TRENINGSGLAD: Adam Heisenberg trener hver dag, og er fornøyd med å kunne vende tilbake til treningssenteret igjen. Foto: Thomas Andreassen

Treningssentrene har åpnet: – Livet er ikke det samme uten trening

I over tre måneder har treningsglade måtte finne alternative løsninger til mosjon etter at alle treningssentrene ble coronastengt. Mandag strømmet folk til vektene igjen.

– Det er veldig bra å være her igjen, veldig bra, sier Adam Heisenberg.

Da Sats Akersgata åpnet etter å ha hatt coronastengt siden midten av mars, stod det kø utenfor døren før åpningstid. Heisenberg er en av mange som igjen løfter på vekter på Sats’ senter i Akersgata mandag morgen. Heisenberg, som trener hver dag, har på grunn av coronastengte sentre trent hjemme de siste ukene, men er glad for at alle treningssentrene i Norge nå har fått mulighet til å åpne dørene igjen.

– Jeg var på treningssenter i Sverige i mai, og der var de veldig nøye på smittevern. Det er de her også nå, så jeg tror det kommer til å gå bra, sier han.

3500 ansatte permittert

Fredag ble det klart at alle landets treningssentre og svømmehaller kunne åpne igjen mandag. Det var en etterlengtet nyhet for flere enn bare treningsglade nordmenn.

– Det er så deilig å være tilbake! utbryter ansatt Therese Ellingsdalen.

TILBAKE: Amelie Skaarud, Fredrik Johansen, Therese Ellingsdalen er fornøyde med å være tilbake på jobb. Foto: Thomas Andreassen

Amelie Skaarud stemmer i sin kollegas glede, og det er åpenlyst at de har ventet lenge på denne dagen. Så å si alle ansatte i landets treningssentre ble permittert over natten da myndighetene stengte ned landet 12. mars. I Sats stod 3500 mennesker uten jobb, uten å vite når de ville få mulighetene til å komme tilbake til arbeidet.

– Det har vært krevende å holde sentrene våre stengt, spesielt fordi det har vært så mye usikkerhet for hvor lenge det ville vare. Mange av våre ansatte er deltidsansatte, de er unge og det har vært dramatisk. Det har vært en tøff tid, sier landdsjef for Sats Norge, Wenche Evertsen.

GLEDELIG ÅPNING: Landssjef i Sats Norge, Wenche Evertsen, var på plass på senteret i Oslo sentrum på åpningsdagen. Foto: Thomas Andreassen

Mange smittetiltak

Annenhver tredemølle er ikke i bruk, det er satt opp antibac flere steder, det foregår opptelling av alle medlemmer som kommer inn i senteret for å holde kontroll på hvor mange som er i lokalet til enhver tid. Det skal alltid kunne holdes minst én meters avstand inne på treningssentrene, men i fellesøkter med hard fysisk aktivitet skal det være to meter mellom deltagerne. Kapasiteten på gruppetimer hos kjeden er også redusert med nær halvparten, for å kunne opprettholde kravene om avstand mellom mosjonistene.

– Det skal være trygt for både de ansatte og for våre medlemmer å trene her nå. Men vi er avhengige av at også medlemmene våre hjelper oss med å følge smittetiltakene, sier Evertsen.







fullskjerm ANNENHVER: Det er innført en rekke smitteverntiltak på treningssenteret, deriblant er annenhver tredemølle ikke i bruk. Her er Satheeska igang med dagens økt.

– Smertefritt

EVO Fitness åpnet også dørene til sine 42 sentre mandag morgen, og nestleder Henning Holm forteller at det har gått smertefritt så langt.

– Folk har levd med dette noen måneder nå, og når vi åpner såpass sent så er folks rutiner satt. De holder avstand, sier Holm.

Foto: EVO Fitness

Han forteller at de har 14 ansatte og 180 selvstendig næringsdrivende personlige trenere knyttet til sentrene. Noen av PT-ene har søkt på myndighetenes kontantstøtteordning, mens dem med eget AS har vært permittert.

– Mange har også vært flinke til å holde utetimer, legger Holm til.

Før åpningen har det vært utført fullstendig nedvask av alle sentrene, og alle de personlige trenere har blitt kurset i smittevern og vaskerutiner. Holm forteller at kjeden på tross av nedstengningen kommer til å klare seg fint fordi de har gjort det bra de siste tre årene.

Smittetiltak for treningssentre og svømmehaller Holde minst én meter avstand til enhver tid, men minst to meter ved fellesøkter med høy intensitet hvor utåndingen øker. I mindre fysisk krevende fellesaktiviteter, som yoga og pilates, er én meters avstand tilstrekkelig.

Håndhygiene bør utføres før og etter økten.

Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr.

Utstyr som berøres med hender over tid, for eksempel manualer og treningsapparater, bør rengjøres av hver bruker etter bruk og av senteret ved dagens slutt.

Sentrene bør lage en oversikt over maksimalt antall personer som kan være samtidig på senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.

Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene.

Personer med symptomer skal holde seg hjemme. Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer

– Hadde dette skjedd for fem år siden, hadde vi ikke klart oss. Vi hadde nok heller ikke klart oss uten den statlige støtten vi har fått, sier han.

Nakstad: – Ikke stor risiko

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener åpningen av treningssentrene alene ikke vil føre til økt smittespredning.

– Nå som smittespredningen i samfunnet er lav, er det ikke forbundet med stor risiko å benytte treningssentere. Men det er viktig at man forholder seg til avstands- og hygienereglene som gjelder for treningssentre. Disse er laget for at det skal være minst mulig risiko for smitte under trening. Det er viktig at alle brukere er friske når de drar for å trene.

Han tror heller ikke at åpningen isolert sett vil føre til økt smittespredning.

– Men summen av den økte kontakten mellom mennesker i samfunnet bidrar nok til at vi er mer utsatt dersom det først dukker opp flere nye smittetilfeller. Så vi må alle fortsette å følge de grunnleggende reglene vi har blitt vant til denne våren.

Publisert: 15.06.20 kl. 11:23

