører i mange tilfeller sykemeldinger i de 2-4 ukene det pågår. Å donere egne egg er valgfritt. FrP mener derfor det blir feil å belaste arbeidsgiver med kostnader for et slikt valg.

– Da kan vi få innrammet det, så det blir gjeldende fra 1. juli i år. Vi må prøve å få innspill i løpet av en ukes tid så vi kan få hentet inn juridisk bistand til å sette i gang nødvendig lovarbeid.

Hun sier at eggdonasjon er en svært viktig sak for Frp.

– For Fremskrittspartiet handler dette om å la familier få oppfylt drømmen om å få egne barn, og det handler om likestilling. Ettersom mannen har rett til donor ved behandling av ufrivillig barnløshet, mener vi kvinnen må tilbys det samme. Det er ikke noe rettighet å få barn, men dette handler om familienes frihet til å ta egne valg og gjør det som er rett for seg.

Ap: – Imøteser en diskusjon med Frp

Arbeiderpartiet vil også tillate eggdonasjon så fort som mulig.

– Vi ønsker at vi nå får en lovtekst som gjør at dette ikke lenger er ulovlig etter norsk lov. Men vi har ment i mange år at vi bør gå fra å diskutere at det skal bli lovlig, til å diskutere hvordan det skal organiseres, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol.

– At Frp er innstilt på å få endret loven nå er bra. Vi må fortsatt finne ut hvordan dette skal bli et tilbud i den norske helsetjenesten, hvordan egg skal doneres, og hvem som skal få muligheten til å motta donerte egg. Der imøteser vi en diskusjon om med Frp.

LIKEBEHANDLING: - menn har lenge kunnet donere sæd. Eggdonasjon vil bidra til likebehandling av par hvor mannen er infertil og kvinnen er infertil, mener Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

SV: - Gode nyheter

Selv om SV er for eggdonasjon, har de tidligere ikke gått like langt som Frp, men bare åpnet for eggdonasjon med overskuddsegg. SVs Kari Elisabeth Kaski har vært klar på at hun håper partiet lander på eggdonasjon uten den begrensningen.

– Arbeidsprogrammet vårt er egentlig krystallklart, for der står det at vi er for eggdonasjon. Jeg tipper at vi må ta en ny runde i partiet i forbindelse med behandlingen her, sier Kaski til VG.

Hun mener det er gode nyheter at Frp vil starte arbeidet med å innramme eggdonasjon i loven nå.

– Eggdonasjon har vært oppe i stortinget i flere runder - så jeg opplever at vi er klare til å behandle det nå. Det er bra å få fagmiljøene til å gå inn og se på det - disse tingene er det viktig at vi har et godt underlag på.

Publisert: 12.02.20 kl. 16:58

