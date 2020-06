ÅSTEDET: Politiet undersøker i området der to personer døde av skadene etter knivstikking i Kristiansand i 2016. To politietterforskere er nå dømt for grovt brudd av tjenesteplikten i forbindelse med avhør av den siktede 15-åringen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

To Kripos-etterforskere dømt for brudd på tjenesteplikten

To politioverbetjenter i Kripos er i Kristiansand tingrett dømt for brudd på tjenesteplikten etter at de avhørte en 15-åring uten forsvarer til stede.

Den da 15 år gamle gutten var siktet for å ha drept en 14 år gammel gutt og en 48 år gammel kvinne ved en skolegård i Kristiansand i desember 2016.

Da 15-åringen tilsto drapene under avhør med de to politietterforskerne, fortsatte avhøret også etter tilståelsen, noe Riksadvokaten mente var et grovt brudd på tjenesteplikten.

De to polititjenestemennene, som begge nå jobber i Kripos, var uenig i dette, og saken havnet i tingretten etter at de nektet å godta påtaleunnlatelse fra Riksadvokaten.

Ifølge Fædrelandsvennen var retten splittet i avgjørelsen, med flertallet var enig i at de to hadde begått et grovt brudd på tjenesteplikten.

Forvarerne til de to politietterforskerne vil gjennomgå dommen nøyere før de bestemmer seg for hvordan de skal reagere. Det er ikke lagt ned påstand om straff.

Gutten ble til slutt dømt til 11 års fengsel.

