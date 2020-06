I RETTEN: Ekspolitimann Eirik Jensen etter sin forklaring i Borgarting lagmannsrett. Foto: Tore Kristiansen

Jensen/Cappelen-saken har kostet 67 millioner kroner

Totalt har rettssakene mot tidligere politimann Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen kostet staten rundt 67 millioner kroner.

NTB

Fredag kommer den endelige dommen i saken mot Jensen og Cappelen, som er tiltalt for å ha samarbeidet om innførsel av flere tonn hasj til Norge.

Saken har vært i rettssystemet i tre og et halvt år, med over 200 effektive rettsdager fordelt på tre rettssaker. Det er den desidert dyreste saken Spesialenheten for politisaker har hatt, skriver NRK.







En oversikt VG fikk utlevert i fjor, viste at saken hadde kostet Spesialenheten, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett 54 millioner kroner til sammen.

Spesialenheten opplyser til NRK at kostnadene utenom lønn til fast ansatte har økt med 2,7 millioner kroner siden den gang. En ny oppsummering fra Borgarting lagmannsrett viser at det også er utbetalt ytterligere 10,1 millioner kroner til forsvarere, vitner og meddommere fra november i fjor til juni i år.

Dermed har den samlede regningen for etterforskningen og de tre rettsrundene nådd 66,8 millioner kroner.

Publisert: 17.06.20 kl. 13:03

