FRONT MOT FRONT: Bil og buss kom i hver sin retning, opplyser politiet. Foto: Fanaposten

Politiet beklager feil dødsbudskap: Ingen omkomne i bilulykke i Bergen

Politiet meldte feil at en nittenåring var omkommet etter trafikkulykken tirsdag morgen, hvor en elbil frontkolliderte med en buss. Nå beklager de feil dødsbudskap.

Oppdatert nå nettopp

Ulykken skjedde på Sørås i Bergen, før 0650 tirsdag morgen, i krysset Steinsvikvegen og Storheia. Veien er sperret.

– De er kommet i hver sin retning, opplyser operasjonsleder Stein Rune Halleraker fra Vest politidistrikt til VG.







Bussjåføren var fastklemt, da redningspersonell kom til stedet. De to personene fra bilen var bevisstløse. Det var ingen passasjerer i bussen.

Tirsdag formiddag meldte politiet at en av personene i bilen var omkommet.

Noen timer senere melder derimot politiet at ingen er omkommet i ulykken.

Beklager til pårørende

– Politiet beklager på det sterkeste at vi kom med opplysninger om at en person var omkommet. Vi har vært i kontakt med de pårørende og beklaget direkte overfor dem. Vi beklager også at det ble sendt ut feil informasjon til presse om dødsbudskapet, sier de i en pressemelding.

Stasjonssjef Torgils Lutro forteller til VG at de pårørende hele tiden har hatt kontakt med helsemyndighetene.

– Første gang vi hadde kontakt med familien, var etter at vi oppdaget feilen. Det er viktig å understreke at de pårørende har vært i kontakt med helse hele veien, og de har fått korrekt informasjon hele tiden derfra. Da vi oppdaget feilen, var vår førsteprioritet å få kontakt med pårørende og ordne opp etter oss, sier Lutro.

Han forteller at de ikke vet årsaken til feilinformasjonen, men at de jobber videre med å kartlegge dette.

Mistenker høy fart

De var en elbil som frontkolliderte med bussen. Det var to menn i elbilen, begge født 2001. Begge mennene og bussjåføren er alvorlig skadet. Da VG snakket med Lutro i 17.30-tiden tirsdag opplyste han at politiet er ferdig med sitt arbeid på stedet, og at de nå fortsetter med analyser av tekniske spor og avhør av eventuelle vitner.

– Det er mistenkt høy fart, ene og alene på grunn av de massive skadene på både bussen og bilen, det er helt soleklart, sier Lutro til VG.

Han opplyser at det er 50-sone i området ulykken skjedde.

Busselskapets representant er kommet til stedet for å dele informasjon med politiets innsatsleder.

– Veien er stengt og etterforskning er igangsatt. Havarikommisjonen for vei er varslet, siden dette er en alvorlig ulykke, sier operasjonsleder.

Publisert: 16.06.20 kl. 08:08 Oppdatert: 16.06.20 kl. 17:38

Fra andre aviser