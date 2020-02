TILSYNSRÅDET: Assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet i 2013 i forbindelse med en rettssak. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tilsynsrådet aksjonerer mot Advokatfirmaet Rogstad

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varsler i dag at de vil gjennomføre et bokettersyn mot Advokatfirmaet Rogstad. «Vi har stålkontroll», svarer Rogstad-styreleder Steingrim Wolland.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vil gå gjennom driften til Advokatfirmaet Rogstad.

Lørdag skrev VG at advokatkontoret styres av bedrageridømte Afzzal Ghauri (38).







Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder.

«Tilsynsrådets styre besluttet i møte 5. februar 2020 at det skal avholdes bokettersyn hos Advokatfirmaet Rogstad», skriver assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynrådet i en epost til VG mandag formiddag.

DØMT I 2015: Afzzal Ghauri ble dømt for grovt bedrageri i 2015. Han bygde opp Advokatfirmaet Rogstad mens han fortsatt sonet fengselsstraffen. Foto: Tore Kristiansen

Skal undersøke hvem som styrer

– Vi har med interesse lest artikkelen og vurdert hvordan vi skal håndtere dette videre. Flere forhold som omtales vil det være naturlig å se på videre, sier Eriksen til VG.

– Hva innebærer dette?

– Man vil gjennomgå regnskapsføringen, selskapets etterlevelse av loven mot hvitvasking, organiseringen og driften, svarer Eriksen.

– Vil dere se på hvem som leder selskapet?

– Ja, det vil også være en del av det.

Fant knapt feil i 2018

Tilsynsrådet gjennomførte kontroll og bokettersyn hos Advokatfirmaet Rogstad sommeren 2018 på bakgrunn av et tips.

Den gang kom var resultatet kun noen mindre påpekninger og ingen reaksjon fra Tilsynsrådet, ifølge rapporten fra bokettersynet.

– Kom informasjonen VG presenterer for dere nå, frem den gang, eller er dette ny informasjon?

– Tilsynsrådet er gjennom tilsynsbesøket og ved annen informasjon kjent med flere av de forholdene som VG nå tar opp. VG kommer også med noe ny informasjon som det er naturlig at vi tar med oss videre i vårt tilsynsarbeid, svarer Eriksen.

VG er kjent med at Tilsynsrådet fikk en bekymringsmelding om advokatfirmaet Rogstad for under et år siden.

– Hvordan ble det fulgt opp?

– Vi har behov for noe mer informasjon før vi eventuelt kommer nærmere tilbake til dette.

LEDER SELSKAPET: Styreleder Steingrim Wolland og Afzzal Ghauri. Foto: Tore Kristiansen

«Vi har stålkontroll på regnskap og drift»

Styreleder Steingrim Wolland og advokat Sidra Bhatti, som er hovedeier og Ghauris kone, er registrert som regnskaps- og revisjonspliktige i selskapet.

Det betyr at de på papiret har det overordnet ansvaret overfor Tilsynsrådet.

Wolland har ikke noe i mot et nytt bokettersyn.

– Ja, det er helt topp! Vi har stålkontroll på regnskap og drift, og er om mulig enda bedre enn ved forrige tilsyn, hvor det heller ikke var noe å bemerke, skriver Wolland i en SMS til VG.

Flere selskaper under samme tak

I lokalene til Advokatfirmaet Rogstad ligger det flere andre selskaper som bruker Rogstad-navnet, deriblant Rogstad Holding og Revisjonsfirmaet Rogstad.

Et selskap som tidligere het Regnskapsførerfirmaet Rogstad, men i dag heter Aba Consulting, fungerer som et tolkefirma.

Domstolen stilte mandag forrige uke spørsmål om koblingen mellom tolkefirmaet, som eies av Ghauris bror, og Advokatfirmaet Rogstad.

VG har spurt Eriksen i Tilsynsrådet om han også vil undersøke de andre firmaene som befinner seg i lokalene til Advokatfirmaet Rogstad.

– Det må man konkret vurdere, omfanget og rekkevidden av dette tilsynet.

Publisert: 10.02.20 kl. 12:14

