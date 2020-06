VG-Peil-Logo Roser ungdom for godt smittevern Russen fester, og på strendene ligger ungdom tett i tett. Helsedirektoratet maner til forsiktighet. Nå viser en fersk undersøkelse at ungdom har vært svært flinke til å overholde smittevernreglene. Kari Aarstad Aase Av Publisert 20. juni, kl. 12:12 Stian Lysberg Solum Forsket på 12 600 elever i Oslo svarte på spørsmål fra forskere ved Oslo Met om hvordan de forholdt seg til de fire viktigste smittevernreglene : Håndhygiene, unngå å håndhilse/klemme, holde avstand og unngå grupper over fem. Kari Aarstad Aase Av Publisert 20. juni, kl. 12:12 Frode Hansen Mange flinke Over 60 prosent av dem som svarte sa de overholdt reglene i stor grad eller alltid. Bare ti prosent svarte at de i liten grad overholdt smittevernreglene. Kari Aarstad Aase Av Publisert 20. juni, kl. 12:12 Gisle Oddstad Innvandrerungdom best De aller flinkeste har vært ungdom med innvandrerbakgrunn og jenter. Svært mange ungdommer har tatt sosial distanse på alvor og bare truffet dem de bor sammen med. Kari Aarstad Aase Av Publisert 20. juni, kl. 12:12 Thomas Brun Høy tillit Ungdom har også høy tillit til helsemyndighetene, og hadde stor forståelse for smittevernreglene som ble innført. 14 prosent mente reglene burde vært enda strengere, viser undersøkelsen. Kari Aarstad Aase Av Publisert 20. juni, kl. 12:12 Line Møller

– Ungdommene har vært overraskende flinke, jeg er imponert, sier prosjektleder for studien og forsker ved Oslo Met, Anders Bakken. Undersøkelsen er tatt opp fra 12. mars da skolene og store deler av samfunnet stengte, og seks, syv uker fremover, til samfunnet gradvis begynte å åpnes igjen.

– Dette skjedde jo rett før russetiden. De fikk heller ikke drive med trening og andre fritidsaktiviteter, ikke gå på skolen, ikke henge med venner på utesteder. Det var en enorm inngripen i særlig de unges liv, og må ha vært veldig vanskelig for mange. Likevel responderte de veldig bra på tiltakene, roser Bakken.

Selv om mange ungdommer har holdt seg hjemme, er det forskjell på gruppene: De med innvandrerbakgrunn har vært enda mer hjemme enn de uten innvandrerbakgrunn og de fra høyere sosioøkonomiske lag på Oslo vest. Den siste gruppen har også vært mer på steder der de selv eller andre har brukt alkohol.

Bakken mener det er naturlig at det skjer noe mentalt med folk i alle aldre når de strenge reglene nå endelig lempes på. Nå strømmer unge til strender, parker og uteserveringer, og mange holder ikke lenger den anbefalte avstanden på minimum én meter til andre.

Det liker ikke Helsedirektoratet å se.

– Det er viktig at de unge følger samme smittevernregler som alle andre. Og kanskje spesielt holde litt ekstra avstand til eldre mennesker man møter på gaten, oppfordrer assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Blir unge mindre syke enn andre?

– Coronavirus smitter kanskje lettere blant unge fordi de ofte får milde symptomer og derfor kanskje ikke tenker over at de kan være syke – og smittsomme. Heldigvis er det ikke så mange barn og ungdom som blir alvorlig syke, sier Nakstad.

Helsedirektoratet er urolige for at sommeren kan by på betydelige lokale utbrudd, blant annet på store arrangementer og serveringssteder.

Espen Nakstad mener nordmenn er nødt til å belage seg på at sosial avstand nå er den nye livsformen, og at det vil være slik i uoverskuelig fremtid.